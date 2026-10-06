큰사진보기 ▲5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 가계대출 총량 증가 목표치가 전체적으로 60% 남짓 확대된 것으로 전해진 8월 30일 서울의 한 거리에 ATM이 설치되어 있다. [연합뉴스 자료사진] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ARTEX 배포 홈페이지 ⓒ ARTEX 홈페이지 캡쳐 관련사진보기

최근 해킹으로 시중은행들의 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 비상이 걸렸습니다. 지금까지 확인된 피해를 살펴보면, 신한은행의 고객 2만5729명 정보가 유출된 것을 비롯해 KB국민은행(119명 고객 및 직원정보 유출), 하나은행(89명 고객 주민번호 등 유출), BNK금융(외주 직원 정보 11건) 등입니다.이재명 대통령은 지난 5일 이와 관련해 "사안에 대한 엄중한 인식을 갖고 철저한 조사 및 대책 마련에 만전을 기할 것"을 지시했습니다. 현재 금융보안원 등 금융당국은 "해커가 AI 도구를 활용한 정황"에 초점을 두고 조사를 진행중입니다.정확한 조사 결과는 나와봐야 알겠지만, 이번 해킹 사고에서 'AI가 활용됐을 가능성'은 매우 높은 상황입니다. 신한은행 공격에 쓰인 것으로 추정되는 웹서버 제목에 'ARTEX-自主渗透测试控制台'라는 문자열이 발견된 것이 결정적인 단서입니다.ARTEX는 중국 바이두(Baidu)의 'Agent+ 공방 챌린지'에서 우승을 차지한 'AI 기반 자율 모의해킹(침투 테스트) 시스템'의 이름입니다. ARTEX는 현재 깃허브(AI 코드 공유 사이트)에 오픈소스, 즉 누구나 내려받을 수 있는 오픈 소스 프로그램이기도 합니다. 해킹 프로그램인 ARTEX의 특징은 누구나 자신의 PC나 서버에 쉽게 실행이 가능하다는 점입니다.이 프로그램을 쉽게 쓰기 위해서는 두뇌 역할을 하는 LLM(large language model) 모델과의 연결이 필요합니다. 우리가 흔히 쓰는 클로드나 챗GPT를 이 해킹 프로그램과 연결하는 건 쉽지 않을 겁니다. 클로드나 챗GPT는 윤리적, 법적 행동을 금지하는 '안전장치'가 있기 때문입니다.그렇다고 불가능하진 않습니다. 마찬가지로 오픈 소스로 공개돼 있는 LLM(large language model)인 Qwen 등을 내려 받아 연결하는 방식을 떠올려볼 수 있습니다. 오픈 소스로 현재 공개된 LLM 모델들 중 일부는 클로드 등 프론티어 AI 모델과 비슷한 성능을 지녔을 정도로 우수하다는 평가를 받고 있습니다.이 모델들은 '오픈웨이트(Open-weight) 모델이라고 하는데, 사용자가 직접 모델을 내려받아 자신의 입맛대로 설정(파인튜닝)할 수 있다는 것이 특징입니다. 모델 설계도를 다 사용자가 설정할 수 있으니, 이중 '안전장치' 부분을 제거하면 해킹도 가능한 모델이 됩니다.그러니까 사용자가 안전 장치를 제거한 LLM 모델과 ARTEX를 연결하면 해킹은 가능합니다. 이렇게 되면 사용자는 "은행 고객 정보를 가져와줘"라고 명령어를 한 줄 치는 것 만으로도 해킹을 할 수 있게 됩니다.과거 해킹은 고도의 전문지식을 요구하는 영역이었습니다. 시스템 구조를 완벽히 이해하고 복잡한 프로그래밍 언어로 악성코드를 직접 짜야 했습니다. 그런데 이제는 오픈소스 모델을 가져다가 적당히 설정을 바꾸면 명령어 한 줄로 해킹이 가능한 시대가 열린 겁니다. 해킹 방식도 누구도 몰랐던 취약점, 이른바 제로데이(Zero Day)를 공략하는 정교하고 치밀한 방식으로 말입니다.이제 금융권을 비롯해, 다른 분야에서도 비슷한 해킹 소식이 쏟아질 겁니다. 과거처럼 단순히 휴대전화나 이름 등이 유출되는 정도로 끝나지 않을 수도 있습니다. 통장의 예금주가 하루 아침에 바뀌거나, 가정 CCTV 정보가 실시간 유출된다거나 하는 심각한 해킹 사고까지 일어날 가능성도 대비해야 합니다.그동안 대다수의 기업은 보안 투자를 '돈이 안 되는 매몰 비용'으로 취급하면서 투자를 꺼렸습니다. 이제는 이런 인식을 바꿔야 합니다. 누구나 고성능 AI를 해킹 도구로 휘두를 수 있는 시대에, 보안 구멍은 곧 기업의 존폐를 가르는 문제로 보고 대응해야 합니다. 정부도 보안 시스템 구축을 기업 자율에만 맡겨선 안 될 겁니다. 이제 보안과 관련된 문제는 '국가 생존 전략' 차원에서 접근해야 합니다.