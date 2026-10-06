아내 생일 기념 나들이, 모델하우스 앞에서 유턴한 이유

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큰사진보기 ▲"생화냐, 조화냐"를 두고 뜨거운 설전을 벌였던 아파트 모델하우스의 전경. ⓒ 최호림 관련사진보기

"저렇게 오래 진열해 놓을 텐데 꽃값을 어떻게 감당해?"

"아무리 오래 있어도 생화야. 좀 시들어도 멀리서 보면 괜찮아 보여. 나는 살면서 조화 화환은 한 번도 본 적이 없어."

"아니, 내 생일인데 이것까지 우겨야겠어?"

"가서 확인해 보자."

큰사진보기 ▲부부가 살다 보면 이런 별것 아닌 일에 자존심이 걸릴 때가 있다. ( AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

'정말 조화일까?'

"퍽!"

'둘이 합쳐 100세가 넘는 중년 남녀가 지금 길에서 뭐 하는 거지?'

"봐! 조화잖아!"

큰사진보기 ▲모델하우스 앞에 진열된 화환, 멀리서 보았을 땐 생화 같았지만, 손끝에 닿은 건 조화였다. ⓒ 최호림 관련사진보기

"내기한 거 기억하지?"

"됐어. 엉덩이 때렸으니."

지난 4일, 생일을 맞아 아내와 극장 나들이를 했다. 이제는 생일이라고 해서 예전처럼 특별한 의미를 부여하기보다는, 그저 큰 탈 없이 또 한 해를 살아냈다는 사실에 고마움을 느끼는 나이가 됐다. 아내가 고른 영화는 요즘 논란의 중심에 서 있는 허진호 감독의 <암살자(들)>이었다.<8월의 크리스마스>와 <봄날은 간다>가 먼저 떠오르는 허진호 감독은 남녀 사이에서 시시각각 변하는 미묘한 감정을 섬세하게 포착해 온 감독이다. 일상의 작은 순간을 화면에 담아내며 오래도록 잔잔한 여운을 남겨온 그의 작품을 생각하면, 역사를 소재로 한 이번 영화가 논쟁의 한가운데 서 있다는 사실이 조금은 낯설게 느껴졌다.하지만 막상 영화를 보고 나니 예상했던 것과는 달랐다. 아내와 나는 영화 밖의 논란은 잠시 내려놓고 생각보다 편안하고 재밌게 영화를 관람했다. 저녁 시간이 다 되어 시장해진 우리는 극장 근처에서 식사를 했다. 식사를 마치고 어두워질 무렵, 차를 타고 집으로 돌아오는 길이었다. 차가 정지 신호에 걸려 잠시 멈춰 섰다. 그때 건너편으로 아파트 모델하우스 하나가 눈에 들어왔다.그런데 이상하게도 모델하우스 앞에는 화환이 빽빽하게 늘어서 있었다. 새 아파트 분양을 알리는 모델하우스인 만큼 개관을 축하하기 위해 보낸 화환인 듯했다. 최근 이사를 계획하고 있는 우리 부부인지라 자연스럽게 그 아파트의 입지와 주변 환경에 대해 이런저런 이야기를 나누기 시작했다.그런데 이야기를 나누다 보니 뜻밖의 곳에서 우리 부부의 의견이 엇갈렸다.바로 모델하우스 앞에 길게 놓인 화환의 꽃이 생화냐 조화냐 하는 문제였다. 나는 단호하게 생화라고 주장했다. 아내는 말도 안 되는 소리라며 고개를 저었다.듣고 보니 아내 말에도 일리가 있었다. 하지만 나는 애경사 때 근조화환을 비롯해 화환을 자주 보내본 경험이 있었다. 그런데 내가 아는 한 화환에 조화를 사용하는 경우는 본 적이 없었다. 그래서 물러서지 않았다.그렇게 한 번, 두 번 같은 이야기를 반복하다 보니 어느새 이 사소한 일이 자존심 싸움이 되어버렸다.아내는 어이없다는 표정을 짓더니 차를 돌리라고 했다.집에 거의 다 도착했는데 나는 다시 유턴을 했다. 솔직히 생각하면 정말 별것도 아닌 일이었다. 꽃이 생화면 어떻고 조화면 또 어떠한가. 그런데 부부가 살다 보면 이런 별것 아닌 일에 자존심이 걸릴 때가 있다.결국 우리는 내기까지 하기로 했다. 지는 사람이 이긴 사람이 원하는 것을 다 들어주기로 했다. 아내는 약이 올랐는지 "가보자"며 씩씩거렸고, 나 역시 그 조건을 받아들였다. 그런데 한편으로는 궁금했다.나는 여전히 생화라는 확신을 버리지 않았다. 그 정도로 자신이 있었다. 그리고 마침내 모델하우스 앞에 진열된 화환을 직접 확인하는 순간이었다.내 엉덩이에 둔탁한 뭔가가 날아왔다. 아내의 발이었다. 순간 자존심이 무너졌다. 그러면서 이런 생각이 들었다.그때 나를 타격한 아내가 태연하게 말했다.확인해 보니 정말 생화가 아니었다. 꽃잎이 까실까실한 플라스틱 소재의 조화였다. 믿기지가 않았다. 하지만 아무리 만져봐도 조화가 분명했다. 내 뒤에서는 아내가 승자의 미소를 짓고 있었다. 그런데 아내는 거기서 끝내지 않았다.지는 사람이 이긴 사람의 소원을 들어주기로 했으니, 이제 아내가 원하는 것은 무엇이든 들어줘야 했다. 그런데 아내가 뜻밖의 말을 했다.그렇게 우리의 거창했던 '소원 들어주기' 내기는 싱겁게 끝났다. 내 생일날 벌어진, 정말 웃긴 생일빵이었다. 지천명의 나이를 넘기고 보니 우리 부부도 조금씩 친구처럼 변해가는 것 같다. 젊은 시절에는 아이들을 키우고 먹고살기 바빠 이런 사소한 일로 실랑이를 벌일 여유조차 없었던 것 같다.더구나 지난 3년 넘게 나는 뇌경색으로 병원에 입원하고 재활하는 시간을 보냈다. 돌이켜보면 아픈 시간만큼이나 우리 부부가 함께 웃고 평범한 일상을 보낼 수 있다는 것이 새삼 고맙게 느껴진다.이제 우리 부부는 영화도 함께 보고, 밥도 함께 먹고, 새로 이사할 아파트 이야기를 나누다가 생화냐 조화냐를 놓고 싸우기도 한다. 그리고 결국에는 다시 웃는다. 생각해 보면 부부란 꼭 거창한 이벤트를 매번 해야하고 일상에선 서로의 마음에 블라인드 치곤 남보기에는 신혼부부처럼 살아야만 행복한 것은 아닌 듯하다.이렇게 별것 아닌 일로 티격태격하고, 서로 이기려고 우기다가도 결국 웃을 수 있다면 그것도 꽤 괜찮은 부부의 모습 아닐까 싶다. 앞으로 우리 부부의 생일을 모두 합쳐도 지금까지 함께 살아온 날보다 많지는 않을 것이다. 그래서 남은 날들이 더 소중하게 다가온다.앞으로도 지금처럼 친구처럼, 때로는 철없는 아이들처럼 오래도록 함께 끝 날까지 지냈으면 좋겠다. 그리고 한 가지는 확실히 배웠다. 앞으로는 뭐든 아내 말을 잘 들어야겠다. 그래야 엉덩이에 불이 나는 일도 없을 테니까.