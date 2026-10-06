김상욱 "울산의 산업·에너지 기반 강화가 국가 경쟁력"... 김민석 "뒷받침할 것"

▲2일 울산시청 대회의실에서 열린 더불어민주당-울산광역시 예산정책협의회에 참석한 김상욱 울산시장이 김민석 당대표에게 지역현안사업을 담은 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기