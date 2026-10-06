홀몸 어르신 24시간 살피고, '원클릭' 복지 신청... AI 돌봄 시대 연다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 주재한 국무회의에서 정은경 보건복지부 장관이 대통령의 질의에 답변하고 있다. ⓒ KTV 화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲5년 후 달라지는 국민의 삶 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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인공지능(AI)이 혼자 사는 사람의 생활과 건강 상태를 24시간 살피고, 필요한 복지서비스를 찾아 신청까지 연결하는 복지·돌봄 체계가 추진된다. 정부는 복지공무원과 돌봄 종사자의 단순·반복 업무도 AI로 자동화해 사람을 직접 대면하는 돌봄에 집중하도록 한다는 계획이다.보건복지부는 6일 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '복지·돌봄 AI 대전환 로드맵(이행안)'을 보고했다. 급속한 고령화로 돌봄 수요는 늘어나는 반면 인력 부족이 심화할 것으로 예상되는 상황에서 AI를 활용해 지속가능한 복지·돌봄 체계를 구축하겠다는 것이다.한국개발연구원(KDI)과 한국은행은 오는 2043년 요양보호사가 99만 명 부족할 것으로 전망하고 있다. 이에 정부는 AI를, 사람을 대체하는 수단이 아니라 돌봄 인력의 업무를 덜어주는 '조력자'로 활용한다는 방침이다.이번 이행안은 '든든한 돌봄, 따뜻한 복지, 함께 누리는 AI'를 목표로 ▲첨단기술 기반 지속가능한 돌봄 체계 구축 ▲AI 기반 복지행정 혁신 ▲사람 중심 AI 활용 기반 구축 등 3대 전략으로 추진된다.우선 재가 돌봄에 AI 기기와 장비를 결합한 '스마트 홈'을 구축한다. 현재는 일정 시간 움직임이 없거나 응급호출이 발생해야 이상 여부를 확인할 수 있지만, 앞으로는 AI가 평소 생활패턴과 건강상태, AI와의 대화 등 다양한 정보를 종합해 평소와 다른 이상징후를 조기에 감지한다.이를 통해 방문 돌봄서비스가 제공되지 않는 시간에도 건강·안전·정서 상태를 살피고, 이상이 발생하면 필요한 서비스와 연결한다. 2027년 400가구와 12개 시설에서 모델을 개발·실증하고, 2028년부터 공공 돌봄을 중심으로 확산할 계획이다. 장기적으로는 말벗과 안전감지, 건강관리 등을 수행하는 가정용 자율추종 돌봄로봇도 도입한다.돌봄시설도 '스마트 시설'로 전환한다. 현재 시설에서는 야간에 종사자가 2시간마다 직접 순회하며 안전·수면·배변 상태 등을 확인하지만, 앞으로는 스마트 기저귀와 낙상·움직임 감지센서 등을 활용해 상태를 실시간 모니터링하고 이상 상황에 즉시 대응한다.AI·IoT(사물인터넷)·로봇을 단순히 개별 도입하는 데 그치지 않고 시설 운영방식 자체를 개선한다는 구상이다. 인구감소지역 국공립 장기요양시설부터 시작해 민간시설로 확대한다.돌봄기술 개발도 2027년 AI·IoT에서 시작해 2028년부터 피지컬 AI와 돌봄로봇으로 확대한다. 현장에서 축적한 데이터를 기술개발에 활용하고, 개발된 기술은 다시 현장에서 실증하는 순환체계를 만든다. 효과가 입증된 기술은 장기요양보험 복지용구의 신속 등재와 시설 수가, 바우처 등 제도와 연계해 확산한다.복지행정도 AI 중심으로 바뀐다. 2027년부터 국민이 일상적인 말로 자신의 상황을 설명하면 생성형 AI가 필요한 복지서비스를 찾아 추천하고, 이후에는 '원클릭'으로 신청까지 이어지도록 한다. 아동수당 등 보편급여는 자동지급을 우선 추진한다.AI를 활용해 경제적 어려움뿐 아니라 고립·학대·돌봄 등 복합적인 위기가구도 찾아낸다. 향후에는 생활환경 변화를 AI가 선제적으로 감지해 필요한 지원까지 연결하는 체계로 발전시킬 예정이다.복지공무원과 돌봄 종사자의 업무도 바뀐다. 서류 접수·검증과 시스템 입력 등 정형화된 복지행정 업무의 50% 이상을 2028년까지 AI로 자동화하고, 돌봄 현장의 물품관리와 지출결의서 작성 등 반복 업무도 디지털로 전환한다.공공과 민간에 흩어진 복지·돌봄 데이터를 연계하는 기반도 마련한다. 2027년부터 '복지·돌봄 마이데이터'를 도입해 이용자와 보호자가 자신의 정보를 직접 조회·관리하고 동의에 따라 활용할 수 있도록 한다. 중장기적으로는 의료 마이데이터와 연계해 건강·의료·복지·돌봄을 아우르는 맞춤형 서비스 개발에도 활용한다.다만 정부는 AI 확산에 따른 안전성과 개인정보 보호 문제도 함께 다룬다. AI 활용과 데이터 연계, 이용자 권리보호를 위한 법적 근거와 윤리 가이드라인을 마련한다. AI의 위험 수준에 따른 인간의 개입·감독 원칙과 설명 요구 등을 제도화할 계획이다.복지공무원과 돌봄 종사자에 대한 AI 교육을 확대하고 고령자 등 정보취약계층을 위한 찾아가는 교육도 실시한다. 정책 강화를 위해 '복지·돌봄 AI 혁신위원회'를 구성하고 한국사회보장정보원, 중앙사회서비스원 등 전문기관과의 협력 체계도 구축한다.정은경 보건복지부 장관은 "돌봄인력 부족이 예견되는 상황에서 AI 등 기술의 새로운 역할이 더 중요해지고 있다"며 "다만 AI는 사람을 대체하는 것이 아니라 단순·반복 업무를 분담하는 조력자다. AI를 활용하여 돌봄의 지속가능성을 높이고 돌봄노동의 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.