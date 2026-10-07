왕관의 무게와 마주한 세 여인이 잠든 숭릉·혜릉·원릉

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큰사진보기 ▲동구릉 숭릉 진입로에 조성된 연지(蓮池)의 모습. 연못 가운데 둥근 섬을 둔 전형적인 방지원도형 형태를 띠고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲길 너머 펼쳐지는 숭릉의 장엄한 풍경. 울창한 숲길 진입로에서 바라본 숭릉의 원경(상단), 홍살문 너머로 정자각과 능침이 한눈에 들어오는 대칭적 전경(중단), 그리고 보물로 지정된 팔작지붕 정자각과 그 뒤로 아늑하게 자리 잡은 현종·명성왕후의 봉분(하단). 시선이 깊어질수록 왕릉의 그윽한 정취와 역사적 웅장함이 더해진다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲혜릉의 호젓한 진입로부터 정자각까지 담아낸 다채로운 시선. 숲길을 따라 들어서며 마주하는 홍살문 원경(좌측), 박석이 정갈하게 깔린 향·어로와 그 끝에 자리한 정자각 전경(우측 상단), 그리고 정자각 단청 처마 아래에서 능역 초입을 내려다본 역시선(우측 하단). 경종의 비 단의왕후 심씨가 잠든 혜릉 특유의 고즈넉하고 오롯한 정취가 발걸음마다 느껴진다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲원릉의 입구부터 정자각, 비각까지 담아낸 능역의 다채로운 풍경. 홍살문 너머로 관람객을 맞이하는 원릉 입구(좌측 상단), 박석 길 따라 정자각과 수복방·수라간이 펼쳐지는 정면 전경(좌측 하단), 맞배지붕 양식의 단아한 정자각(우측 상단), 그리고 영조와 왕후의 행적을 담은 3개의 표석을 모신 3칸 비각(우측 하단). 영조와 정순왕후가 잠든 원릉의 정갈한 왕릉 건축미와 역사적 웅장함이 잘 드러난다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

바람 끝이 으스스해지며 하늘이 짙은 잿빛으로 물들어가던 지난 4일 오후, 구리 동구릉에 머물렀다. 매일 네 차례 진행되는 문화재 해설 중 숭릉·혜릉·원릉을 한데 묶은 오후 3시 코스에 참여하기 위해서였다.오후 1시 해설을 마친 후, 왕릉 안에서는 음식물 섭취가 금지되어 있어 주차장 옆 벤치로 나와 급히 과일 몇 조각과 빵으로 허기를 달랬다. 딸과 사위, 손주들은 먼저 집으로 발길을 돌렸지만, 우리 부부는 남은 능까지 모두 둘러보겠다며 자리를 지켰다. 한 번 걸음 하기가 쉽지 않은 데다, 왕릉의 깊은 숨결을 온전히 느끼지 못하고 돌아가는 것이 내내 마음에 걸렸기 때문이다.간식을 급히 챙겨 먹고 다시 들어선 길. 해설이 끝나갈 무렵 저녁 비 예보와 함께 날씨가 더욱 흐려져 마음이 조금 바빠졌지만, 세 릉을 거닐며 만난 조선 왕비들의 삶은 짙어지는 음영만큼이나 깊은 여운을 남겼다.외홍살문을 지나 재실 앞에서 왼쪽으로, 다시 꺾어 깊숙이 들어앉은 숭릉(崇陵)으로 향했다. 가는 길에 영조가 무척이나 사랑했다는 연지를 지났다. 사각형의 못에 둥근 섬을 둔 방지원도형(方池圓島形) 연지는 땅과 하늘을 상징하며, 음택의 거친 기운을 다스리는 풍수적 장치라 한다. 다만 다시 조성하며 심었다는 연에서는 꽃이 피지 않는다는 해설사의 말이 묘한 가슴앓이를 남겼다.숭릉은 조선 제18대 현종과 명성왕후(明聖王后) 김씨가 함께 잠든 곳이다. 흔히 고종의 비인 명성황후(明成皇后)와 이름을 헷갈려하지만, 한자부터 전혀 다른 별개의 인물이다.명성왕후 김씨는 시아버지(효종), 남편(현종), 친아들(숙종)이 모두 왕위에 오른 조선 역사상 유일무이한 이력을 지닌 여성이다. 그러나 그 화려한 이력 뒤에는 서인과 남인이 첨예하게 대립하던 예송논쟁의 폭풍우가 몰아치고 있었다. 가문(서인)의 몰락과 아들의 입지가 위협받는 광풍 속에서 그녀는 결코 수동적인 왕비로 남지 않았다.