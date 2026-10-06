"제2의 윤석열 꿈꾸나" 묻자, 조희대 "모욕적이고 조금 서글픈 일"

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

손솔 진보당 의원 : "조희대 대법원장님, 혹시 제2의 윤석열을 꿈꾸십니까?"

조희대 대법원장 : "그런 말씀은 모욕적이고 조금 서글픈 일…"

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"그런 말씀은 모욕적이고 조금 서글픈 일…"

큰사진보기 ▲선서 거부한 조희대 대법원장조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 증인 선서를 거부한 채 자리에 앉아 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"재판 상황에 관한 것은 말씀드릴 수 없습니다. 양해 바랍니다."

큰사진보기 ▲조희대 대법원장에게 쏠린 시선조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에 출석해 인사말을 마친 뒤 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국회 법제사법위원회 국정감사에 출석했지만 증인선서 및 증언을 거부한 조희대 대법원장이 손솔 진보당 의원의 질문에 즉각 반응했다. 자세를 바로 하고 두 손을 모은 조 대법원장은 "그런 말씀은 모욕적이고 조금 서글픈 일"이라고 말했다.대법관 재제청과 재판 관련 질문에는 답변을 거부한 조 대법원장이 자신을 전 대통령 윤석열씨에 빗댄 발언에는 직접 반박한 것이다.손 의원은 6일 국회에서 열린 대법원 등에 대한 법사위 국정감사에서 조 대법원장을 향해 "조희대 대법원장이 왜 이렇게까지 하는지 국민들이 묻는다"며 "조희대 대법원장님, 혹시 제2의 윤석열을 꿈꾸느냐"고 물었다. 이어 "지금 법복 입고 정치하는 것 아니냐고 많은 국민들이 묻고 있다"고 말했다.국민의힘 의원석에서 곧장 고성이 터져 나왔다. 그러나 조 대법원장은 자세를 바로 한 뒤 두 손을 모으고 직접 답했다.손솔 의원은 조 대법원장의 답변에 질의를 이어갔다. 그는 먼저 대법관 공석 장기화 문제를 꺼냈다. 손 의원은 "7개월 넘도록 대법관 제청을 하지 않아 대법관 장기 공백을 만들었고 큰 피해를 만들었다"고 주장했다. 이어 대통령의 대법관 임명권과 재제청 문제를 거론하며 조 대법원장이 대통령과 갈등을 키우고 있다고 비판했다.손 의원은 "이 모든 상황이 상식적으로 이해가 안 간다"며 "조희대 대법원장이 제2의 윤석열이 되는 것으로 마음을 먹은 것이 아니라면 이해가 안 된다"고 말했다. 이어 "사법권 독립이라는 이름으로 정치 한복판에 서고 있다. 윤석열과 겹쳐 보인다. 두 사람은 닮았다"고 주장했다. 그러면서 "정치적으로 중립이어야 할 자리에 있었다"며 "정치를 하려면 법복을 벗고 하라"고 목소리를 높였다.조희대 대법원장은 이날 국감 시작부터 증언 요구에 응하지 않겠다는 입장을 밝혔다.조 대법원장은 인사말에서 대법관 제청에 대해 증언하도록 하는 것은 "삼권분립과 사법독립의 원칙을 훼손할 염려가 있다"며 "이번 국정감사에서도 대법관 제청에 대한 증언을 요구하고 있어 부득이 이에 응할 수 없다"고 말했다.증인선서에도 응하지 않았다. 서영교 법사위원장이 증인선서를 하지 않는 것인지 확인하자 조 대법원장은 "서두에 인사말에서 말씀드린 대로 증언을 할 수 없음을 말씀드린다"고 답했다.이후 조 대법원장의 이석 여부와 증언 의무 등을 놓고 여야가 충돌했다. 국민의힘은 관례에 따라 조 대법원장을 이석시켜야 한다고 요구했고, 민주당은 법사위가 일반증인으로 채택한 만큼 선서와 증언 의무가 있다고 맞섰다. 조 대법원장은 국감장에 계속 자리를 지켰다.그러나 조 대법원장은 자신을 직접 겨냥한 일부 질문에는 직접 답했다.박균택 더불어민주당 의원이 이날 국회 출석 과정에서 기자들의 접근을 막기 위한 저지선을 설치해달라고 요구했는지 묻자 조 대법원장은 처음에는 "이 자리에 나온 것은 서두에 말씀드렸듯 인사말씀을 드리기 위함"이라며 기존 입장을 되풀이했다.박 의원이 "기자들이 대법원장에게 접근하지 못하도록 지시했느냐"고 재차 묻자 조 대법원장은 "제가 한 적 없다"고 답했다. 법원행정처가 한 것이냐는 질문에도 "전혀 알지 못한다"고 했다.하지만 질문이 대법관 재제청 문제로 넘어가자 조 대법원장은 "서두에 선서나 증언을 할 수 없음을 말씀드렸다"며 다시 답변을 거부했다.박 의원은 이어 김건희씨 사건의 구속 만기를 거론하며 사건을 전원합의체로 가져간 이유와 선고 시점을 물었지만, 조 대법원장은 답하지 않았다.박 의원이 "원장님이 순수한 뜻으로 하는 것이라면 윤석열·김건희 국정농단 사범들이 석방되는 일이 없도록 부탁한다"고 말하자 조 대법원장이 입을 열었다.