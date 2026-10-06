군산 말랭이마을 골목, 길고양이와 사람이 함께 사는 법

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큰사진보기 ▲길고양이말랭이 마을에서 만나는 길 고양이 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲길 건너는 고양이위험한 도로를 건너는 고양이 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲길고양이 2담장위에서 오수를 즐기는 길냥이 ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲길고양이 3고양이를 돌보는 시민 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲낮잠을 즐기는 길냥이김수미 가옥을 지키는 고양이 ⓒ 유경선 관련사진보기

말랭이마을의 고요한 골목길을 걷다 보면 발걸음을 멈추게 하는 소리가 있다. 김수미 가옥과 앵두나무 찻집 사이, 정자 그늘 아래에서 들려오는 낮고 가느다란 울음소리다. 고개를 돌리면 담벼락 아래 고양이 한 마리가 몸을 웅크리고 있다. 사람의 인기척에 잠시 경계하는 눈빛을 보내다가도 이내 햇살이 드는 자리로 몸을 옮긴다. 지나가는 사람에게는 잠깐 스쳐 지나가는 풍경일지 모르지만, 이곳을 오가는 이들에게는 어느새 익숙한 골목의 풍경이 된 작은 생명이다.군산 신흥동 말랭이마을. 월명산으로 이어지는 골목과 일본식 가옥이 남아 있는 일대에는 오래된 집과 좁은 골목이 이어진다. 관광객의 발길이 잦아진 곳이지만, 화려한 볼거리만 있는 것은 아니다. 담벼락과 계단, 빈터와 정자 주변에는 사람의 눈길이 쉽게 닿지 않는 곳에서 살아가는 길고양이들이 있다. 이들에게 골목은 집이자 쉼터이고, 때로는 위험한 길이기도 하다.길에서 살아가는 고양이의 하루는 사람의 하루와 다르다. 먹이를 구해야 하고, 비와 추위를 피할 장소를 찾아야 한다. 자동차가 오가는 도로를 건너야 할 때도 있다. 낯선 사람의 발소리에도 몸을 낮추고 주변을 살핀다. 특히 겨울은 더욱 혹독하다. 바람을 막아줄 곳을 찾는 일도 쉽지 않고, 물그릇의 물이 얼어버리는 날도 있다. 비가 많이 내리는 날에는 몸을 숨길 마땅한 장소를 찾는 것조차 일이 된다. 그런데도 고양이들은 하루를 살아낸다.햇살이 따뜻한 담벼락에 올라 몸을 둥글게 말고 낮잠을 자기도 하고, 한가롭게 털을 고르기도 한다. 어디선가 날아온 나비를 발견하면 눈동자가 움직이고, 바닥을 기어가는 작은 벌레에도 몸을 낮춘다. 가까이 다가가면 경계하면서도 일정한 거리를 두고 사람을 바라본다. 그러다가 먹이를 챙겨주는 사람이 나타나면 조금씩 거리를 좁힌다. 그 눈빛을 마주하고 있으면 묘한 생각이 든다. 사람에게는 아무것도 아닌 하루가 이 작은 생명에게는 온전히 살아내야 하는 하루일 것이다.말랭이 마을의 길고양이를 바라보며 한 시민이 들려준 이야기가 있다. 그는 2008년부터 반려묘 '앙톨'과 함께 살아왔다. 18년 가까운 시간 동안 한 식구로 지내며 고양이와 일상을 나누어온 사람이다.그에게 고양이는 단순히 귀여운 동물이 아니다."길고양이를 사랑한다는 것은 그들이 짊어진 삶의 무게를 인정하는 것이라고 생각해요. 무엇보다 그 생명 자체를 있는 그대로 존중하는 마음에서 시작하는 것 같아요." 짧은 말이지만 길고양이를 바라보는 그의 시선이 고스란히 담겨 있었다.길고양이를 돌보는 일은 거창하지 않다. 추운 날 얼어붙은 물 그릇의 물을 갈아주고, 배고파 보이는 고양이에게 먹이를 챙겨주고, 깨끗한 물을 놓아주는 것에서 시작된다. 때로는 그보다 더 어려운 일이 필요할 수도 있다. 다친 고양이를 발견하면 치료를 위해 도움을 구해야 하고, 새끼 고양이를 발견했을 때는 섣부르게 데려오기보다 주변 상황을 살펴야 한다. 무엇보다 사람의 생활 공간과 고양이의 생활이 부딪히면서 생기는 갈등을 줄이려는 배려도 필요하다. 결국 공존이란 서로에게 아무것도 요구하지 않는 상태가 아니라, 서로 다른 존재가 함께 살아갈 수 있는 방법을 찾는 일인지도 모른다.길고양이와 사람 사이의 거리는 처음부터 가깝지 않다. 사람이 다가가면 뒷걸음질 치고, 눈을 마주치면 경계한다. 손을 내밀어도 쉽게 허락하지 않는다. 오랜 시간 사람을 경계하며 살아온 고양이에게 낯선 사람은 언제나 조심해야 할 대상이기 때문이다. 그런 고양이가 어느 날 조금씩 마음의 문을 열 때가 있다. 멀찍이 떨어져 바라보던 고양이가 한두 걸음 다가오고, 어느 순간 사람의 다리에 몸을 살짝 비빈다. 털 몇 가닥을 남기고 아무 일도 없었다는 듯 다시 걸어간다. 그 짧은 순간이 이상하게 오래 기억에 남는다.사람에게는 고양이가 다리를 스친 작은 행동일 뿐이지만, 고양이에게는 오랜 경계 끝에 내린 하나의 선택일 수 있기 때문이다. 그때 느끼는 것은 소유의 기쁨이 아니다. '나를 믿어주었구나' 하는 조심스러운 고마움에 가깝다. 말을 할 수 없는 존재와 눈빛 하나로 마음을 나눈다는 것. 어쩌면 그것이 사람과 동물이 서로에게 건넬 수 있는 가장 조용한 인사인지도 모른다.길고양이를 둘러싼 문제는 단순히 '고양이를 좋아하느냐, 싫어하느냐'의 문제로만 볼 수 없다. 누군가에게는 귀여운 이웃일 수 있지만, 다른 누군가에게는 울음소리나 배설물 등으로 불편을 겪게 하는 존재일 수도 있다. 먹이를 주는 행위 역시 주변 환경과 위생 문제를 함께 생각하지 않으면 사람과 동물 모두에게 좋은 결과로 이어지기 어렵다. 그래서 필요한 것은 어느 한쪽만을 생각하는 것이 아니라 함께 살아갈 방법을 찾는 일이다. 먹이를 주더라도 주변을 깨끗하게 관리하고, 주민들의 생활에 불편을 주지 않도록 살피는 것. 고양이의 안전을 생각하면서도 사람들의 생활권을 존중하는 것. 작은 배려가 쌓이면 갈등을 줄이고 공존의 공간을 넓힐 수 있다.말랭이마을 골목에서 만난 길고양이들을 바라보며 그런 생각이 들었다.도시는 사람만을 위해 만들어진 공간처럼 보이지만, 실제로는 수많은 생명이 함께 살아가는 곳이다. 골목의 나무 한 그루와 담장 틈의 풀 한 포기, 그리고 그 그늘에서 쉬어가는 고양이 한 마리까지 도시의 풍경을 이루는 존재들이다. 우리가 그들을 모두 사랑할 필요는 없을지도 모른다. 그러나 함부로 대하지 않고, 살아 있는 존재로 바라보는 일은 필요하지 않을까. 곧 날이 추워진다.