인터넷뱅킹에서 AI까지…'해킹과 보안'의 끝없는 추격전

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲금융이 컴퓨터와 인터넷으로 이동하는 순간부터 해커와 보안 전문가의 쫓고 쫓기는 전쟁도 함께 시작됐다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 시민기자의 개인 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 국내 금융권을 겨냥한 해킹 공격이 잇따르면서 금융 보안에 비상이 걸렸다. 신한은행과 KB국민은행, 하나은행을 비롯해 BNK부산은행과 저축은행, 캐피털사 등으로 피해가 확산했고, 금융당국은 이번 공격과 관련된 것으로 추정되는 인터넷주소(IP) 19개를 특정했다. 해당 IP는 한국을 포함한 12개국에 분산 돼 있었다. 특히 일부 공격에서 인공지능(AI) 에이전트가 활용된 정황까지 제기되면서 금융권의 위기감은 더욱 커지고 있다.이번 사건에서 눈여겨볼 대목은 해커들이 은행의 핵심 금융거래 시스템만을 정면으로 공격한 것이 아니라는 점이다. 외부에 노출된 업무지원·조회 시스템이나 직원용 시스템, 대출 관련 서비스 등 상대적으로 보안의 사각지대에 놓인 '옆문'을 공략했다. 신한은행에서는 대출 모집인이 사용하는 모바일 조회 서비스가 공격받았고, KB국민은행에서는 직원용 모바일 업무지원 시스템이 공격 대상이 됐다.그렇다면 해킹과 보안의 역사는 어디에서 시작됐을까. 오늘날 AI를 활용한 사이버 공격은 갑자기 등장한 새로운 현상이 아니다. 금융이 컴퓨터와 인터넷으로 이동하는 순간부터 해커와 보안 전문가의 쫓고 쫓기는 전쟁도 함께 시작됐다.한국에서 금융과 정보통신기술의 결합은 1980년대 후반부터 본격화됐다. 국민은행은 1987년 PC 네트워크를 이용한 펌뱅킹을 도입했고, 1991년에는 개인을 대상으로 한 홈뱅킹 서비스를 시작했다. 1990년대 들어 컴퓨터를 통한 금융거래가 빠르게 증가했고, 1999년에는 인터넷뱅킹 서비스가 등장했다.하지만 금융의 디지털화는 편리함만 가져온 것이 아니었다. 금융거래 정보가 컴퓨터 안에 저장되고 통신망을 통해 이동하면서 새로운 위험이 등장했다. 이미 1996년에는 국내에서 홈뱅킹 시스템의 고객 ID를 빼내 악용한 사건이 발생했다. 당시에는 지금처럼 스마트폰이나 클라우드, AI가 존재하지 않았지만, 문제의 본질은 오늘날과 크게 다르지 않았다. 누군가의 인증정보를 훔쳐 금융 시스템 안으로 들어가는 것이었다. 이 사건은 한국의 전자금융 확산 과정에서 보안 문제가 얼마나 중요한지를 보여주는 초기 사례로 평가된다.인터넷뱅킹이 대중화되면서 공격 방식도 달라졌다. 단순히 아이디와 비밀번호를 훔치는 것을 넘어 악성코드, 피싱, 파밍 등 이용자의 인증정보를 가로채는 방식이 등장했다. 금융회사의 보안 역시 이에 맞춰 백신 프로그램과 방화벽, 암호화, 공인인증체계 등 다양한 방어 수단을 확대해 나갔다. 하지만 해킹의 역사는 늘 보안보다 한발 앞서 움직였다.2000년대 후반부터 금융권을 위협한 대표적인 공격 가운데 하나가 분산서비스거부(DDoS) 공격이었다. 2009년 7월 국내 주요 은행과 금융기관을 대상으로 한 대규모 DDoS 공격으로 일부 인터넷뱅킹 서비스가 일시적으로 지연되거나 중단됐다.금융당국은 긴급 대응체계를 가동하고 24시간 모니터링에 들어갔다. 당시에는 금융거래 자체의 직접적인 피해나 고객정보 유출은 확인되지 않았다. 2013년에는 농협·신한·제주은행 등 금융기관의 전산망이 악성코드 공격으로 마비되는 사건이 발생했다. 금융위원회와 금융감독원은 긴급대응팀을 꾸렸고, 관계기관과 금융회사들이 공동 대응에 나섰다.이 시기를 거치면서 금융권 보안의 개념도 변했다. 과거에는 금융거래 시스템을 안전하게 지키는 것이 핵심이었다면, 점차 고객정보와 내부 업무시스템, 협력업체, 직원 단말기 등 금융회사를 둘러싼 모든 연결고리를 보호해야 하는 상황으로 바뀌었다.해킹과 보안의 전쟁은 새로운 국면에 들어섰다. 인공지능이다. 과거 해커가 공격 대상을 찾고 취약점을 분석하고 악성코드를 제작하는 데 상당한 시간과 인력이 필요했다면, AI 기술은 이 과정을 자동화하거나 빠르게 만드는 수단이 될 수 있다. 반대로 금융회사 역시 AI를 활용해 이상거래를 탐지하고, 침입 징후를 분석하며, 공격 패턴을 찾아낼 수 있다.이번 금융권 해킹에서도 AI 에이전트가 활용된 정황이 제기됐다. 이재명 대통령은 6일 "일부 금융권 해킹에 AI가 활용된 것으로 보인다"며 "AI 시대에 맞는 새로운 사이버 보안 전략이 필요하다"고 강조했다. 금융당국은 공격에 사용된 것으로 추정되는 IP 정보를 금융권과 공유하고, 외부에 노출된 IT 자산과 서비스에 대한 전면 점검을 주문했다. 외부 인력이나 임직원이 접근하는 업무 시스템까지 점검 대상에 포함됐다.여기에서 금융 보안의 새로운 숙제가 드러난다. 과거에는 외부의 침입을 차단하는 것이 보안의 핵심이었다면, 이제는 침입을 완전히 막는 것에만 의존하기 어려워졌다. 공격이 발생했다는 전제 아래 '얼마나 빨리 이상 징후를 포착하고, 피해 범위를 최소화하며, 정상적인 금융 서비스를 신속하게 복구하느냐'가 더욱 중요해진 것이다.금융권 관계자는 "금융 보안의 미래는 단순히 더 높은 방화벽을 세우는 데 달려 있지 않다"며 "은행의 핵심 전산망 뿐 아니라 직원용 시스템과 협력업체, 외부에 연결된 업무지원 시스템 등 금융회사를 둘러싼 모든 연결고리를 촘촘하게 관리하는 것이 새로운 과제로 떠올랐다"고 강조했다.결국 금융 보안의 역사는 '완벽한 방어'를 만들어가는 역사가 아니라, '변화하는 위협에 얼마나 빠르게 대응해 왔는지를 보여주는 역사'에 가깝다. 금융과 기술의 결합이 계속되는 한 해킹 위협도 사라지지 않을 것이다. 중요한 것은 해커의 공격을 완전히 없애는 게 아니라, 새로운 공격이 등장할 때마다 더 빠르게 발견하고 더 단단하게 대응할 수 있는 금융 보안 체계를 만들어가는 일이다.