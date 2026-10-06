시각장애인과 비장애인, 끈 하나로 5km 동행

큰사진보기 ▲임병택 시흥시장과 문광만 경기도시각장애인연합회 시흥시지회장이 끈으로 서로를 연결하고 가이드 러닝을 하고 있다. ⓒ 시흥시 홍보담당관 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

전국에서 모인 5천여 명의 러너가 거북섬과 시화방조제를 달린 '2026 시흥시 전국하프마라톤대회'에서 시각장애인과 비장애인이 한 팀을 이뤄 5km를 함께 달리는 특별한 동행이 펼쳐졌다.지난 5일 거북섬서 열린 제12회 시흥시 전국하프마라톤대회에서는 장애인과 비장애인이 함께 달리는 '가이드 러닝'이 진행됐다.이날 대회는 하프코스(21.1㎞)와 10㎞, 5㎞ 코스로 운영됐으며 전국에서 5천여 명이 참가했다. 거북섬과 시화방조제의 해양 경관을 배경으로 달리는 본대회와 함께 코스프레 런 등 다양한 프로그램도 진행됐다.가이드 러닝은 시각장애인 마라토너와 비장애인 가이드 러너가 손목을 전용 끈인 '트러스트 스트링(Trust String)'으로 연결한 채 달리는 방식이다. 가이드 러너는 방향과 속도, 노면 상태 등을 전달하며 시각장애인 주자의 안전한 주행을 돕는다.이날에는 문광만 경기도시각장애인연합회 시흥시지회장이 시각장애인 주자로 나서 5km 코스를 달렸다.가이드 러너는 여러 주자가 1km씩 구간을 나눠 뛰는 릴레이 방식으로 구성됐다. 임병택 시흥시장과 김선옥 시흥시의회 의장, 윤석경 시흥시의회 부의장 등이 직접 참여해 문 지회장과 호흡을 맞췄다.가이드 러너들은 문 지회장과 보폭과 속도를 맞추고 앞선 길의 상황을 공유하며 5km 코스를 함께 완주했다.수천 명의 참가자가 기록 경쟁을 펼치는 마라톤 현장에서 마련된 이번 가이드 러닝은 장애인과 비장애인이 같은 코스에서 함께 뛰며 스포츠를 통한 신뢰와 배려의 의미를 보여줬다.문광만 지회장은 "트러스트 스트링 하나로 연결됐을 뿐인데 서로의 마음까지 이어진 것 같았다"며 "장애인과 비장애인이 함께 스포츠를 즐기는 자리가 더 많아지길 바란다"고 말했다.임병택 시장은 "가이드 러닝은 단순한 체육활동이 아니라 서로를 이해하고 신뢰를 나누는 의미 있는 동행"이라며 "누구나 장벽 없이 스포츠에 참여할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.시는 앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 참여할 수 있는 통합형 생활체육 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.