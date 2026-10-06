김상욱 "울산의 산업·에너지 기반 강화가 국가 경쟁력"... 김민석 "뒷받침할 것"

더불어민주당 김민석 대표 등 지도부가 지난 2일 울산시와 2027년도 국가예산 확보와 지역현안 해결을 위한 예산정책협의회를 갖고 협력 방안을 논의했다. 울산시는 6일 관련 브리핑을 통해 논의 내용을 공개했다(관련기사 : 민주당 지도부·울산시 '국회 증액사업·지역현안' 논의
https://omn.kr/2jzpf).
6일 오후 2시 30분 시청 프레스센터에서 열린 기자회견에서는 울산시 재정기획관이 국회 증액이 필요한 국가예산 사업과 지역 현안에 대해, 분권인구정책국장과 경제국장이 각각 공공기관 유치와 울산항 에너지거점(허브) 2단계 사업 추진에 대한 계획을 밝혔다.
브리핑에 따르면, 앞서 2일 있었던 협의회에는 김민석 당대표, 한병도 원내대표, 권칠승 정책위원회 의장, 정태호 예산결산특별위원회 간사, 염태영 참좋은지방정부위원장, 김태선 울산시당위원장 등이 참석했고, 김상욱 울산시장은 "울산을 민주도시이자 산업 인공지능 전환(AX) 선도 도시, 동북아 에너지 거점(허브) 도시로 만들기 위한" 주요 사업과 현안을 직접 설명하고 지원을 요청했다.
특히 김상욱 울산시장은 "울산의 산업·에너지 기반 강화가 곧 대한민국 경쟁력 제고로 이어진다"고 강조했고 이에 대해 김민석 당대표도 "울산이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 더 큰 책임감을 갖고 뒷받침하겠다"는 뜻을 밝혔다.
이영환 울산시 재정기획관은 "우리 시는 2027년도 국회 증액이 필요한 국가예산 10개 사업과 주요 지역 현안에 대해 지원을 요청했다"며 "핵심은 산업의 인공지능 전환, 에너지 거점도시 조성, 광역교통망 확충"이라고 밝혔다.
브리핑에 따르면 울산시는 먼저, 제조업의 경쟁력을 높이기 위한 인공지능 전환, 산업 AX 지원을 건의했다.
세부적으로, UNIST(울산과기원)의 연구역량과 기업의 생산현장을 연결하는 산업 AX 실증 연구단지 조성 방향을 설명하고, 헤비듀티 AI 실증센터 구축에 국가예산 반영을 요청했다.
조선 분야는 위험한 공정과 물류작업에 AI를 적용하기 위한 K-조선 데모 다크팩토리와 조선 AX 특화 AI 모델하우스 구축을 건의했다.
자동차 분야는 AI 활용 미래모빌리티 센터, 보급형 배터리 실증기반, 전기차 핵심부품 안전성 평가기반 구축에 지원을 요청했다. 국가산단의 재난 예측·대응과 중소기업의 AI 도입 지원도 함께 건의했다.
울산시는 또 에너지 거점도시 조성을 위한 지원을 요청했다고 밝혔다. 이영환 재정기획관은 "에너지·AX 분야 공공기관의 울산 유치와 남신항 개발을 위한 울산항 에너지허브 2단계 사업의 신속한 추진을 건의했다"고 밝혔다. 이어 세 번째로, 광역교통망 확충과 시민 정주여건 개선을 건의했다.
이영환 재정기획관은 "동남권 순환 광역철도와 문수로 우회도로는 예비타당성 조사의 조속한 통과를 요청했다"며 "울산~경산 고속도로, 울산~가덕도신공항 광역철도, 언양~범서와 서생~웅촌 국도는 국가계획 반영을 건의했다"고 말했다.
또 "어린이치료 특화 울산의료원과 도심융합특구 내 대학 임차캠퍼스 설립, 개발제한구역 해제에 따른 훼손지 복구 대상 확대도 함께 요청했다"고 덧붙였다.
그러면서 "우리 시는 국회와 관계 부처에 사업의 필요성을 충분히 설명하고, 예산 반영과 국가계획 반영, 제도 개선으로 이어지도록 후속 대응에 집중하겠다"며 "울산의 산업과 에너지 기반이 대한민국의 경쟁력으로 이어지도록 국가예산 확보와 현안 해결에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 이날 브리핑에서는 분권인구정책국장이 공공기관 유치 건의사항을, 경제국장이 울산항 에너지허브 2단계 사업의 건의사항을 차례로 설명했다.