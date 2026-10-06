또 농어촌 신경 쓴 이 대통령 "더 건강한 혜택받도록"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료를 보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 농지전수조사, 포괄적·점진적 환태평양동반자 협정(CPTPP) 가입 문제 등으로 반발하는 농어촌 민심을 6일 재차 달랬다. 그는 농어촌 지역이 그간 많은 부담과 희생을 감수했음에도 충분히 보상받지 못했다며 "더 건강하고 균형적인 발전 혜택"을 약속했다.이 대통령은 이날 국무회의 모두발언에서 연간 수출 1조 달러 시대가 가까워졌다고 소개하면서 "특히 잊어선 안 될 분들이 있다. 농어민 분들"이라고 했다. 그는 "농어촌은 산업화와 수출 경제, 시장 개방 확대 과정에서 많은 부담과 희생을 감수했으나 그 희생에 상응하는 보상은 충분히 이뤄지지 못한 게 현실"이라며 "우리 정부 출범 이후에 쌀값 안정을 위한 양곡법 개정, 농어촌 기본소득 도입 같은 여러 조치들이 추진됐지만 여전히 많은 부분에서 부족하다"고도 말했다.이 대통령은 2015년 한중FTA(자유무역협정) 비준 당시 시장 개방에 따른 농어촌의 피해를 지원하기 위해 2017년부터 10년간 1조 원을 조성하기로 했으나 아직 3255억 원만 적립된 '농어촌상생협력기금'을 마저 채워서 농어촌 지원의 물꼬를 트겠다고 약속했다. 그는 "최소한 정부가 약속한 1조 원을 채울 수 있도록 일단 내년 예산에서 2000억 원을 투입하고, 향후 5000억 원을 추가 투입하려고 한다"며 "정부의 신뢰를 회복하기 위한 아주 작은 조치"라고 설명했다.이 대통령은 또 "향후에도 정부 정책으로 특정 분야가 혜택을 보게 되면 피해 보는 분야가 생기게 될 터인데 이 양자를 잘 조정하는 게 정부의 가장 핵심적인 역할"이라며 "누군가가 전체를 위해서 피해를 보는, 희생되는 일을 최소화하도록 하겠다"고 말했다. 추가로 농축산물 유통구조 혁신, 농어촌 소득안전망 강화 등을 추진하고 나아가 지방소멸과 수도권 일극체제를 완화할 수 있도록 노력하겠다고도 덧붙였다.이 대통령은 "농어촌 소득지원을 퍼주기라든지 재정낭비다, 이렇게 생각하지 않았으면 좋겠다"며 "모든 분야가 함께 성장해야 한다. 사람으로 치면 심장만 큰다고 건강하지 않다. 손발도 건강해야 되고, 모세혈관도 튼튼해야 신체가 다 건강하다. 국가도 마찬가지"라고 얘기했다. 이어 "우리 사회의 뿌리라고 할 수 있는 농어촌이 더 건강하고 균형적인 발전 혜택을 받을 수 있도록 정부가 온 힘을 모으겠다"고 했다.이 대통령은 비공개 회의에서도 CPTTP와 관련해 "결론을 정해놓고 서두르지 말고, 원점에서 다시 대화를 시작해볼 것"을 지시했다. 강유정 수석대변인은 브리핑에서 "이 대통령은 CPTTP의 전략적 가치가 중요하다는 의견과 농수산업계의 우려가 매우 크다는 의견이 제기되고 있는 상황을 언급하며 '정책 추진은 농어민들의 신뢰 및 공감대를 전제로 국익을 따져야 한다'고 강조했다"며 "아예 결론을 정해두지 않고 원점에서 이해관계자들과 대화를 먼저 다시 해볼 예정"이라고 발표했다.한편 이 대통령은 최근 부동산, 검찰개혁 등 기존 주요 현안에 더해 농어촌 관련 사안도 여러 차례 직접 언급하며 관심을 쏟고 있다. 그는 전날 X(엑스·옛 트위터)에서도 송미령 농림축산식품부 장관의 글을 인용하며 "농지전수조사는 그냥 조사일 뿐, 정상적으로 농지를 보유한 분들은 아무런 불이익이 없다"고 설명했다. 지난달 29일에는 정부가 가입 여부를 검토 중인 CPTTP를 거론하면서 조만간 직접 농수축산업 종사자들을 만나서 의견을 충분히 듣겠다고도 밝혔다.