사랑이 '진짜'가 되려는 순간, 가장 두려운 것이 된다

큰사진보기 ▲『만든 눈물, 참은 눈물』(서재민 그림 마음산책 2018)의 표지『만든 눈물, 참은 눈물』(서재민 그림 마음산책 2018)의 표지 ⓒ 마음산책 관련사진보기

큰사진보기 ▲『이승우의 사랑』(문학과지성사 2023)의 표지『이승우의 사랑』(문학과지성사 2023)의 표지 ⓒ 문학과지성사 관련사진보기

소설이 거창한 게 아니구나, 이렇게 짧은 에세이들도 소설이 될 수 있구나를 느낀 작품집이 있다. 바로 이승우 작가(조선대 문예창작학과 교수)의 『만든 눈물, 참은 눈물』(서재민 그림 마음산책 2018)이다. 여러 짧은 글들이 묶여 하나의 소설집이 되었다. 이 책을 최근 완독하며 나도 소설가가 될 수 있겠다는 생각이 들었다.비슷한 생각이 들었던 적이 있었다. 양귀자 작가의 <원미동 사람들>(쓰다, 2012)를 읽으면서다. 소설의 문장들이 참 쉽게 느껴졌다. 어디선가 본 기억에 따르면, 양 작가는 좋은 소설을 다음과 같이 정의했다. 독자가 소설을 읽으며 나도 작가가 될 수 있겠다는 생각이 들게끔 하는 작품으로 말이다. 쉬운 표현과 문장으로 완성된 소설이야말로 좋은 소설일 것이다.그렇다고 누구나 이승우 작가나 양귀자 작가가 될 수는 없을 것이다. 그만큼의 공력을 쌓기 위해 이들은 얼마나 많은 노력을 했을까. 그럼에도 불구하고, 좋은 소설은 어려운 소설이 아닐 것이다. 이 점은 분명하다. 이 사실을 일깨워준 작품을 세상에 펼쳐 보였다는 것만으로도 이 두 작가는 대단하다. 잘 아는 건 쉽게 드러나야 한다.특히 내가 이승우 작가를 좋아하게 된 이유는 그의 글쓰기론 때문이다. 소설가야말로 소설에 대해, 글쓰기에 대해 가장 잘 고민하는 사람일 것이다. 이승우 작가는 <만든 눈물, 참은 눈물>의 표지 안쪽에 실린 소개란에 "소설가가 된 후 쓰지 않고 산 시간이 거의 없는 것 같다"라며 "유능해서가 아니라 맡았기 때문에 쓴다"라고 적었다. 특히 "맡았기 때문에 쓰면서도 유능하지 않아서 자주 회의한다"라고 토로했다. 소설가의 운명은 자신의 부족함을 자각하면서 비롯된다.그러면서 이승우 작가는 "잘 쓰는 것보다 끝내 쓰는 것이 더 필요하다"라고 강조했다. "그 외에 다른 욕망이 별로 없다." 한마디로 소명이라 할 수 있다. 더욱이 "할 수 있는 한 하지 말자는 주의다"라고 그는 고백했다. 어디선가 읽은 혹은 본 '바라지 않는 것을 바란다'라는 경구가 떠오르는 대목이다.또 다른 이유는 이승우 작가가 종파적 영역을 넘어 성경의 하나님을 정말 알기 쉽게 드러내기 때문이다. <만든 눈물, 참은 눈물>의 '다른 존재'는 신의 존재 형식을 짧은 이야기로 꾸몄다. 줄거리는 이렇다. 케이는 늦은 나이에 입대했고 체력에도 자신이 없었다. 먼저 군대를 다녀온 친구들이 술자리에서 부풀려 들려준 이야기 탓에, 훈련소를 앞두고 잔뜩 겁을 먹고 있었다.입소 나흘째, 그를 찾아온 사람은 대학 동아리 선배 큐였다. 큐는 뜻밖에도 장교가 되어 있었다. 