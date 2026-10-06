김민석 "과한 검찰개혁 요구, 당에서 제어할 때 됐다"

큰사진보기 ▲6일 더불어민주당 유튜브 채널에 출연한 김민석 민주당 대표 모습(화면갈무리) ⓒ 더불어민주당 유튜브 채널 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이광재 의원(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표가 검찰 개혁과 관련해 "(만약) 과한 요구나 주장으로 과거처럼 전체 개혁의 진영과 대열, 전선과 (이재명) 대통령님 리더십 자체에 대해 혹시 훼손이 될 수 있다는 우려가 있는 부분이 있으면, 그건 이제 당에서 조금 제어를 할 때도 됐다고 생각하고 있다"고 말했다.김 대표는 6일 민주당 유튜브 채널 민티07에 출연해 "원래 검찰 개혁을 강하게 주장했던 목소리에서 요구하던 부분들은 대부분 채우고 더 나아간 부분이 있다. 이제는 거기서 민생 개혁에 더 집중해야 하는 지점"이라며 이같이 밝혔다.이 대통령이 최근 X계정에서 검찰 개혁이 완성됐다는 취지로 메시지를 내는 가운데 나온 "과한 요구는 당에서 제어할 때가 됐다"는 김 대표의 발언은 당내 개혁 강경파들을 겨냥한 것으로 읽힌다.이날 "개혁의 기준은 국민의 삶"이라고 제시한 김 대표는 "목표의 선명성도 중요하지만 성과의 실질성도 중요하다. 결국 정치는 민생에 직결되는 개혁에 끊임없이 더 집중하는 게 좋겠다는 이런 두 측면이 최근 논의를 보며 드는 생각"이라고 덧붙였다. 이어 반복하면 안 될 반면교사 사례로 '열린우리당 시절 국가보안법 폐지 논쟁'을 예로 들었다.김 대표는 "(당시가) 목표의 선명성과 성과의 실질 사이에 모순이 있었던 전형적 사례"라며 "독소조항을 없애는 법 개정에 집중하자는 의견과 차제에 다 폐지하자는 의견으로 갈렸고, 결국은 폐지도 정리도 이도 저도 안 되면서 이때부터 열린우리당 자체가 정치적으로 쭉 어려움을 겪게 되는 상황으로 갔다"고 짚었다.이날부터 시작되는 국정감사와 관련해 김 대표는 "정치·사회적 개혁 등 여러 개혁이 다 소중한데, 그래도 일정하게 실질적 성과 내는 단계를 넘어서면, (이후엔) 민생과 직결된 것으로 끊임없이 집중해가는 게 바람직하다는 생각이 든다"며 "소상공인이나 청년 등등, 성장과 수출의 그늘에 있는 분들을 살펴보는 데 집중하는 게 좋다"라고 강조했다.그는 이날 오전 국회 본관 원내대표회의실 앞 국정감사 종합상황실 현판식 인사말을 통해서도 "정부를 건설적으로 견인하는 것이 국회의 본질적인 과제이고 국정감사의 숙제"라며 "한마디로 표현한다면 '건설적 견인'이다. (여당이라면) 따끔한 지적과 함께, 고래라는 공무원 조직 전체를 움직이게 하기 위해 때로는 칭찬도 적절하게 배합하는 것이 필요하다"고 했다.같은 당 예산결산특별위원장이기도 한 이광재 의원 또한 6일 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 지금은 민생에 집중해야 할 때라고 강조했다.이 의원은 최근 정치권의 논쟁에 대해 "박정희 대통령은 돌아가신 지 50년, 노무현 대통령은 20년 가까이 되는 사건이다. 국민은 이렇게 살기가 힘들고 세상은 AI 전쟁을 하고 있는데, 왜 정치권은 저기에 시간을 소모하는가"라고 되물었다. '민생이 더 우위에 있다는 뜻이냐'는 진행자 질문에도 "그렇다"고 답했다.이 의원은 자신이 대표 발의한 세법상 공제와 비과세 제도를 개정하자는 국회 결의안을 설명하면서도 중산층 보호를 위한 세제 개편을 강조했다. 그는 "세금이란 건 보편적인 합리성이 있어야 되고 또 수용성도 있어야 된다"며 "물가에 연동해서 과표를 조정해야만 국민들이 세금을 안정감 있게 받아들이지 않을까 싶다"고 말했다.이 의원은 특히 "부자 세금을 깎아주는 부분에 대해서는 신중하게 생각해야 하지만, 중산층 세금에 대해서는 가처분소득을 높여줘야 된다. 중산층을 보호하는 세금 정책이 필요하다"며 "프랑스 미테랑 대통령이 '세금을 가급적 적게 걷을 수 있으면 적게 걷고, 세금을 쓸 곳이 있으면 세금 이외의 것을 찾아내라'라고 했는데 그 말이 매우 인상적이었다"라고 밝혔다.지난 추석 연휴에 그는 국부펀드를 통한 '국민생애 기본자산' 구상을 제안한 바 있다. 그는 "한 아이가 태어날 때마다 1억 원을 국부펀드에 넣어서 7%로 운용하면, 20년 지나면 3억 8600만 원이 된다"며 "이 중에 1억 원은 학비에 쓰거나 도전하는 젊은이가 나올 수 있고, 나머지는 65세까지 운용하면 약 60억 원이 되어 은퇴 자금으로도 쓸 수 있다"라고 추가 설명했다.이 의원은 "부모 찬스가 아니고 국가 찬스, 금수저가 아니고 국가 수저를 만들어내서 AI 시대의 큰 부가 일반 국민들에게 행복한 생활로 넘어갈 수 있는 새로운 발전 방식을 찾을 필요가 있다"며 "이건 제 생각만이 아니고, 전 세계적으로 (이렇게) 움직이고 있는 추세"라고 강조했다.