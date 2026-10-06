조희대 "국회·대통령, 제청권 관여하면 위헌"

큰사진보기 ▲선서 거부한 조희대 대법원장조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 증인 선서를 거부한 채 자리에 앉아 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲앙다문 조희대 대법원장조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하던 도중 입을 앙다물고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조희대 대법원장은 국회와 대통령이 자신의 제청권 행사에 간섭할 수 없으며, 간섭할 경우 위헌적 조치라는 입장을 내놨다. "삼권분립과 사법부 독립"이라는 원론적 입장에서 나아간 발언이다.조 대법원장은 6일 오전 국회 법제사법위원회 대법원 국정감사에서 김기표 더불어민주당 의원으로부터 "대법원장이 대승적으로 생각하지 않고 대통령과의 기싸움과 아집에 사로잡혀 있다"는 질타를 받자 작심한 듯 "말씀드리겠다"고 운을 뗐다.조 대법원장은 "대한민국 헌법은 '대법관은 대법원장 제청으로 국회 동의를 얻어 대통령이 임명한다'고 규정하고 있다(제104조 제2항)"며 "이러한 권한에 대해 우리 헌법이 제안하는 방법은 두 가지"라고 말했다.조 대법원장은 헌법 제53조 제2항과 제61조 제2항을 예시로 들었다. 각각 법률안에 이의가 있을 때 대통령이 15일 이내 이의서를 붙여 국회로 환부해 재의를 요구하거나 국정감사 및 조사에 관한 절차 기타 필요한 사항을 법률로 정하도록 규정하고 있는 조항이다.조 대법원장은 "(그런데 대법관 임명 조항인) 헌법 제104조 제2항에는 직접 헌법상 아무런 제한을 두지 않고, (권한 행사를) 법률에 위임하지도 않고 있다"며 "오직 104조 2항에 따라서만 해석할 수밖에 없는 것"이라고 말했다.이어 "헌법 조항에서 보듯 '대법원장 제청으로만' 돼 있고, 3부(입법·행정·사법)는 각기 고유한 전속 권한을 가진다"며 "대법원장이 국회의 동의 절차와 대통령 임명 절차에 전혀 관여할 수 없듯 국회와 대통령도 대법원장 제청에 전혀 관여할 수 없다"고 강조했다.조 대법원장은 나아가 국회와 대통령이 제청권에 "관여하는 것은 헌법상 아무런 근거가 없다"고 규정했다. 조 대법원장은 "(대법관) 동의 절차를 담당하는 국회 법제사법위원회가 다른 한 축인 제청권을 담당하는 대법원장의 제청에 간섭하는 것은 헌법이 명문으로 정한 기관 간 권한 분배와 사법권 독립에 반하는 위헌 조치"라고 지적했다.조 대법원장은 헌법상 근거가 없는데도 대통령과 대법원장이 "대법관의 신속하고 원활한 임명을 위해 자진해 협력해온 것"이라며 "대법원장이 협의를 안 해도 헌법상 아무런 문제가 없고, 서면제청 또한 헌법에서 전혀 제한을 두고 있지 않다"고 했다. 그러면서 "역대 대통령도 결과적으로 이러한 제청권을 끝내 다 존중해왔다"고 덧붙였다.조 대법원장은 법원조직법 제41조의2에 따라 대법원에 대법관후보추천위원회를 두는 문제를 거론하면서 "국회가 제도를 신설할 권한이 헌법상 없었지만 당시 대법원장 양해 아래 제청된 것"이라며 "그렇기에 추천위의 추천 내용을 대법관이 존중한다고 규정하는 데 그쳤던 것(동법 제7항)"이라고 설명했다. 그러면서 "저 역시 이번 추천위 내용을 존중했지만 존중하지 않아도 정치적 문제에 그칠 뿐 위헌·위법이 전혀 아니다"라고 부연했다.조 대법원장은 "대법원장은 제청으로서 모든 헌법상 권한임과 동시에 의무가 다 끝났다고 할 수 있다"며 "국회에서 헌법(에) 전혀 없는 걸 따져 물을 수 없기에 선서와 증언을 거부할 수밖에 없음을 구체적으로 밝힌다"고 했다.