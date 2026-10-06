김기현 "에너지 기관 울산 이전이 정의로운 전환"

큰사진보기 ▲6일 열린 기후에너지환경부 국정감사에서 김기현 의원이 김성환 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 6일(화), 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회(기노위) 국정감사에서 에너지 공공기관 울산 이전을 촉구했다. 민선9기 울산시(시장 김상욱)가 에너지 공공기관 본사 유치에 사활을 걸고 있는 가운데의 일이라 여야가 한목소리를 내는 모습이다.김기현 의원은 이날 에너지 공공기관의 울산 이전 필요성과 함께, 발전 5사(남동,남부,동서,서부,중부) 통합에 따른 본사가 울산에 위치해야 한다고 역설했다.앞서 정부는 지난 3일 제2차 공공기관 이전과 관련해 ▲ 수도권 잔류 최소화 ▲ 기존 혁신도시 중심 집적 배치 ▲ 지역 대학·산업 연계 ▲ 자족적 정주기반 확충 ▲ 속도감 있는 이전의 5대 원칙을 제시한 바 있다.이에 김 의원은 이번 통합·이전 대상인 한국에너지기술평가원을 비롯한 에너지 관련 공공기관 이전의 최적지가 '대한민국 에너지 수도 울산'임을 강조했다. 김 의원은 "이미 한국에너지공단, 한국석유공사, 한국동서발전, 에너지경제연구원 등 다수의 에너지 관련 공공·실증기관이 집적해 있고, UNIST와 울산대학교 등 지역 대학과의 연계가 가능하며, 울산 혁신도시를 통해 안정적인 정주 요건이 갖춰져 있는 것도 이점"이라고 설명했다.김 의원은 또한 "향후 한국발전이 추진할 무탄소 발전, 혼소 발전, 재생에너지 연계, ESS, 전력디지털화 등 미래 사업 접목 가능한 산업현장이 있는 울산이 본사가 위치할 최적지"라며 "LNG, 수소, 암모니아, 해상풍력, 원전, 분산 에너지 특구 등 다양한 에너지 전환 사업이 동시에 추진되고 있는 울산에 본사가 위치하는 것이 정부의 '정의로운 전환'에 부합한다"고 강조했다.앞서 정부는 지난 9월 30일 '발전공기업 통합준비위'를 발족하고, 이른바 통합된 '한국발전'의 내년 10월 출범을 제시하며 "현재 전력공기업의 위치, 정의로운 전환, 정주 및 근무 여건, 2차 공공기관 이전 정책 등을 종합적으로 고려해 결정하겠다'고 밝힌 있고, 김 의원은 이를 이른 것이다.김 의원은 "정부가 발표한 여러 원칙에 가장 부합하는 곳이 바로 '에너지 수도 울산'"이라며, "이미 1차 이전을 통해 울산에 에너지 기능을 집적해 놓은 만큼, 2차 이전에서도 이러한 기존 기반을 평가해야 한다"라고 강조했다.이어 "무엇보다 이전·통합의 효과를 가장 극대화할 수 있는 곳이 울산이며, 이것이야말로 '정의로운 전환'이자 대한민국과 울산발전을 위한 최고의 선택"이라고 강조했다.김 의원은 보도자료를 내고 "에너지 공기업 이전과 발전 5사 통합 본사 유치를 위해 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.