대통령 SNS 정치에 장동혁 "이재명, 이성 완전 상실" 맹비난

이재명 대통령이 부동산 정책을 둘러싼 비판에 소셜미디어(SNS)를 통해 직접 대응하자 국민의힘이 발끈했다. 정책의 실효성을 따지는 데 그치지 않고 대통령 개인을 겨냥한 거친 표현까지 쏟아낸 것. 장동혁 국민의힘 당 대표는 "이성을 완전히 상실했다", "이재명 대통령이 사라져야 집값이 안정된다"라고 몰아붙였고, 오세훈 서울시장도 "대통령의 '정신승리'를 지켜보기엔 국민의 삶이 너무 절박하다"라고 꼬집었다.
이 대통령은 전날 엑스(X, 옛 트위터)에 부동산 관련 글을 잇달아 올려 부동산 투기 억제와 주택 공급 확대 의지를 강조했다. 정부 정책을 "실력 없고 무능하다"고 비판한 누리꾼에게는 "결과를 보고 판단해 주시면 감사하겠다"라고 직접 답하기도 했다(관련 기사: "부동산 정책 실력없고 무능" 비난 글에 직접 응답한 이 대통령
https://omn.kr/2k0dp).
장동혁 "이재명 대통령이 사라져야 집값 안정"
장동혁 대표는 6일 오후 페이스북에 연달아 글을 올리며 공세 수위를 끌어올렸다. 특히 부동산 정책에 대한 비판을 넘어 이 대통령 자체를 공격하는 데 상당 부분을 할애했다.
그는 먼저 "이재명 대통령, 이성을 완전히 상실했다. 밤새가며 폭풍 SNS를 멈추지 않고 있다"라며 "부동산 지옥은 지난 정권 탓, 검찰 해체 치안 지옥은 무극파 문조털래유 탓, 국정 파탄은 극단주의자들의 선동 탓, 국민의 분노는 허위사실 유포 탓"이라고 쏘아붙였다.
이어 "처음부터 끝까지 남 탓"이라며 "자신의 폭정과 실정에 대한 반성은 찾아볼 길이 없다"라고 주장했다. 또한 "국민 목소리를 들을 생각도, 정책을 바로잡을 생각도 아예 없다. 국민과 싸우겠다는 '좌아'한 오기와 독선뿐"이라면서 "이성을 잃은 사람의 손에 국정이 맡겨져 있다. 이제 존재 자체로 국가와 국민에 위협"이라고 목소리를 높였다.
장 대표는 잠시 뒤 부동산 문제를 따로 떼어 다시 글을 올렸다. 이 대통령이 누리꾼에게 "결과를 보고 판단해 달라"고 한 대목을 겨냥해 "결과는 이미 나와 있지 않은가?"라고 받아친 것이다.
그는 "서울 아파트 값 86주 연속 폭등 신기록을 세웠다"라며 "강남 조금 내리는 동안 수도권과 인천까지 다 폭등했다. 전세는 절벽에 월세는 하늘을 뚫었다"라고 주장했다. 그러면서 "청년들은 집을 못 구해 결혼까지 미루고 있다. 서민들은 외곽으로 외곽으로 끝없이 밀려나고 있다"라며 "어떤 결과가 더 나오기를 바라는 건가?"라고 따져 물었다.
이 대통령이 과거 "계곡 정비보다 쉽다"고 언급한 점과 최근 "매우 어려운 일이지만, 또 못해낼 일도 아니다"라고 한 표현도 문제 삼았다. 장 대표는 "단언컨대, 못해낼 일이다. 아니, 애당초 해서는 안 되는 일이었다"라며 "지금이라도 세금 폭탄 부동산 폭정을 멈춰야 한다"라고 비판했다.
결론에서는 대통령 개인을 겨냥했다. 장 대표는 "이대로 가면 '잃어버린 30년'으로 끝나지 않을 것이다. 국민은 집을 잃고 청년은 미래를 잃어버릴 것"이라며 "이재명 대통령이 사라져야 집값이 안정된다. 이제 남은 것은 그 길뿐"이라고 적었다.
오세훈 "인허가 1년 만에 만드는 요술램프 있나"
오세훈 시장은 상대적으로 주택 공급 실적과 정책 책임을 중심으로 이 대통령을 비판했다. 그는 같은 날 페이스북에서 "더 이상 대통령을 설득하는 것이 무의미하겠다는 생각마저 들었다"라며 "현실을 있는 그대로 받아들일 의지가 전혀 없어 보인다"라고 꼬집었다.
특히 서울·수도권 인허가와 착공 증가를 정부의 공급 확대 노력과 연결한 이 대통령의 설명을 겨냥했다. 그는 "조합설립부터 착공까지 평균 10년 이상 걸리는데 대통령께서는 인허가와 착공을 1년 만에 만들어내는 요술램프라도 갖고 계십니까?"라고 반문했다.
그는 최근 공급 실적은 서울시가 정비사업을 정상화한 결과라고 주장했다. 박원순 전 시장 시절 389곳 43만 호의 정비사업이 취소됐지만 서울시가 214곳을 새로 지정하고 사업성을 개선해 인허가와 착공 여건을 만들었다는 취지였다. 지난해 정비사업 약 1만5000호를 착공했고 올해는 3만 호 착공을 목표로 하고 있다면서 "하루아침에 만들어진 성과가 아니다"라고도 강변했다.
그러면서 "있는 사실마저 외면한 채 정신승리만 거듭한다고 정책의 결과가 달라지지는 않는다"라며 "지난 1년간의 부동산 정책 실패를 솔직히 인정하고, 잘못된 방향을 바로잡아 원점에서 다시 시작하겠다고 용기 있게 선언하라"라고 요구했다.