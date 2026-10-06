"홍성을 충남의 미래 중심으로"... 박수현·박정주 '한마음 한 뜻'

큰사진보기 ▲박수현 도지사는 6일 ‘충남通행’ 다섯 번째 일정으로 홍성군을 방문해 군민과의 대화에 앞서 언론인 간담회를 갖고 홍성 발전을 위한 충남도의 적극적인 지원을 약속했다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박수현 충남도지사와 박정주 홍성군수가 내포신도시 의료기반 확충부터 원도심 활성화, AI·데이터센터 등 첨단산업 유치, 광역교통망 확충까지 홍성의 미래 성장동력을 함께 구축하겠다는 의지를 분명히 했다. ⓒ 이은주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

박수현 충남도지사와 박정주 홍성군수가 내포신도시 의료기반 확충부터 원도심 활성화, AI·데이터센터 등 첨단산업 유치, 광역교통망 확충까지 홍성의 미래 성장동력을 함께 구축하겠다는 의지를 분명히 했다.박수현 도지사는 6일 '충남通행' 다섯 번째 일정으로 홍성군을 찾아 군민과의 대화에 앞서 언론인 간담회를 갖고 홍성 발전을 위한 충남도의 적극적인 지원을 약속했다.특히 이날 박 도지사가 착용한 점퍼에는 왼쪽 가슴, 국기에 대한 경례를 할 때 손이 닿는 심장 위치에 '미래로 홍성' 로고가 새겨져 눈길을 끌었다.박 도지사는 이에 대해 "도지사의 심장에 홍성을 새기겠다는 의미"라며 "뒤에는 박정주 군수의 비전을 새겨 함께 짊어지겠다는 의미"라고 설명했다.홍성·예산 지역의 최대 현안 중 하나인 내포신도시 어린이병원 위탁 운영 문제에 대해서는 조속한 결정을 약속했다.박 도지사는 "현실적으로 수도권 병원이 참여하기는 어렵다"며 "서울 5대 대형병원의 경우 지역에 내려와 위탁에 참여하는 것이 현실적으로 불가능한 상황"이라고 진단했다.그러면서 "충남의 의료 수준이 떨어지지 않는 단국대병원과 당선자 시절부터 만나 논의를 진행해 왔다"며 "현재 결정되는 과정에 있다"고 밝혔다.이어 "앞으로 성장할 내포·홍성·예산의 종합의료시설 발전을 위한 1단계 과정으로서 매우 중요한 사안"이라며 "반드시 성공시켜야 할 과제"라고 강조했다.어린이병원 병상 규모가 당초 계획보다 축소된 것과 관련해서는 "확인하지 못했다. 파악해 보겠다"며 "도에서 할 수 있는 최대치를 하겠다"고 약속했다.홍성 원도심 활성화에 대해서도 강한 지원 의지를 나타냈다.박수현 도지사는 "홍성은 명실상부한 충남의 행정수부도시로 발전해야 한다"며 "2차 공공기관 이전과 함께 소외되고 있는 홍성군 원도심에 대해서도 관심을 가져야 한다"고 강조했다.특히 홍성천과 전통시장을 중심으로 한 원도심 발전을 주문했다.박 도지사는 "전통시장과 홍성천을 중심으로 군에서 발전대책을 구체적으로 세워주시면 도에서 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.홍성 원도심의 역사·문화적 가치에도 주목했다.그는 "전국에서 조선시대 동헌이 있는 군청이 있는 곳은 홍성이 유일하다"며 "역사가 살아 있는 원도심과 전통시장, 홍성천을 중심으로 역사와 문화가 꽃피는 도시로 발전시키겠다"고 말했다.홍성의 새로운 일자리와 산업 기반을 마련하기 위한 구체적인 청사진도 제시했다.