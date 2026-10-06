"시민·시장 충돌하면 누구편?" "시장이 언론 기피한다면 어떻게?"

큰사진보기 ▲윤난실 전남광주 시민주권부시장 후보자 인사청문회. 2026. 10. 6 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백승주 전남광주 균형발전부시장 후보자 인사청문회. 2026. 10. 6 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

전남광주통합특별시 윤난실 시민주권부시장 후보자와 백승주 균형발전부시장 후보자에 대한 인사청문회에서 부시장 시민추천제 공정성과 후보자의 정책자문 활동비·실적, 서울 주소지 등이 도마에 올랐다.또 시장과 시민의 뜻이 충돌할 때 누구 편에 설 것인지, 시장이 의회·언론을 기피한다면 중간에서 어떻게 소통을 조율할 것인지 등 부시장으로서 역할을 묻는 질의도 이어졌다.6일 시의회 무안청사에서 열린 청문회에서 의원들은 윤 후보자에게 민형배 시장과의 정치적 인연을 둘러싼 추천 절차의 공정성과 시민주권부시장으로서의 역할 등을 물었다. 기획재정부 관료 출신인 백 후보자에게는 지명 이후에도 서울 주소지를 유지하는 이유와 아파트 투기 의혹 등에 관한 질의가 이어졌다.임미란(민주당·남구1) 의원은 윤 후보자가 민 시장 선거캠프 수석대변인과 인수위 시민주권위원회 위원장 등을 지낸 이력을 거론하며 "시민추천제 1위로 시민주권부시장 후보가 됐다. 공정한 추천이라고 생각하는가"라고 물었다. 이에 윤 후보자는 "시민 1013명과 배심원 108명이 투표에 참여했다. 공정했다고 생각한다"고 답했다.윤 후보자는 투표 직전 배심원단 일부가 교체됐다는 지적에는 "시민들께서 의문을 가질 수 있다고 생각한다"면서도 추천 절차는 공정하게 진행됐다는 입장을 유지했다.시민의 이익과 시장의 뜻이 충돌할 때 누구 편에 설 것이냐는 물음엔 "정책 최종 결정권자는 시장"이라면서도 "시민들 뜻이 잘 전달되도록 노력할 것이다. 시민의 이익 편에 설 것이다"고 답했다.전남도 정책자문위원으로 활동하며 받은 활동비도 도마에 올랐다.노진성(민주당·동구2) 의원은 윤 후보자가 2023년부터 2025년까지 활동한 이력을 언급하며 "월 400만 원을 활동비로 지급 받고 3년 간 총 67건의 제안서를 제출했는데, 정작 그 자료를 살펴보니 (일부는) 정책 기대 효과도 없고, 제안 근거도 없다"며 "부풀리기 아니냐"고 따졌다.이에 윤 후보자는 "활동비는 조례에 근거해 지급된 것이고 청년펀드 조성, 국고 확보 전담팀 구성 등 67건의 제안은 모두 제가 직접 했다. 당시 의회의 검증도 있었던 것으로 알고 있다"고 했다.문예준(민주당·비례) 의원은 어린이보호구역 속도·신호 위반 등 13건의 교통법규 위반에 대해 추궁했고, 윤 후보자는 "부끄럽다. 자기관리가 부족했다"고 머리를 숙였다박상길(민주당·남구2) 의원은 윤 후보자의 경력과 공직 출마 이력을 언급한 뒤 2028년 총선 출마 의향을 물었다. 윤 후보자는 "부시장직에 최선을 다하는 것 말고는 생각하고 있지 않다"고 답했다.박 의원은 윤 후보자가 2018년 민주당 입장 전 진보당 계열 후보로 활동하며 했던 "민주당 공천이 곧 당선이라는 상식을 깨겠다" "민주당을 심판하는 광주의 대표주자가 되겠다" 등의 발언을 거론하기도 했다.백승주 후보자에 대해서는 부시장 지명 이후에도 서울에 주소지를 유지하는 데 대한 지적이 이어졌다. 박만(민주당·비례) 의원은 "8월 6일 지명됐는데 아직까지 주소지가 서울로 돼 있다"고 지적했다. 백 후보자는 "곧 주소지를 옮길 것이다. 생활 기반도 전남광주로 옮길 것"이라고 답했다.인사청문위원장인 임형석(민주당·광영1) 기획재정위원장도 "차관급 지방직 부시장 후보다. 최소한 지명 이후에는 주소지를 옮겼어야 한 것 아니냐"고 백 후보자를 질타했다.이현명(민주당·진도) 의원은 백 후보자가 보유한 서울 개포주공 4단지 아파트와 관련해 투기 의혹을 제기했다. 이 의원은 "2013년도 개포주공 4단지를 매입했는데 당시 해외서 근무했다. 매입만 하고 전입은 2016년 했는데 이후 재건축이 이뤄졌다"고 추궁했다.이에 백 후보자는 "제가 샀을 때부터 재건축 말이 돌았다. (파리에서) 귀국한 뒤 재건축이 됐고 실제 입주는 2022년도였다"고 해명했다. 그러자 이 의원은 "후보자가 이전에 살던 아파트도 재건축이 됐다. 시민들이 봤을 때 의구심이 드는 모습"이라고 지적했다.이 의원은 백 후보자의 총선 출마설에 대한 입장 표명도 요구했다. 백 후보자는 "통합특별시의 성공과 시민의 삶 개선에 대해서만 생각하고 있다"며 즉답을 피했다.청믄회를 고리로 민 시장의 소통 방식에 대한 비판도 나왔다.전경선(목포5) 의원은 "민형배 시장이 소통이 안 된다는 소문이 있다. 시장이 제일 기피하는 사람은 첫 번째로 의원들이고, 두 번째는 언론인들이라고 한다"며 백 후보자에게 중간에서 조정 역할을 할 수 있겠느냐고 물었다.백 후보자는 "못 들어봤다. 다만 최선을 다하겠다"는 취지로 답했다.