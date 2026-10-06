'송전선로 반대' 밝힌 박수현 충남지사 "주민들과 입장 같아"

큰사진보기 ▲6일 충남 홍성군 홍주문화회관 앞, 홍성군민과 만나기 위해 홍성군을 방문한 박수현 충남지사와 박정주 홍성군수도 송전선로 반대 집회에 참석한 주민들과 함께 송전탑 건설을 반대한다며 목소리를 냈다. ⓒ 이재환 관련사진보기

▲독자제공 박수현 충남지사가 6일 홍성군에 방문했다. 송전선로 건설 반대 집회에 참석한 박지사는 송전탑 건설 반대에 주민과 입장이 같다며 송전선로 건설에 대한 반대 입장을 피력했다. 독자제공 관련영상보기

큰사진보기 ▲6일 홍성군 송전탑 백지화 대책위는 박수현 지사의 홍성 방문에 맞춰 집회를 열고 한전과 정부가 추진 중인 송전탑을 전면 재검토할 것을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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박수현 충남지사가 전남과 충남지역을 관통해 수도권으로 연결되는 송전선로 건설과 관련해 "반대하는 주민들과 입장이 같다"며 송전선로 건설에 대한 반대 입장을 거듭 밝혔다.박수현 지사는 6일 홍성군청에서 박정주 군수와 간담회를 가진 뒤 홍주문화회관으로 이동해 군민들을 만났다. '충남통(通)행' 다섯 번째 일정이다. 이날 박 지사의 홍주문화회관 방문에 맞춰 홍성군 송전탑 백지화 대책위는 집회를 열고 한전과 정부가 추진 중인 송전탑을 전면 재검토할 것을 촉구했다.주민들은 현수막을 통해 '홍성 관통 송전선로 3개, 충남도지사가 송전탑 백지화에 앞장서라'라고 호소했다. 피켓을 통해서도 '수도권을 위해 농촌의 희생을 강요하지 마라', '지금도 너무 많다. 호남-수도권 송전선로 반대한다'라고 목소리를 높였다.현장에서 주민들을 만난 박 지사는 인사를 나눈 뒤 즉석에서 '집회에 합류'했다. 집회 현장 속으로 들어간 박 지사는 주민들과 함께 송전탑 건설 반대 구호를 외쳐 눈길을 끌었다.이후 마이크를 잡은 박 지사는 "송전탑에 대해서 후보시절에서부터 강력한 반대 의사를 밝혀 왔고 지금도 여러분(주민들)과 입장이 같다. 입장이 다를 이유가 없다. 이것(송전탑 반대 입장)을 어떻게 하면 관철할까 밤에 잠이 오지 않는다. 고민스럽다. 기회가 될 때마다 이 문제에 대해 강력한 반대 의사를 밝히고 있다"라고 밝혔다.그러면서 "여러분들이 이렇게 (집회를) 해 주시는 게 저나 박정주 (홍성) 군수에게 힘을 실어 주는 일이라고 생각한다. 저도 함께 끝까지 노력하겠다. 모두 힘내시기 바란다. 진심으로 함께 한다"라고 강조했다.홍성군은 '새만금-신서산' 345kV 송전선로 사업의 후보경과지에 포함됐다. 또 '군산-북천안', '청양-평택 고덕' 송전선로의 건설 가능성까지 거론되면서 홍성지역이 주민들이 촉각을 곤두세우고 있는 상태다.홍성은 지난 2023년 4월 서부면에서 시작된 산불로 서부면의 산지가 70%이상 소실되는 피해를 입었다. 이어 2025년에는 홍수로 농경지가 침수되는 피해를 입었다. 일부 주민들은 최근 자연재해에 대한 불안감이 지속되는 가운데, 송전선로 건설로 산지가 훼손 될 경우 산사태와 같은 추가 피해가 발생할 수 있다고 우려했다.주민 A씨는 "홍성주민들은 최근 산불과 집중호우로 인한 산사태 등의 재난을 직접 경험했다. 복구를 위해 막대한 예산이 투입됐다. 주민들은 지금도 안전을 걱정하고 있다. 이런 상황에서 대규모 송전선로와 철탑을 건설한다고 하니 주민들의 입장에서는 정말 큰일(걱정)이 아닐 수 없다"고 지적했다.그러면서 " 송전선로 건설 전에 산사태 위험에 대한 충분한 검토가 이루어지고 있는 것인지 묻고 싶다. 집중호우와 강풍 등 재난 상황에서의 안전이 충분히 검토되고 있는지도 궁금하다. 공사로 인한 산림훼손과 지형 변화가 우리 지역주민의 안전에 미칠 영향을 제대로 조사를 하고 있는지도 묻고 싶다. 안전에 대한 충분한 검토없이 일방적으로 송전선로 공사를 강행해선 안된다"라고 주장했다.주민 B씨도 "단순히 송전탑 건설을 찬성과 반대하는 문제가 아니다. 첨단 산업 발전은 물론 중요하다. 그러나 첨단 산업만 발전한다고 지역이 발전하는 것은 아니다. 우리 농촌과 어촌에는 조상 대대로 이어온 삶의 터전과 역사와 문화 산과 들이 있다"라고 강조했다.그러면서 "국가 정책이라는 이유로 그 부담을 농촌 지역 주민들에게 집중 시켜서는 안된다. 어째서 발전의 실익은 대기업이 가져가고 주민들은 생활환경과 재산권을 침해 당하는 일이 반복되어야 하는지 묻지 않을 수 없다"고 분노했다.