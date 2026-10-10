요즘 유행하는 '케이크'의 정체... 이거 먹을 수 있나요?

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲반짝이는 비즈와 큐빅 장식의 '비다즐링 케이크' ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲2000년대 초반 유행했던 비즈 장식 청바지와 폴더폰, 미니 숄더백 등 Y2K 감성을 대표하는 패션 아이템과 소품들. ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲요즘 유행하는 다양한 Y2K 감성을 보여주는 쇼츠 영상들 ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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Northwestern University, Bell-bottoms today, miniskirts tomorrow: Math reveals fashion’s 20-year cycle, March 17, 2026.

민서연·이지선·전재훈, 「미디어 콘텐츠를 통한 Z세대의 Y2K 패션 착용과 레트로 향유」, 『한국패션디자인학회지』, 제26권 제1호

신지현·허성아·허희진, 「과거를 입는 경험: 상징적 노스탤지어를 통해 형성되는 Z세대의 중고 의류 소비와 정체성」, 『한국의류산업학회지』제28권 제2호

하얀 크림을 매끈하게 바른 케이크 위로 작은 비즈와 큐빅을 하나씩 얹습니다. 색색으로 반짝이는 장식들이 케이크 표면을 촘촘히 채웁니다. 조명을 받을 때마다 영롱하게 빛나는 케이크는 마치 화려한 보석함 같아 보입니다. 물론 이 케이크를 먹으려면 장식된 비즈와 큐빅을 모조리 떼어내야 합니다. 말하자면, 맛보다는 보는 즐거움에 초점을 맞춘, 온전히 SNS 사진을 위한 케이크라고 해도 무방합니다.지난 8월, 미국의 유명 인플루언서 카일리 제너가 비즈로 장식한 생일 케이크 사진을 SNS에 올리면서 이른바 '비다즐링 케이크'가 유행하고 있습니다.비다즐링(Bedazzling)이란 휴대전화나 가방 등을 큐빅이나 비즈, 라인스톤 같은 장식을 붙여 꾸미는 방식으로 2000년대 초반 유행한 스타일입니다.다시 돌아온 것은 비다즐링 장식뿐만이 아닙니다. 로우라이즈 바지, 작은 숄더백, 유선 이어폰, 디지털카메라처럼 그 시절을 상징하던 아이템들이 다시 유행하고 있습니다. 한동안 70~80년대 감성을 새롭게 해석한 '뉴트로(New-tro)'가 유행했다면, 요즘 인기를 얻고 있는 것은 밀레니엄 전후의 스타일을 되살린 이른바 'Y2K' 감성입니다.유행이라고 하면 으레 이전에 없던 새롭고 혁신적인 것을 좇을 것 같지만, 그 흐름을 자세히 들여다보면 꼭 그렇지만은 않습니다. 한 시대를 풍미했던 스타일이 자취를 감췄다가 시간이 흐른 뒤 다시 등장하는 경우가 적지 않습니다.미국 노스웨스턴대 연구진은 1869년 이후의 여성복 이미지 약 3만 7000장을 분석해 치마 길이와 옷깃, 허리선 등 옷의 형태를 이루는 요소의 변화를 시대별로 비교했습니다. 그 결과 특정 스타일이 인기를 끌다 사라지고, 대략 20년 안팎을 두고 다시 돌아오는 패턴이 반복된다는 사실이 드러났습니다(Northwestern University, 2026). 패션계에서 오래전부터 이야기해 온 '20년 주기'가 근거 없는 속설만은 아니었던 것입니다.연구진은 이런 주기를 설명하면서 '남들과 비슷하면서도 동시에 달라 보이고 싶은 욕구'에 주목했습니다. 어떤 스타일이 지나치게 흔해지면 사람들은 그와 다른 형태를 찾지만, 그렇다고 너무 낯선 스타일을 선택하지는 않습니다. 결국은 익숙한 범위 안에서 새로운 것을 찾게 되는데, 이때 한동안 유행에서 멀어졌던 과거의 스타일은 좋은 선택지가 됩니다. 이러한 '적당한 차별화'가 반복되면서 유행이 주기적으로 움직이는 것입니다.그 사이 유행을 받아들이는 세대도 바뀝니다. 한때 새로웠던 스타일이 흔해지고 사람들의 관심에서 멀어지는 동안, 다음 세대가 자랍니다. 한 차례 지나간 유행이 다시 돌아와도, 그 시대를 겪지 않은 젊은 세대에게는 처음 보는 새로운 스타일로 다가옵니다. 과거를 기억하지 않는다는 점이 오히려 오래된 것을 새롭게 바라볼 수 있는 조건이 됩니다.1990년대 말과 2000년대 초반을 직접 경험한 세대에게 Y2K 감성은 추억을 불러일으키지만, 그 시절을 겪지 않은 Z세대에게는 기억보다 이미지로 접한 시대에 가깝습니다. Y2K 패션을 즐기고 관련 콘텐츠를 SNS에 공유하는 국내 Z세대 20명을 심층 인터뷰한 결과, 이들이 당시의 문화를 접하는 주요 통로는 뮤직비디오와 드라마의 한 장면, 연예인의 이미지 등 미디어 콘텐츠였습니다.이들은 또한 과거의 스타일을 그대로 재현하기보다는 특정 이미지와 요소를 부분적으로 선택해 자신의 취향에 따라 조합하고, 이를 현대적인 감각으로 재해석하는 모습을 보여줍니다. (민서연 외, <한국패션디자인학회지>, 2026)흥미로운 사실은 직접 겪어보지 않은 시대라 해도 미디어와 이미지 등을 통해 반복해서 접하다 보면 그 시절에 정서적인 친숙함이나 그리움을 느낄 수 있다는 점입니다. 또 다른 연구에서는 이러한 감정을 '상징적 노스탤지어(symbolic nostalgia)'라는 용어로 설명합니다(신지현 외, <한국의류산업학회지>, 2026).유행이라고 하면 사람들은 대개 새로운 것부터 찾습니다. 아직 아무도 입지 않은 옷, 막 나온 신상품이 먼저 떠오릅니다. 그러나 세상에 없던 형태를 끊임없이 만들어내는 일은 생각처럼 쉽지 않습니다. 이럴 때 오래된 것은 꽤 훌륭한 재료가 됩니다. 지금의 Y2K 열풍 또한 이러한 유행의 반복과 변형을 잘 보여주는 사례라고 볼 수 있습니다.그러니 다음 유행을 알고 싶다면 앞만 볼 필요는 없습니다. 지금 우리가 식상하다고 넘기는 것, 한물갔다며 서랍 깊숙이 넣어둔 것들에도 눈을 돌려볼 만합니다. 미래의 유행은 어쩌면 바로 그 안에 숨어 있을지도 모릅니다.