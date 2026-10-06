"주운 쓰레기는 누가 처리하나" 태안 바다 지킬 해법 찾다

큰사진보기 ▲6일 열린 ‘의제올데이’ 서산·태안편 2차 공론장 토론 모습. 왼쪽부터 강지영 같이내일 대표, 김종명 태안해안국립공원사무소 관계자, 강정진 충남지역공동체활성화센터장 직무대행, 좌장 안성만 한서대 지역협력센터장, 윤현돈 격렬비열도사랑운동본부 회장, 서재만 이사. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국서부발전 본사 대형회의실에서 해양쓰레기 공동대응 방안을 논의하는 토론자들. 충청남도가 주최하고 충남지역언론연합과 태안신문 등 지역 기관·단체가 공동 주관한 이날 공론장에서는 발생 예방과 수거·운반·처리의 역할 분담이 주요 과제로 제시됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 한국서부발전 본사 1층 대형회의실에서 충남형 지역문제 해결단 ‘의제올데이’ 서산·태안편 2차 공론장이 열렸다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

해변에서 쓰레기를 줍는 손길은 늘고 있지만, 바다에는 다시 쓰레기가 밀려온다. 주민과 자원봉사자가 모은 쓰레기를 어디에 쌓고, 누가 운반하며, 어떤 예산으로 처리할 것인가. 태안 바다를 지키는 실천을 지속 가능한 체계로 바꾸기 위한 논의가 지역 공론장에서 이어졌다.6일 한국서부발전 본사 1층 대형회의실에서 충남형 지역문제 해결단 '의제올데이' 서산·태안편 2차 공론장이 열렸다. '함께 돌보는 바다'를 주제로 마련된 이날 행사에서는 지역단체와 대학, 국립공원, 어업공동체의 활동 사례를 공유하고 해양쓰레기 공동대응 방안을 논의했다.충청남도가 주최하고 충남지역공동체활성화센터, 한서대학교 지역협력센터·글로컬대학사업단, 충청남도자원봉사센터, 격렬비열도사랑운동본부, 같이내일, 신진도어촌계, 충남지역언론연합, 태안신문이 공동주관했다. 특히 충남지역언론연합과 태안신문은 지역 현장의 문제와 주민 의견을 보도하고 공론화하는 역할로 참여했다.'의제올데이'는 도민이 생활 속 문제를 제안하고 지역 주체들이 공론과 실천을 통해 해결방안을 찾는 사업이다. <태안신문>이 앞서 보도한 '만리포서 주운 해양쓰레기, 지역이 함께 풀 의제로'에서는 지난달 19일 첫 공론장의 해변 정화와 시민 의견조사, 기관·단체의 공동대응 협약을 소개했다. 이번 공론장은 당시 모은 의견을 구체적인 실천과 정책과제로 발전시키는 후속 자리다.좌장을 맡은 안성만 한서대 지역협력센터장은 논의를 세 가지 질문으로 정리했다. 쓰레기는 왜 계속 발생하는가, 수거 이후 처리는 누가 책임지는가, 이미 진행 중인 활동을 어떻게 지역의 공동대응으로 연결할 것인가였다.대학의 지역 상생 활동을 소개한 안 센터장은 새로운 사업을 만드는 일과 함께 기존 활동의 연결이 중요하다고 짚었다. 시민단체의 정화활동, 대학의 인력과 기술, 국립공원의 조사자료가 서로 이어져야 현장의 대응력을 높일 수 있다는 취지다.강지영 같이내일 대표는 시민 참여의 지속성과 확산에 주목했다. 한 사람의 정화활동이 당장 바다 전체를 바꾸기는 어렵지만, 반복적인 참여가 이웃의 참여를 이끌고 행정에 목소리를 전달하는 힘이 된다는 설명이다.강 대표는 쓰레기를 줍는 활동과 종류·위치를 기록하는 일을 동시에 수행하기 쉽지 않다는 현장 경험도 전했다. 이에 정화활동과 별도로 시민 모니터링을 연계하고, 조사 항목과 기록 방식을 함께 정하는 방안을 제시했다.김종명 태안해안국립공원사무소 관계자는 드론과 인공지능을 활용한 해안쓰레기 모니터링 사례를 소개했다. 반복적으로 쓰레기가 쌓이는 지점을 파악하고 조사자료를 관계기관과 공유하면 정화활동 장소 선정과 인력 배치에 도움을 줄 수 있다는 것이다.