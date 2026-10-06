이형일 "올해 3%대 성장... 119만 공적주택 신속공급"

큰사진보기 ▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 "최근 우리 경제는 글로벌 반도체 호황 등에 힘입어 수출·투자 등 주요 경제지표가 호조를 보이며 3%대 성장이 예상되는 등 성장세가 확대되고 있다"고 밝혔다.이 부총리는 이날 국회 재정경제기획위원회 국정감사 인사말에서 이같이 진단하면서도 "고유가 장기화로 물가 등 민생 부담이 지속되는 가운데 부문별 양극화, 잠재성장률 둔화 등 구조적 문제가 상존하고 있으며 중동전쟁 등 대외 불확실성도 높은 상황"이라고 말했다.취임 후 첫 국정감사에 나선 이 부총리는 국민이 체감할 수 있는 성과를 내기 위해 민생경제 안정과 양극화 완화, 기업 투자환경 개선, 대외 리스크 관리, 조세·재정·공공부문 개혁, 경제정책 총괄·조정 강화 등 5대 정책 과제를 추진하겠다고 밝혔다.민생 분야에서는 석유류·먹거리 등 생활 밀접 품목의 물가를 관리하고 불공정행위에 엄정 대응하겠다고 강조했다. 주거·일자리·서민금융을 3대 핵심 사회정책으로 제시하고, 지난 9월 발표된 '주거안정 플랜'에 따른 공적주택 119만 호의 신속한 공급을 지원하겠다고 설명했다.제조·건설 등 고용 부진 업종에는 부문별 대응 방안을 마련하고, 취약차주를 대상으로 부채 조정과 맞춤형 금융지원을 강화하기로 했다. 청년에게는 일자리와 교육·주거, 자산형성, 혼인·양육 등을 성장 단계별로 지원한다. 소상공인 경쟁력 강화와 중소기업 투자·성장을 위한 지원제도 개편, 노동시장 이중구조 개선, '국토대전환' 정책도 추진한다.투자환경 개선과 관련해서는 3대 메가프로젝트와 7대 SEED 프로젝트를 지원하고 전략수출의 동력을 강화하기 위한 기금을 신설하겠다고 밝혔다. 초혁신경제 프로젝트를 추진하면서 신규 과제를 발굴하고, 서비스산업발전기본법 제정과 고부가가치 서비스 육성에도 나선다. '한국형 녹색 대전환 전략'은 연내 마련할 계획이다.한미전략투자 프로젝트는 상업적 합리성과 전략적 이익 등을 고려해 추진한다. 1500억 달러 수준의 조선협력 투자로 국내 기업의 미국시장 진출을 돕고, 전략산업에 장기 자본을 공급하기 위한 '한국판 전략형 국부펀드' 도입도 추진하겠다고 설명했다.대외 리스크에 대해서는 외환시장 안정과 공급망 회복력 강화에 주력하겠다고 밝혔다. 원화를 '규제 통화'에서 '자유교환 통화'로 전환하는 원화 국제화를 이행하고 외국인 투자자의 시장 접근성을 높이기로 했다. 대미 관세 조치와 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등 통상 현안도 점검한다.조세·재정·공공부문에서는 부동산세제 합리화와 가업상속공제 재설계 등을 추진한다. 국유재산 관리는 소유·보존에서 운용·가치 창출 중심으로 전환하고, 공공기관의 유사·중복 기능과 자회사·소규모 기관을 통합해 비용을 절감하고 관리 사각지대를 해소하겠다고 밝혔다.이 부총리는 경제관계장관회의 등을 통한 부처 간 협업과 국회와의 소통도 강화하겠다고 강조했다. 그는 "잠재성장률 반등의 기반을 마련하는 한편 성장의 온기가 온 국민에게 골고루 퍼져나갈 수 있도록 온 힘을 다하겠다"며, 세법 개정안 등 주요 입법과제의 정기국회 내 처리를 위한 협조를 요청했다.