신분 차이 앞에서 어쩔 줄 모르는 후배를 선배는 이렇게 다독인다. "이 선배가 뒤에 있으니까 너무 떨지 말고, 어려운 일이 있으면 언제든 나를 찾아와라." 그 말을 품고 잠자리에 든 케이는 자신도 모르게 미소를 짓고, 훈련을 향한 공포도 자취를 감춘다.현실에서 달라진 것은 하나도 없었다. 훈련 강도는 그대로였고 특혜도 없었으며, 선배는 두 번 다시 나타나지 않았다. 그런데도 케이는 수료하는 날까지 마음을 놓을 수 있었다. 선배가 어딘가에서 지켜보고 있다고 믿었고, 위기가 닥치면 그가 때맞춰 나서 주리라고 확신하기까지 했다. 훈련을 버틴 힘이 거기서 나왔다는 케이의 고백에 누군가 덧붙인다. "말하자면 신의 존재가 그런 건지 모르지." 직접 손을 쓰지 않아도, 믿는 이를 떠받치는 것만으로 충분한 존재. 소설은 신을 그렇게 그려 보이고, 그 말이 사실은 케이가 차마 입 밖에 내지 못한 생각이었다고 밝힌다.가난하고 힘들던 어렸을 때, 한 번은 주위의 권유로 교회를 다니던 적이 있다. 하지만 대체 하나님은 왜 그런 말을 하는지 알 길이 없었다. 철들고자 들어간 철학과 대학원에서는 성당을 조금 다녀봤다. 그러다가 신부님과 싸우기도 했다. 강요된 형식들에 대한 반감이었다. 만약 그때 보편적인 성경의 말씀들을 좀 더 이해할 수 있도록 누군가 도와줬더라면 나는 신실한 크리스천이 되었을지도 모르겠다. 그러다가 이승우 작가를 만나서 성경의 구절들이 삶과 어떻게 연결되는지를 아주 조금 느낄 수 있었다. 그의 여러 작품들을 읽으며 성경이 시나브로 재미있어졌다.사랑의 역설에 대한 이승우 작가의 치밀한 해체 역시 그의 작품에 빠져들게 한다. 이 작가의 사랑론은 비평의 대상이기도 하다. 김주연 평론가는 <이승우의 사랑>(문학과지성사 2023)을 쓴 바 있다. 신(하나님)에 대한 경외는 인간에 대한 사랑일 것이다. 신의 속성과 마찬가지로 사랑의 속성 역시 모순으로 가득 차 있다. 인간은 이해하기 어려운 방식으로 말이다.<만든 눈물, 참은 눈물>의 '기이한 중독'은 사랑을 잃은 고통이 사랑하던 시절보다 더 강렬한 쾌감이 되어 사람을 붙든다는 것, 즉 사랑의 역설을 그린다. 1년을 만난 연인에게 결별을 통보받은 한우는 방 안에 자신을 가둔다. 그전까지 그는 거듭 전화하고 문자를 보내고 집 앞까지 찾아가며 매달렸다. 돌아온 것은 "지저분하게 이럴 거야?"라는 한마디, 그리고 헤어지는 데 굳이 이유를 댈 필요가 없다는 냉정한 설명뿐이었다.그가 아무 대꾸도 못 한 것은 납득해서가 아니었다. 무슨 말을 해도 그녀의 마음을 되돌릴 수 없다는 것을 알았기 때문이다. 이별 노래가 말하는 가슴 통증을 과장이라고만 여겼던 그는 이제 그것이 실제로 몸이 겪는 고통임을 알게 된다. 기분을 바꿔 보라는 주변의 조언은 하나도 통하지 않았고, 그는 시간이 상처를 아물게 해 주기만을 기다린다.그러던 어느 날, 고통 한가운데서 설명하기 힘든 설렘 같은 것이 고개를 든다. 그는 스스로를 배반하는 감각이라 여기면서도 결국 그것을 "'달콤함'이라고밖에 달리 표현할 수 없는" 무엇으로 받아들인다. 문제는 이 단맛이 슬픔과 한 몸이라는 데 있었다. 