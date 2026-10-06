육영수 생가까지 간 장동혁 vs. "정치가 나설 일 아냐" 선 그은 김민석

"영화를 가지고 그걸 너무 정치화하고 진영화하는 것은 맞지 않다." - 김민석 더불어민주당 대표

"역사전쟁, 문화전쟁, 그 맨 앞에 국민의힘이 서서 싸우겠다." - 장동혁 국민의힘 대표

큰사진보기 ▲6일 더불어민주당 유튜브 채널에 출연한 김민석 민주당 대표 모습(화면갈무리) ⓒ 더불어민주당 유튜브 채널 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 29일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 전체회의에서 이재정 위원장이 국감 증인 등 출석 요구와 관련한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 추모하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 대표가 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암사자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

영화 <암살자(들)>를 두고 여야 대표가 정면으로 맞붙었다. 장동혁 국민의힘 당 대표는 전날(5일) 충북 옥천에 있는 고 육영수 여사의 생가까지 직접 찾아가 <암살자(들)>을 규탄하는 기자회견을 열었다. 그러자 김민석 더불어민주당 대표는 이튿날(6일) 오전 "대부분의 영화가 일정하게 사실과 픽션이 섞여 있다"라며 정치권이 영화 문제에 전면적으로 뛰어드는 것은 바람직하지 않다고 재차 강조했다.김민석 민주당 대표가 "영화는 영화인에게, 평가는 관객에게"라며 정치권의 개입에 거듭 선을 긋는 동안, 장동혁 국민의힘 대표는 이를 "자유민주주의 체제에 대한 위협"으로 규정하고 '역사전쟁'과 '문화전쟁'을 선전포고했다. 상업영화 한 편을 두고 여야가 정면충돌하는 양상이 이어지며, 논란 역시 애꿎은 방향으로 튀고 있다.김민석 대표는 6일 오전 민주당 공식 유튜브 채널 프로그램 '민티07'에 출연해 "영화를 가지고 그걸 너무 정치화하고 진영화하는 것이 맞지 않겠다 싶었다"라고 짚었다. 그는 "영화는 비평의 몫이기도 하고 또 관객들이 알아서 평가를 한다"라며 "영화가 픽션인데 또 다큐멘터리라고 스스로 설정한 것도 아닌 영화를 가지고, 대부분의 영화가 일정하게 사실과 픽션이 섞여 있는데 그걸 가지고 정치가 막 나서서 하는 게 바람직하지 않다 싶어서 얘기했다"라고 설명했다.김 대표가 언급한 것은 전날 자신의 엑스(X, 옛 트위터)에 올린 메시지였다. 그는 '가이사의 것은 가이사에게'라는 성경 구절을 인용한 뒤 "유족에 대한 예의, 창작에 대한 존중, 독재에 대한 증언. 다 소중한 가치"라고 전제했다.그러면서 "역사비판은 기록과 검증의 몫이고, 영화비판은 비평과 관객의 몫"이라며 "정치가 나서 배우까지 탄핵해서야 되겠습니까?"라고 반문했다. 이어 "영화는 영화인에게, 평가는 관객에게, 정치가 참전할 곳은 민생"이라고 강조했다.국회 문화체육관광위원장인 이재정 민주당 의원도 직접 영화를 관람한 뒤 국민의힘의 주장을 반박하고 나섰다. 이 의원은 5일 늦은 오후, 자신의 페이스북에 "영화가 역사를 왜곡한 것이 아니라, 정치권이 영화를 왜곡한 것"이라며 "국민의힘 의원님들, 영화부터 보고 오시라"라고 꼬집었다.특히 국민의힘이 문제 삼고 있는 박정희 전 대통령의 관여 가능성과 관련해 "이 영화는 명백히 박 대통령의 관여 가능성을 영화적 상상력의 범주 안에도 넣지 않았다"라고 주장했다. 영화 속 '중정의 윗선'이라는 표현 역시 박 전 대통령 개인이 아니라 중앙정보부 등 당시 정권에 기댄 권력집단을 지칭하는 맥락이라는 게 이 의원의 해석이다.