남편이 승하한 뒤 방계 혈족인 삼복(복창군, 복평군, 복선군) 세력이 왕위를 위협하자 강력하게 견제했고, 궁녀 장옥정(장희빈)을 궐 밖으로 내쫓았으며, 서인 세력의 기반을 다지기 위해 인현왕후를 계비로 들였다. 호사가들은 그녀의 다혈질적이고 드센 성품을 말하지만, 숭릉의 웅장한 팔작지붕 정자각 앞에 서서 생각해보니 그것은 자식과 왕실을 지켜내기 위한 어미로서의 필사적인 방어막이었을 터다.아들이 사경을 헤매자 지극정성으로 쾌유를 빌다 스스로 병을 얻어 42세의 나이로 세상을 떠난 그녀. 숭릉의 두 봉분은 난간석으로 단단히 연결되어, 생전의 모진 바람을 함께 견뎌낸 남편 옆에서 비로소 안식을 얻었음을 보여주는 듯했다.이어 발걸음을 옮긴 곳은 경종의 첫 번째 부인, 단의왕후 심씨의 혜릉(惠陵)이었다. 혜릉은 유독 고즈넉하고 쓸쓸했다. 동구릉의 다른 능들이 북쪽을 베개 삼아 남쪽을 바라보는 '북침(北枕)' 형태인 것과 달리, 혜릉은 머리를 서쪽에 두고 동쪽을 향하고 있다.세자빈 신분으로 먼저 세상을 떠났기에 단릉 형태의 아담한 규모로 조성된 탓도 있지만, 쌍릉인 숭릉과 삼연릉(세 개의 봉분이 한 능역에 늘어선 형태)인 경릉 사이에 오롯이 홀로 놓여 있어 외로움이 더욱 크게 다가왔다.11세의 나이로 두 살 연하인 세자(경종)와 가례를 올린 단의왕후. 가례 당일부터 극심한 복통을 겪었던 그녀의 삶은 시작부터 고단함의 연속이었다. 생모(희빈 장씨)의 비극적인 죽음을 목격하고 극심한 불안과 우울증, 병약함에 시달리던 남편 곁에서 그녀는 슬기롭고 따뜻한 든든한 버팀목이 되어주었다.환국정치의 광풍과 궁궐 내부의 극심한 스트레스를 겪으며 자신 또한 풍질을 앓았던 그녀는, 남편이 왕위에 오르기 불과 2년 전 33세의 젊은 나이에 돌연 세상을 떠났다.후일 경종이 즉위하며 단의왕후로 추존되었으나, 경종마저 재위 4년 만에 승하한 뒤 계비 선의왕후와 함께 서울 의릉에 안장되면서 두 사람은 사후에도 함께하지 못했다. 왕관이 주는 무게를 오롯이 인내로 견디다 허무하게 세상을 떠난 그녀의 고단했던 생애가 혜릉의 나지막한 능선에 쓸쓸히 녹아있는 듯했다.마지막으로 찾은 원릉(元陵)은 조선 제21대 영조와 계비 정순왕후 김씨가 묻힌 곳이다. 원래 효종의 영릉이 있던 자리였으나 석물에 금이 가 여주로 이장된 후, 100여 년이 지나 파묘 자리를 다시 쓴 조선 왕실 유일의 능이다.66세의 영조와 15세의 나이로 가례를 올리며 왕비가 된 정순왕후. 그녀는 조선 후기 정치사의 한복판에서 스스로를 '여주(女主)'라 칭하며 왕과 동등한 권력을 행사했던 대단한 야망가였다. 영조 승하 후 어린 순조가 즉위하자 수렴청정을 통해 조정의 실권을 쥐었고, 신유박해를 통해 정적을 제거하며 정치적 입지를 단단히 다졌다.원릉의 비각 안에 세워진 세 개의 표석을 바라보며, 당파와 권력의 정점에서 거침없이 자신의 길을 개척했던 한 여성의 단단한 의지를 떠올렸다. 영조의 정비인 정성왕후 서씨가 서오릉 홍릉에 옆자리를 비워둔 채 홀로 묻혀 있는 비극을 뒤로하고, 이곳 원릉에 영조와 함께 잠든 정순왕후의 삶은 지극히 주체적이고도 다이내믹했다.동구릉의 서쪽 세 능역을 다 돌자, 흐려진 하늘에서는 금방이라도 빗방울이 떨어질 듯했다. 조선이라는 철저한 가부장제 사회에서 왕비라는 화려하지만 위태로운 왕관을 썼던 세 여인. 정쟁 속에서 자식과 가문을 지키기 위해 강단 있게 정적과 맞섰던 명성왕후, 병약한 남편의 그늘이 되어주며 고난의 무게를 인내로 채워간 단의왕후, 그리고 자신의 야망과 지략으로 국정을 주도하며 역사에 뚜렷한 궤적을 남긴 정순왕후.그녀들은 모두 각자의 자리에서 살아남기 위해, 자식을 지키기 위해, 혹은 자신의 꿈을 이루기 위해 매 순간 최선을 다해 삶을 직조해 나갔다.원릉을 뒤로하고 나오는 길, 문득 거울 속의 나를 들여다본다. 나는 과연 어떠한 어미이며, 한 여인으로서 어떤 삶의 태도를 지니고 살아가는가. 비록 시대와 삶의 규모는 다를지라도, 내게 주어진 삶의 무게를 성실히 짊어지고 한 인간으로서 어떤 따뜻하고 단단한 족적을 남기고 있는지 스스로에게 깊은 질문을 던져본다.