다만 사람이 접근하기 어려운 절벽과 섬은 일반 봉사활동만으로 대응하기 어렵다고 설명했다. 조사에서 발견한 쓰레기가 실제 수거로 이어지도록 전문 작업과 행정 지원을 연결해야 한다는 과제가 제시됐다.윤현돈 격렬비열도사랑운동본부 회장은 수거량을 늘리는 것과 함께 바다로 들어오는 쓰레기를 줄여야 한다고 강조했다. 폐어구와 선박쓰레기를 적정하게 배출할 장소가 부족하면 현장의 관리도 어려워진다며 항·포구의 배출·보관시설과 지속적인 관리 필요성을 제기했다.국립공원 밖 무인도서에 쌓이는 쓰레기도 공동관리 대상으로 살펴야 한다고 밝혔다. 특정 해변의 정화에 그치지 않고 섬과 항·포구를 함께 조사하며, 기록과 교육을 통해 발생 예방으로 이어가자는 제안이다.서재만 격렬비열도사랑운동본부 이사는 풍랑과 바람에 대량의 쓰레기가 밀려들 때 주민들이 겪는 부담을 전했다. 많은 주민이 수거에 나서도 물량이 크고 처리비용이 들어 지역의 노력만으로 해결하기 어렵다는 것이다.그는 해양쓰레기가 행정구역을 넘어 이동하는 만큼 국가 차원의 지원이 필요하다고 주장했다. 수거량과 종류를 기록하고 참여 주민에게 적절한 보상을 제공하는 방안, 관광객이 버리는 생활쓰레기를 줄이기 위한 안내와 배출시설 개선도 제안했다.강성경 신진도자율관리어업공동체·신진도어촌계 간사는 발표에서 어민의 회수를 뒷받침할 체계를 강조했다. 조업 중 쓰레기를 발견하거나 건져 올려도 보관공간과 운반수단, 비용 지원이 부족하면 회수에 어려움이 따른다는 설명이다.이에 신고와 전문 수거를 연결하는 대응체계, 권역별 긴급수거선, 항·포구 전용 집하공간, 회수 참여 보상 등을 제시했다. 섞여 있는 쓰레기를 현장에서 모두 분리하도록 하기보다 우선 회수한 뒤 전문적으로 선별하는 방식도 검토할 과제로 꼽았다.토론에서는 정화활동 뒤 남는 운반과 처리 문제가 거듭 제기됐다. 충남자원봉사센터 관계자는 많은 봉사자가 참여해도 쓰레기 위치에 대한 정보와 수거용품, 차량 지원이 함께 갖춰져야 활동의 효과를 높일 수 있다고 밝혔다.국립공원의 조사자료를 봉사활동과 연계하고, 모은 쓰레기를 제때 가져가는 체계를 만들자는 제안도 나왔다. 접근하기 쉬운 해변에 활동이 집중되는 반면 수거가 어려운 지역은 방치될 수 있다는 문제의식이다.안성만 센터장은 수거·집하·운반·선별·재활용·처리 단계마다 누가 어디까지 책임질지 정해야 한다고 정리했다. 해양쓰레기는 환경 문제이면서 동시에 물류와 예산, 기관별 역할 분담의 문제라는 것이다.강정진 충남지역공동체활성화센터장 직무대행은 지역에 이미 있는 자원부터 연결하자고 제안했다. 공동 모니터링과 관광객 대상 안내 등 실행 가능한 과제를 정하고, 작은 실천을 지속하면서 행정과 제도의 변화로 이어가자는 방향이다.관련 행정부서의 토론 참여가 충분하지 않았다는 아쉬움도 나왔다. 주관 측은 논의 내용을 태안신문 보도와 정책제안서 등으로 정리해 관계부서에 전달하고 후속 협력을 추진할 계획이라고 설명했다.이번 공론장이 던진 과제는 분명하다. 시민의 자발적인 실천에 조사정보와 전문 수거, 행정의 예산과 처리 책임이 함께 따라야 한다는 것이다. 지역언론의 보도와 후속 점검 역시 현장의 제안이 일회성 토론에 머물지 않도록 연결하는 역할을 맡게 됐다.태안의 바다를 함께 돌본다는 약속은 쓰레기를 줍는 현장에서 시작됐다. 이제 그 약속을 수거 이후까지 책임지는 협력체계로 구체화할 차례다.한편 자료집에 실린 시민 의견조사에서는 해양쓰레기 저감을 위해 가장 필요한 것으로 '버리지 않고 줄이는 시민 실천'이 해당 문항 응답의 45%를 차지했다. 어업·낚시쓰레기 회수 의무화와 관리 강화는 19.3%, 발생을 줄이는 규제·관리제도 강화는 16.4%였다.이번 공론장은 해양쓰레기를 주민 의식이나 어민 책임만의 문제로 다루기보다, 예방과 회수·처리를 연결할 실행체계를 마련해야 한다는 과제를 보여줬다. 태안의 해변과 어장을 함께 지키려면 시민의 실천이 지속되고, 현장에서 건져 올린 쓰레기가 적절한 처리로 이어지는 협력이 필요 시점임을 확인하는 자리가 됐다.