"'암살자(들)' 봤어요?"... 주진우 "패륜 영화 보는 게 정상인가"

큰사진보기 ▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲선서 거부한 조희대 대법원장조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 증인 선서를 거부한 채 자리에 앉아 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

주진우 국민의힘 의원이 대법원에 대한 국회 법제사법위원회의 국정감사장에서 영화 <암살자(들)>에 대해 "그런 패륜적인 영화를 보는 것 자체가 정상인가"라는 주장을 폈다.6일 국회 법사위에서 열린 대법원 국정감사. 이 자리에서 주진우 의원은 박정희 전 대통령이 사망한 1979년 10.26 사건으로 사형에 처해진 김재규 전 중앙정보부장 재심 관련 질의를 진행했다. 지난 9월 30일 재심 결심공판을 진행한 '김재규 재심'에 대해 주진우 의원은 "역사왜곡의 일환이라고 생각한다"면서 "이재명 정부 들어 이제는 하다하다 못해서 박정희 대통령의 시해범인 김재규를 미화하고 옹호하면서 좌파 영웅 만들겠다는 것"이라고 주장했다.이어 그는 "(고 김재규 원장이) 내란 목적 살인죄인데 그것을 없애주고 마치 저항권 행사처럼 미화하겠다는 의도로 보인다"면서 "사법부가 이렇게 역사 왜곡에 먼저 협조하면 되겠는가"라고 물었다. 재심 진행 자체를 문제삼은 것으로 해석된다.노경필 법원행정처장은 "재심 사건이 있는지 정확하게 파악 못했다"면서도 "구체적인 사건에 관해서 말씀드리기 어렵다"고 답했다.주진우 의원의 발언 요지는 '역사 뒤집기가 시도되고 있다'는 것으로 압축할 수 있는데, 이는 현재 보수 야권 중심으로 비난 여론이 일고 있는 영화 <암살자(들)> 이야기를 하기 위해서였다.주 의원은 바로 영화 <암살자(들)>을 언급하면서 "영화 제목에 암살자 '들'이라고 복수(표현을) 넣어서 결과적으로 박정희 대통령이 육영수 여사 시해 사건의 배후일 수 있고, 북한 소행이 아닐 수 있다는 프레임으로 영화를 만들었는데, 이것이 대한민국 체제를 위협한다고 생각한다"라고 주장했다. 또한 대법원 국정감사와는 연관 없는 영화 제작비 관련 내용도 언급했다.주진우 의원의 질의 이후 서영교 국회 법사위원장이 재심 관련한 법안을 거론하며 재심 개시 요건을 설명하자 국민의힘 측은 '왜 위원장이 의원 질의 후에 해설을 넣느냐'며 강하게 반발했다.이때 서영교 위원장이 주진우 의원에게 "영화는 보셨나"라고 묻자 주진우 의원은 "그런 패륜 영화를 보는 것 자체가 정상인가?" "그게 정상적인 영화인가?"라며 목소리를 높였다.참고로 영화 <암살자(들)>은 6일 낮 12시 현재 누적 관램객 수 241만 명을 기록했다.