박수현 도지사는 "구호성 발전계획보다 좀 더 구체화하고 실행계획을 잘 세워야 한다"며 "지난번 8개 시·군과 공동투자 협약을 체결했고, 홍성에는 6000억 원 상당의 데이터센터 투자협약이 이뤄졌다"고 밝혔다.이어 "전력과 물을 확보해 행정도시이면서 AI 데이터센터 등 첨단산업이 함께하는 도시로 발전시키겠다"고 강조했다.홍성군 역시 기업 유치에 행정력을 집중하고 있다.박정주 홍성군수는 "교육·의료·첨단산업이 공존하는 미래 행정도시가 홍성의 비전"이라며 "교육 관련 기관과 다양한 기관 유치를 비롯해 첨단산업 분야에서도 여러 기업 유치를 위해 충남도와 협의하고 있다"고 밝혔다.원도심 활성화 역시 충남도와 긴밀하게 논의해 실질적인 성과를 만들어가겠다는 입장이다.박수현 도지사는 민선 9기 충남도정의 핵심 과제로 균형발전을 꼽았다.그는 "충남도 내부의 균형발전 문제와 천안·아산·당진·서산 등을 중심으로 한 4개 도시의 비전, 11개 시·군의 불균형 문제를 해결하는 것이 민선 9기 도정의 가장 큰 의무"라고 밝혔다.이어 "서해안 발전대책과 남부지역 발전대책, 홍성·예산·내포 발전대책 등 지역 간 불균형을 바로잡을 수 있는 발전전략을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.홍성군민들이 오랫동안 요구해 온 서해선과 KTX 연결 문제도 직접 챙기겠다는 의지를 밝혔다.박 도지사는 "서해선과 KTX를 약 6㎞ 정도 연결하면 보령·서천은 물론 호남 일부 지역까지 이동 여건이 획기적으로 좋아진다"며 "수십 년 동안 차별받아 온 문제인 만큼 도지사의 모든 역량을 동원해 성과를 내도록 하겠다"고 강조했다.AI 중심의 미래산업 육성과 함께 충효예의 전통적 가치도 균형 있게 계승하겠다는 뜻도 밝혔다.최근 충효예 실천계획에 대한 비판 여론과 관련해 박 도지사는 "AI 수도 충남 실현을 위해 충실히 하는 한편, 자칫 소홀해서는 안 되는 충효예의 가치도 균형 있게 잘 살피겠다"고 말했다.관련 예산 일부를 반영하는 방안을 검토하고 있으며, 임기 4년 동안 충효예의 가치를 지속적으로 알릴 수 있도록 도교육청과 사회단체 등과 함께 5개 사업을 추진할 계획이라고 설명했다.박정주 군수도 이에 공감했다.박 군수는 "사람이 기술보다 훨씬 중요하다는 생각에 충분히 공감한다"며 "홍성군도 충남도와 발맞추기 위해 충효예 관련 부서를 만들고 보훈단체 예우 등을 최고 수준으로 끌어올리겠다"고 밝혔다.또 효도택시 등 어르신들을 더욱 세심하게 모시기 위한 사업도 적극 추진하겠다고 덧붙였다.이날 간담회에서 확인된 것은 홍성의 미래를 둘러싼 충남도와 홍성군의 공동 행보였다.내포신도시 어린이병원을 통한 의료기반 확충, 2차 공공기관 이전을 통한 행정수부도시 기능 강화, 6000억 원 규모 데이터센터를 비롯한 첨단산업 유치, 홍성천·전통시장 중심의 원도심 재생, 서해선-KTX 연결을 통한 광역교통망 확충까지 홍성의 성장축을 하나로 묶겠다는 구상이다.박정주 군수의 '미래 행정도시' 구상에 충남도의 광역적 지원이 더해지면서 홍성이 내포신도시와 원도심, 첨단산업과 역사문화가 공존하는 충남의 새로운 성장거점으로 도약할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.박수현 도지사가 이날 가슴에 새긴 '미래로 홍성'이라는 메시지가 단순한 상징을 넘어 실제 정책과 투자, 사업 성과로 이어질 수 있을지가 앞으로 홍성 발전의 중요한 시험대가 될 전망이다.