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경제

26.10.06 12:00최종 업데이트 26.10.06 12:00

최고 연 8% 금리 '우체국 청년미래적금' 2차 판매

우정사업본부, 7일부터 16일까지 사전 신청 받아... 19~34세 청년 가입 대상, 월 최대 50만원 납입 가능

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단양우체국 창구 모습.
단양우체국 창구 모습. ⓒ 유창재

청년들의 목돈 마련을 지원하는 '우체국 청년미래적금' 2차 판매가 시작된다. 19세부터 34세 이하 청년이 가입할 수 있으며, 조건을 충족할 경우 최고 연 8.0%의 금리를 적용받을 수 있다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 6일 청년층의 높은 가입 수요를 반영해 오는 7일부터 16일까지 우체국 청년미래적금 2차 가입 신청을 받는다고 밝혔다.

가입 신청은 첫 이틀간 출생 연도 끝자리에 따라 나눠 진행한다. 7일에는 홀수, 8일에는 짝수 출생자가 신청할 수 있으며, 12일부터 16일까지는 출생 연도와 관계없이 신청할 수 있다.

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가입 심사는 오는 19일부터 11월 13일까지 진행된다. 심사를 통과한 청년은 11월 16일부터 27일까지 우체국 청년미래적금 계좌를 개설하면 된다.

가입 대상은 19세부터 34세 이하 청년 가운데 전체 급여 7500만 원 이하 또는 종합소득 6300만 원 이하인 근로 소득자다. 연 매출 3억 원 이하 소상공인도 가입할 수 있다.

청년미래적금은 '3년 만기 자유적립식 상품'으로 월 최대 50만 원까지 납입할 수 있다. 연 소득·연매출 기준과 가구중위소득 기준에 따라 납입 금액의 6% 또는 12%를 기여금으로 지원받는다. 만기 때 발생하는 이자 소득에는 비과세 혜택도 적용된다.

금리는 기본 연 5.0%다. 여기에 ▲소득+우대 0.5%포인트(p) ▲재무상담 이수 0.2%p ▲우체국 적금 첫 거래 고객 또는 급여 이체 실적 고객 0.5%p ▲체크카드 이용 0.4%p ▲자동이체 0.4%p 등의 우대 금리가 적용된다. 우대 금리를 모두 충족하면 최대 연 2.0%p를 추가로 받을 수 있다.

특히 11월 16일부터 27일까지 계좌를 개설한 고객에게는 연 1.0%p의 추가 우대 금리가 제공된다. 이에 따라 모든 조건을 충족할 경우 최고 연 8.0%의 금리를 적용받을 수 있다.

우정사업본부는 2차 판매를 기념해 청년 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 사전 신청을 하고 가입 요건을 충족한 뒤 11월 16일부터 27일까지 실제 계좌를 개설한 고객을 대상으로 추첨을 통해 갤럭시Z폴드8, 우표첩, 씨유(CU)편의점 모바일 상품권 등을 제공한다.

우정사업본부는 청년미래적금이 청년층의 안정적인 자산 형성과 미래 준비를 지원하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 박인환 우정사업본부장은 "청년미래적금 2차 판매를 통해 더 많은 청년이 안정적으로 미래를 준비하고 목돈을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 청년층이 체감할 수 있는 금융혜택과 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
우정사업본부는 청년층의 높은 가입 수요에 맞춰 7일부터 16일까지 '우체국 청년미래적금' 2차 판매를 한다고 6일 밝혔다.
우정사업본부는 청년층의 높은 가입 수요에 맞춰 7일부터 16일까지 '우체국 청년미래적금' 2차 판매를 한다고 6일 밝혔다. ⓒ 우정사업본부

#우체국청년미래적금#우정사업본부#청년정책#청년자산형성지원

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