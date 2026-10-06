이 대통령 "다시는 정치권력에 수사·공소 악용되지 말아야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"그런데 참 안타깝게도 우리는 해방 이후 정부 수립된 이래 검찰이 엄청난, 많은 권한을 갖고 있었다. 수사, 기소, 공소 유지, 형 집행 뭐 엄청난 권력을 가지고 있었다. 그런데 어느 순간부터 악용되기 시작했다. 국가가 권력을 악용해서 개인에게 없는 죄를 뒤집어 씌우는 그런 지경에까지 이르게 됐다. 그래서 국민들의 공분을 사게 됐고, 결국 오늘날처럼 수사와 공소 기능을 분리할 뿐만 아니라 아예 소속까지 바꾸는 이런 상황까지 왔다. 국민들의 역사적 결단이라고 할 수 있다."

큰사진보기 ▲이정현 공소청장(검찰총장) 직무대행이 6일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종철 경찰청장 직무대행과 전종민 중대범죄수사청장 직무대행이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. 2026.10.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 6일 중대범죄수사청과 공소청 관계자들에게 "다시는 정치권력에 수사·공소 기능이 악용되어선 안된다"고 강조했다. 특히 중수청에는 "니편 네편, 여야 가릴 것 없이 소위 힘있는 사람들의 범죄에 일말의 망설임도 없이 엄청하게 수사해달라"고 당부했다.이 대통령은 이날 국무회의에 첫 출석한 이정현 공소청 차장(공소청장 직무대행)과 전종민 차장(중수청장 대행)에게 "두 기관 출범 관련해서 제가 좀 당부 말씀을 드리겠다"며 약 10분 간 발언을 이어갔다. 그는 "수사·공소의 기본은 범죄를 발각해내고 상응하는 책임을 묻는 것이기도 하지만, 또 한편으로는 그 과정에서 억울한 사람이 생기지 않게 하는 게 매우 중요한 가치"라며 "엄청난 권력을 가진 수사·공소기관이 개인을 상대로 억울한 일을 만들거나 방치하면 안 된다"고 했다.이 대통령은 일본의 어느 법대 학장이 경미한 사건으로 검찰조사를 받으러 갔는데, 제자의 제자뻘인 검사들에게 저절로 고개를 숙였다던 일화를 소개하며 "그만큼 개인들은 수사·공소기관이 공포의 존재다. 엄청난 권위, 권력을 가지고 있다"고 지적했다. 그는 "그래서 억울한 사람이 없게 해야 하고, 그렇다고 해서 범죄를 저지르는 사람들을 방치해선 안되기 때문에 이 균형을 잘 이뤄야 하는데 그건 결국 엄정함, 공정함과 실력(에서 비롯된다)"고 말했다.이 대통령은 "대한민국이 이제 완전히 새로운 체제로 전환된다"며 "다시는 정치권력에 의해서 이 수사·공소 기능이 악용되거나 또는 휘둘리거나 본래의 역할을 제대로 못하거나 그런 일이 있어선 안 될 것"이라고 강조했다. 또 "국가권력을 맡겨놨더니, 그 권력을 이용해서 범죄행위를 저지르면 훨씬 더 중대한 범죄다. 그런 게 마치 주어진, 무슨 하늘로부터 부여된 권력인 것처럼 잘못 이해하고 함부로 행사하는 일들이 실제로 발생했다"며 과거 검찰을 비판했다.이 대통령은 재차 공소청과 중수청에게 "다시는 그런 일이 생기지 않고, 국가 사회 질서를 제대로 유지하고, 또 그 과정에서 억울한 사람들이 생겨나지 않게 국민들의 인권 보호에 총력을 다하고, 그래서 신망받는 수사·공소기관이 꼭 되길 바란다"고 했다. 특히 중수청을 두고 "중대범죄수사청답게 니 편 네 편, 여야 가릴 것 없이 힘 있는, 소위 사회지도층의, 많이 배우고 가진 사람들의 범죄행위에 대해선 일말의 망설임 없이 엄정하게, 철저하게 수사해주길 부탁드린다"고 덧붙였다.청문회 준비 중인 중수청장 후보자, 아직 지명 전인 공소청장 후보자를 대신해 참석한 두 기관 관계자들도 짧게나마 소회를 밝혔다. 이정현 차장은 "공소청이 조기에 안정적으로 정착될 수 있도록 온 힘을 다하겠고 사회적 약자, 범죄 피해자 보호에도 공백이 생기지 않도록 만전을 기하겠다"고 말했다. 전종민 차장은 "중수청에 대한 국민들의 기대와 우려가 많은 상황에서 막중한 책임감을 느낀다"며 "조직의 기틀을 다져서 수사에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 했다.한편 6일은 이재명 정부의 2년차 국정감사가 시작되는 날이다. 이 대통령은 모두발언에서 "국정감사는 민의의 전당인 국회가 주권자들을 대리해서 나라 운영 전반을 살펴보는 의미 있는 자리"라고 되짚었다. 다만 "국회에도 주권자가 부여한 소중한 권한을 국민과 나라를 위해 사용하는 데에 힘을 모아주시길 기대한다"며 "근거없는 가짜뉴스나 소모적인 정치공세는 지양하고 생산적인 비판과 책임있는 대안을 통해 국민의 기대에 부응해주시면 감사하겠다"고 얘기했다.