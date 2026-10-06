최고 연 8% 금리 '우체국 청년미래적금' 2차 판매

큰사진보기 ▲단양우체국 창구 모습. ⓒ 유창재 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲우정사업본부는 청년층의 높은 가입 수요에 맞춰 7일부터 16일까지 '우체국 청년미래적금' 2차 판매를 한다고 6일 밝혔다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

청년들의 목돈 마련을 지원하는 '우체국 청년미래적금' 2차 판매가 시작된다. 19세부터 34세 이하 청년이 가입할 수 있으며, 조건을 충족할 경우 최고 연 8.0%의 금리를 적용받을 수 있다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 6일 청년층의 높은 가입 수요를 반영해 오는 7일부터 16일까지 우체국 청년미래적금 2차 가입 신청을 받는다고 밝혔다.가입 신청은 첫 이틀간 출생 연도 끝자리에 따라 나눠 진행한다. 7일에는 홀수, 8일에는 짝수 출생자가 신청할 수 있으며, 12일부터 16일까지는 출생 연도와 관계없이 신청할 수 있다.가입 심사는 오는 19일부터 11월 13일까지 진행된다. 심사를 통과한 청년은 11월 16일부터 27일까지 우체국 청년미래적금 계좌를 개설하면 된다.가입 대상은 19세부터 34세 이하 청년 가운데 전체 급여 7500만 원 이하 또는 종합소득 6300만 원 이하인 근로 소득자다. 연 매출 3억 원 이하 소상공인도 가입할 수 있다.청년미래적금은 '3년 만기 자유적립식 상품'으로 월 최대 50만 원까지 납입할 수 있다. 연 소득·연매출 기준과 가구중위소득 기준에 따라 납입 금액의 6% 또는 12%를 기여금으로 지원받는다. 만기 때 발생하는 이자 소득에는 비과세 혜택도 적용된다.금리는 기본 연 5.0%다. 여기에 ▲소득+우대 0.5%포인트(p) ▲재무상담 이수 0.2%p ▲우체국 적금 첫 거래 고객 또는 급여 이체 실적 고객 0.5%p ▲체크카드 이용 0.4%p ▲자동이체 0.4%p 등의 우대 금리가 적용된다. 우대 금리를 모두 충족하면 최대 연 2.0%p를 추가로 받을 수 있다.특히 11월 16일부터 27일까지 계좌를 개설한 고객에게는 연 1.0%p의 추가 우대 금리가 제공된다. 이에 따라 모든 조건을 충족할 경우 최고 연 8.0%의 금리를 적용받을 수 있다.우정사업본부는 2차 판매를 기념해 청년 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 사전 신청을 하고 가입 요건을 충족한 뒤 11월 16일부터 27일까지 실제 계좌를 개설한 고객을 대상으로 추첨을 통해 갤럭시Z폴드8, 우표첩, 씨유(CU)편의점 모바일 상품권 등을 제공한다.우정사업본부는 청년미래적금이 청년층의 안정적인 자산 형성과 미래 준비를 지원하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 박인환 우정사업본부장은 "청년미래적금 2차 판매를 통해 더 많은 청년이 안정적으로 미래를 준비하고 목돈을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 청년층이 체감할 수 있는 금융혜택과 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.