슬픔을 걷어내면 단맛도 함께 사라지리라는 것을 알았기에, 그는 낫는 대신 슬픔 속에 머물기를 택한다.그리하여 그는 "더 이상 치료를 원하지 않았으므로 치료될 수 없었다". 세월이 흘러 아픔이 바래고 그녀의 얼굴마저 흐릿해진 뒤에도 그는 그 자리를 떠나지 않는다. "슬픔이 그를 놓아주지 않은 것이 아니라 그가 슬픔을 놓아주지 않았기 때문"이다. 아파하면서도 사랑하는 이유가 아닐까.<만든 눈물, 참은 눈물>의 '끝까지 가야지'는 사랑이 '진짜'가 되려는 순간에 가장 두려운 것이 된다는 역설을 겨눈다. 바람둥이로 오해받는 남자의 공포와 감정 없이 "사랑한다"를 반복하는 기혼자의 관성을 나란히 놓아, 사랑을 가로막는 것이 결핍이 아니라 진정성 앞에서의 도피임을 날카롭게 드러낸다. 금요일 밤 회식 자리에서 결혼을 앞둔 제이가 불안을 털어놓는다.동료들은 결혼을 두고 사랑의 끝이니 무덤이니 하며 가볍게 농담을 주고받는다. 유일한 기혼자인 과장은 술자리에서 늘 그러듯 잠깐 졸고 있었고, 대답을 구하는 시선은 자연스레 에스에게 모인다. 다른 생각에 빠져 있던 그는 얼떨결에 "끝까지 가야지, 그럴 수 있다면"이라고 말해 버린다. 연애 상대가 자주 바뀌어 바람둥이로 소문난 사람의 입에서 나온 말이라 동료들은 코웃음을 치고, 자리는 곧 그를 심문하는 법정으로 바뀐다.에스는 오해를 풀려고 "그 전에 안 보이던 것이 갑자기 보여"라며 관계가 매번 오래가지 못하는 사정을 털어놓는다. 하지만 해명할수록 그는 더 뻔뻔한 사람이 되어 간다. 사귄 적도 없다는 말과 함께 그에게 버림받은 홍보팀 와이가 울며 하소연했다는 이야기까지 나오자, 그는 빠져나갈 길을 잃는다.그러나 진실은 소문과 정반대였다. 에스는 누구와도 연애다운 연애를 해 본 적이 없었고, 입맞춤 한 번 없이 매번 관계를 끝냈다. 원하던 것을 얻은 뒤 질려서가 아니라, 무엇 하나 얻기도 전에 마음이 식어 버린 것이다. 조용히 듣고만 있던 신입 사원 비가 정곡을 찌른다. "그러니까 선배는 사랑을 무서워하는 거네요." 그 말에 에스는 깨닫는다. 그간 여자들에게서 찾아낸 흠은 하찮고 억지스러운 것이었고, 그는 실망하기 위해 일부러 결점을 지어냈던 것이다.와이에게서 등을 돌린 진짜 이유도 향수 냄새가 아니라 그 직전에 스친 '진짜 연인같이'라는 느낌이었다. 사랑이 손에 닿으려는 순간마다 그는 도망쳐 왔다. 그때 잠에서 깬 과장은 아내의 전화를 받고 아무 감정 없이 "사랑한다"를 연거푸 되풀이한다. 감정 없이도 사랑을 말하는 결혼과, 사랑이 두려워 시작조차 못 하는 연애가 한 장면에 겹친다. 소설은 바람둥이로 몰린 남자가 실은 그 자리의 누구보다 순결했다는 사실로 끝을 맺는다. "그 자리에 섹스는 물론 키스도 못해본 남자는, 에스 말고는 없었다."<만든 눈물, 참은 눈물>의 맨 앞장에는 다음과 같은 문장이 있다. "그는 억지로 눈물을 만들어야 했고 / 또 애써 눈물을 참아야 했다." 삶에 진리가 있다면, 그것은 인간이 합리적으로는 이해하지 못하는 역설로 가득 차 있을 것이다. 그래서 오늘도 이승우 작가의 작품을 읽으며 위안을 받는다.