울산 시민단체 "국회, 김태규 의원 징계해야"

큰사진보기 ▲내란청산 사회대개혁 울산운동본부가 6일 시의회 프레스센터에서 김태규 의원 징계 요구 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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울산의 시민단체(내란산 사회대개혁 울산운동본부)가 국회에 울산 지역구(남구갑) 의원인 국민의힘 김태규 의원의 징계를 촉구했다.이 단체는 "국회의원 김태규가 전두환의 내란을 부정했다"며 "대한민국의 1인 헌법기관이 대법원 확정판결과 군사 쿠데타, 국민학살을 부정한 것"이라고 징계 요구 이유를 밝혔다.시민단체는 6일 오전 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이후 그는 '진의는 그렇지 않더라도 오해를 초래할 빌미를 제공한 부분에 대해 유감'이라는 입장을 밝혔지만, 이것이 학살자와 내란을 옹호한 사안에 대한 사과라기에는 너무나 미흡하다"고 지적했다.이어 "대한민국 국회의원 김태규에게 5.18은 무엇인가"라고 물은 뒤 "독재에 맞서 싸운 시민항쟁, 자국의 군인들에게 학살을 당하며까지 염원했던 민주주의를 국민의 대표 김태규는 부정했다"고 덧붙였다.또한 "죽음을 알고서도 도청에서의 마지막 순간까지 지켰던 인간의 존엄, 80년 광주를 기억하고 국가폭력에 맞선 수많은 이들을 대한민국 국회의원 김태규는 외면했다"며 "다시는 이를 반복하지 않겠다는 역사적-국가적 합의를 헌법기관 김태규는 훼손했다"고 지적했다.시민단체는 최근의 사례를 들며 "배제고등학교 야구단 선수들은 5.18 광주 희생자를 조롱한 사건에 대해 진정으로 사과하고, 이에 대한 징계를 기꺼이 받아들였고, 스타벅스도 5.18 광주민주화운동을 폄훼하고 학살자를 치켜세운 사건에 대해 대국민 사과와 내부 징계, 관련 후속 교육을 진행했다"고 밝혔다.그러면서 "학생과 민간기업도 이런 과오에 대해 사회 구성원으로서 반성과 책임을 기꺼이 받아들이는데, 국회의원이 공공연히 내란을 부정한 사안을 '유감' 한 마디로 넘어갈 수 없다"며 "헌법기관으로서의 책임, 주권 대리인으로서의 책임, 사회구성원이자 어른으로서 마땅한 책임을 져야 한다"고 강조했다.한편 지난 2일 김태규 의원 제명 촉구 결의안이 더불어민주당 주도로 국회 운영위원회를 통과했다. 하지만 국민의힘은 '표현의 자유'를 들며 표결 때 집단퇴장했다.이에 시민단체는 "선거를 앞두고는 망월동을 찾는 정당이 광주학살의 주범 옹호에 동조하고 있다"며 "어떻게 내란주범, 집단 학살, 현정 파괴 옹호가 표현의 자유가 될 수 있나. 어찌 학생과 기업도 잘못된 일임을 인정하고 책임을 지는 일에 국회의원은 면최를 받을 수 있나"고 지적했다.이어 "헌법을 준수하겠노라 선서한 국회의원으로서, 민주공화국 주권의 대리인으로서 그리고 우리 공동체의 구성원으로서 아무런 책임도 지지 않을 수 있나"며 "국민의힘을 포함한 국회는 김태규 의원을 징계해야 한다"고 거듭 촉구했다.