이 의원은 "이 영화를 비난하는 이들이야말로 스스로 박정희 대통령을 모독하는 것"이라며 "이 영화를 국회 국감장에 끌고 오는 일 역시 창작에 대한 재갈이자 무도한 폭력이다. 문체위원장으로서 원칙을 지키는 일에 단호할 예정"이라고 예고했다.조국혁신당도 이날 박병언 선임대변인 이름의 논평에서 "국민의힘의 박정희 보호하기가 도를 넘고 있다"라며 가세했다. 박 선임대변인은 "영화가 고 육영수 여사의 죽음에 박정희가 관여돼 있을 수 있다는 암시를 하고 있다며 연일 저급한 공세를 계속하고 있다"라며 "국민의힘이 이렇게 총력을 다해 '각을 잡고' 공세를 계속하니, 국민들로서는 '정말 박정희 대통령이 관여라도 된 것인가?'라고 오히려 의혹이 더 높아지는 형국"이라고 꼬집었다.이어 유해진 배우 자택 앞 시위까지 언급하며 "상황이 이렇게 된 것에 1차적 책임이 있는 국민의힘은 과도한 인신공격을 삼가라고 입장을 내는 게 당연하다"라고 지적했다.하지만 장동혁 대표는 여론 총력전에 나섰다. 김 대표가 엑스에 글을 올린 지 약 3시간 뒤, 장 대표는 충북 옥천의 육영수 여사 생가 앞에 섰다. 검은색 양복과 넥타이를 착용한 그는 생가를 둘러보고 육 여사의 사진 앞에서 묵념한 뒤 기자회견을 열었다. 방명록에는 "진실은 국민이 지킵니다. 왜곡은 역사가 심판합니다"라고 적었다.장 대표는 "예술적 상상력은 사실이 비어 있는 곳을 채우기 위한 것"이라며 "예술적 상상력은 분명한 역사적 사실 앞에서는 멈춰서야 한다"라고 주장했다. 이어 "좌파 진영에서 이승만 전 대통령과 박정희 전 대통령을 음해하고 폄훼하려는 것은 대한민국의 건국과 산업화마저 부정하려는 것"이라며 "대한민국의 정통성을 부정하려는 것이다. 영화 <암살자(들)>은 딱 그 수준에 머물러 있는 영화"라고 날을 세웠다.체제 논쟁으로까지 번졌다. 장 대표는 "우리가 이런 역사 왜곡을 방치한다면 결국 자유민주주의에 대한 위협이 될 것"이라며 "좌파 진영에서는 정치적으로 중요한 국면마다, 선거가 있을 때마다 역사 왜곡하는 영화들을 지속적으로 제작해왔다"라고 주장했다.그러면서 "역사를 왜곡해서 정치적 이득을 얻고 자유민주주의 체제를 위협하려는 시도에 대해서는 국민들이 맞서 싸워야 한다"라며 "국민의힘은 영화를 통해 역사적 사실을 왜곡하고 이를 정치에 이용하고자 하는 시도에 단호히 맞서 싸우겠다. 역사전쟁·문화전쟁, 그 맨 앞에 국민의힘이 서서 싸우겠다"라고 목소리를 높였다.장 대표는 김 대표의 '영화는 영화인에게, 평가는 관객에게'라는 메시지에도 직접 반박했다. 그는 "오히려 민주당 의원들에게 그대로 돌려드린다"라며 "모든 역사적 사실에 대해, 모든 예술작품에 대해 모든 것을 국민 판단에 맡겨야 한다면 왜 스타벅스 사태는 발생했나, 왜 배재고 사태는 발생했나"라고 따져 물었다. "예술적 상상력이 분명한 역사적 사실 앞에서는 멈춰서야 한다"라는 주장도 반복했다.특히 향후 대응 방안을 묻는 질문에는 "최근 이런 역사왜곡에 대해 국민들이, 청년들이 먼저 나서서 싸워주는 것에 대해 감사하게 생각한다"라며 "역사왜곡이 어떤 불이익으로 돌아오는지 이번 기회에 명확하게 보여줘야 한다. 국민들께서 나서서 이런 역사왜곡에 대해 분명한 심판을 해주셔야 한다"라고 요구했다.이날 장 대표와 함께 육영수 여사 생가를 찾은 국민의힘 의원들도 공세에 가세했다. 박덕흠 국회부의장은 제작·배급사를 향해 "무엇이 역사적 사실이고 무엇이 영화적 허구인지 국민 앞에 명명백백하게 밝히라"라며 영화 상영의 즉각 중단까지 요구했다.임이자 국민의힘 정책위의장은 육 여사를 '국민의 큰 어머니'라고까지 칭하며 "정말 온 국민이 슬퍼했고 저희 아버지도 제사를 지내는 모습을 봤다"라고 당시를 회고했다. "이런 국민 어머니인 육영수 여사 피격 사건을 역사를 왜곡하고 비틀고 추측성이 난무한 서사로 마무리하면서 그것을 표현의 자유, 창작의 자유라고 말할 수 있겠느냐"라며 "여기에 대한 책임은 반드시 물어야 한다. 그 책임은 국민적 분노고 국민적 저항"이라고 목소리를 높였다.