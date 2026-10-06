이번 주말 어디 갈까... 5천여 평 코스모스 물든 논산 돈암서원

큰사진보기 ▲논산 돈암서원 입구 산앙루 앞에 코스모스가 곱게 피었다. ‘산을 우러러본다’는 뜻을 지닌 산앙루는 옛 선비들이 학문을 닦은 뒤 시를 짓고 마음을 가다듬던 곳이다. 가을꽃 너머로 고즈넉한 누각이 운치를 더한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산면 국도 1호선 옆, 유네스코 세계유산 돈암서원 앞에 가을의 전령사 코스모스가 활짝 피었다. 도로 옆에 펼쳐진 꽃밭에는 분홍색과 흰색 코스모스가 곱게 피어나 오가는 이들의 눈길을 사로잡는다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲유네스코 세계유산인 충남 논산 돈암서원 응도당 뒤편 산자락에 코스모스가 곱게 피었다. 산자락을 따라 펼쳐진 꽃밭은 주변 숲과 어우러져 가을 정취를 더한다. 이른 아침 이곳을 거닐면 산새 소리와 바람에 흔들리는 코스모스로 한적한 가을 아침의 운치를 느낄 수 있다. 코스모스 단지에서 바라본 돈암서원으로 좌측부터 사우인 숭례사와 서재, 응도당. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 돈암서원 응도당 뒤편 산자락에 코스모스가 활짝 피어 가을빛을 더하고 있다. 꽃밭 사이로 관람로가 잘 정비돼 있어 방문객들이 코스모스를 가까이에서 감상하며 여유롭게 산책할 수 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 돈암서원 홍살문 너머로 국도 1호선 변에 곱게 핀 코스모스가 펼쳐져 있다. 붉은 홍살문과 녹색 소나무 아래 꽃들이 어우러져 조선시대 서원의 고풍스러운 멋과 가을의 화사함을 함께 느끼게 한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산 돈암서원 주변에 분홍색과 흰색 코스모스가 곱게 피어 가을 정취를 더하고 있다. 바람결에 살랑이는 꽃송이들이 한 폭의 그림 같은 풍경을 연출하는 가운데, 이번 주말에는 더욱 화사한 꽃물결을 감상할 수 있을 것으로 보인다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲유네스코 세계유산인 충남 논산 돈암서원 앞, 푸른 나무 아래로 형형색색의 코스모스가 곱게 피었다. 짙은 녹음과 분홍빛 꽃송이가 어우러져 깊어가는 가을의 정취를 한껏 느끼게 한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

해가 뜨기 전인 6일 새벽, 충남 논산시 연산면 돈암서원 앞은 고요했다. 어둠이 채 가시지 않은 들판에서는 새소리와 풀벌레 소리만 간간이 들려왔다. 서늘한 가을바람이 스칠 때마다 코스모스가 가녀린 꽃대를 흔들었다. 분홍색과 흰색, 진분홍색 꽃들이 어우러진 들판은 동이 트면서 조금씩 제 모습을 드러냈다. 관광객의 발길이 닿기 전, 세계유산 돈암서원 앞에는 가을이 한창이었다.유네스코 세계유산인 논산 돈암서원 주변에 코스모스가 활짝 피었다. 약 5천여 평의 꽃밭을 수놓은 수십만 송이 코스모스는 이번 주말인 10일을 전후해 절정에 이를 것으로 예상된다. 가을 나들이를 계획하고 있다면 한 번쯤 찾아볼 만한 곳이다.코스모스 단지는 논산에서 대전으로 이어지는 국도 1호선 바로 옆에 자리 잡고 있다. 논산시가 2024년 약 3천 평 규모로 조성한 데 이어 올해 돈암서원 응도당 뒤편 산자락에 2000여 평을 추가하면서 전체 꽃밭이 5천여 평으로 넓어졌다.국도변 꽃밭에 들어서면 탁 트인 들판을 따라 코스모스가 펼쳐진다. 꽃밭 사이로 난 길을 걷다 보면 허리춤까지 자란 꽃들이 바람에 흔들리고, 발길을 멈추는 곳마다 가을 풍경이 눈에 들어온다. 꽃송이를 가까이에서 감상하며 산책하거나 가족, 연인과 함께 사진을 남기기에도 좋다.올해는 돈암서원 뒤편까지 둘러보는 것이 좋겠다. 새롭게 조성된 코스모스 단지가 산자락을 따라 펼쳐져 국도변 꽃밭과는 다른 풍경을 보여준다. 특히 서원의 기와지붕과 가을꽃이 어우러져 사진 애호가들에게도 매력적인 촬영 장소다.꽃구경을 마쳤다면 바로 앞 돈암서원으로 발길을 옮겨보자. 돈암서원은 조선 중기 예학의 대가인 사계 김장생(1548~1631)의 학문과 덕행을 기리기 위해 1634년 세워졌다. 흥선대원군의 서원 철폐령에도 살아남았으며, 2019년에는 전국 9개 서원과 함께 '한국의 서원'으로 유네스코 세계유산에 등재됐다.서원 안에는 보물로 지정된 응도당을 비롯해 산앙루와 양성당, 숭례사 등 옛 건물들이 남아 있다. 오래된 나무와 단정한 기와지붕이 어우러진 마당을 거닐며 조선시대 선비들의 발자취를 따라가 보는 것도 색다른 즐거움이다. 화사한 꽃밭과 달리 차분하고 고즈넉한 분위기가 발길을 붙잡는다.찾아가는 길도 어렵지 않다. 국도 1호선과 인접해 대전과 논산 방면에서 차량으로 접근하기 편리하고, 꽃밭 사이에는 산책로가 마련돼 있어 어린이를 동반한 가족들도 부담 없이 둘러볼 수 있다. 돈암서원 앞 주차장과 인근 논산한옥마을 주차장을 이용할 수 있으며, 서원 관람료와 주차료는 무료다.코스모스는 날씨에 따라 개화 상태가 달라질 수 있지만 이번 주말이 꽃구경을 즐기기에 가장 좋은 시기가 될 것으로 보인다. 가을이 깊어가는 10월, 수만 송이 코스모스가 반기는 돈암서원에서 꽃길을 걷고 400년 가까운 역사를 간직한 서원까지 둘러보는 하루 여행을 즐겨보는 것은 어떨까.