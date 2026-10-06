임은정 "김지용, 불미스러운 일 지휘 관여…결재 도장 다 찍어"

큰사진보기 ▲임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 오전 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 출근길 약식 문답을 하며 발언하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주지방중대범죄수사청 청사 모습. ⓒ 안현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 오전 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 출근길 약식 문답을 하며 발언하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

임은정 광주지방중대범죄수사청장이 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 과거 검찰 재직 당시 김학의 전 법무부 차관 긴급 출국금지 등 주요 사건에서 기소에 반대 의견을 냈다는 주장에 대해 "이의제기서를 제출한 바 없다"고 반박했다.임 청장은 6일 오전 광주중수청사 앞에서 기자들과 만나 김 후보자에 대해 "여러 차례 이런저런 불미스러운 일에 지휘 라인으로 관여한 것이 어느 정도 드러나고 있다"며 이같이 말했다.앞서 김 후보자는 김학의 전 법무부 차관 긴급 출국금지 사건과 한동훈 무소속 의원의 검찰 시절 관련된 정진웅 검사 독직폭행 사건에서 관련자 기소에 반대하는 의견을 냈다는 입장을 밝힌 바 있다.이에 대해 임 청장은 "김 후보자가 반대 의견을 개진했다고 주장하는데, 제가 알기로는 이의제기서를 제출한 바 없고 결재 도장도 다 찍은 것으로 알고 있다"며 "아닌 건 아니라고 말하는 것이 공직자의 도리이고, 시민의 의무이자 권리라고 생각한다"고 말했다.그러면서 "검찰청이 왜 폐지됐는지 생각한다면, 중수청에서는 그와 같은 불미스러운 일이 다시는 없기를 간절히 바란다"고 당부했다.임 청장은 앞선 5일에도 자신의 페이스북에 과거 한동훈 무소속 의원의 처남인 진동균 전 검사 성폭력 사건을 감찰한 담당자들의 직무유기를 수사·감찰해달라고 김 후보자에게 요청했지만 묵살당했다는 내용의 글을 올리며 김 후보자가 초대 중수청장 후보자로 지명된 데 대해 공개적으로 반대 의사를 밝히기도 했다.또한 해당 사건 민원인 등의 자격으로 김 후보자 인사청문회에 증인 또는 참고인으로 불러달라고 공개 요청했다.임 청장은 광주중수청의 현재 준비 상황을 '문을 연 채로 차를 출발시킨다'는 의미의 '개문발차(開門發車)'에 비유했다.그는 "문도 달리지 않았는데 승객을 태울 수는 없고, 운전했을 때 교통사고가 불가피한 상황"이라며 "중수청이 당장 대규모 수사를 착수할 수 있을 것으로 기대하는 시민들에게 당분간 양해 말씀을 구한다. 당장 정상 가동은 불가능하다"고 말했다.이어 "수사기관은 보안이 생명인데 큰 공간에 책상과 사람만 있다고 시스템이 갖춰지는 것은 아니다"며 "한두 달 안에 정상화할 수 있는 상황도 아닌 것으로 본다"고 설명했다.다만, "귀한 수사를 하기 위해 어려운 결단을 내린 수사관들도 있고, 이 일을 하기 위해 국가 예산이 지원되고 있다"며 "부분적으로라도 가동할 수 있는지 여부를 계속 고민해 보겠다"고 약속했다.수사 원칙으로는 '공정'과 '절제'를 강조했다.임 청장은 "공정하지 않으면 국민에게 신뢰받지 않고 그 결과에 대해서 누구도 승복하지 않는다"며 "공정해야 한다. 공정은 계속 고민하면서 만들어가야 할 시스템 문제라고 생각한다"고 밝혔다.특히 '절제'와 관련해서는 "검찰이 '될 만한 사건'이라든지 하명 수사를 하게 돼 나올 때까지 파버리는 수사, 가족까지 파버리는 절제되지 않은 잔인한 수사를 하는 등 많은 문제가 있었다"며 "적어도 광주중수청에서는 그런 수사가 없도록 청장으로서 지휘 책임을 고민하고 지휘할 예정"이라고 말했다.지방중수청이 광역 단위로 구성돼 전남과 전북, 제주 지역 주민들이 광주까지 조사받으러 와야 하는 불편에 대해서는 "필요하면 출장 조사 등이 있다. 시민이 불편한 게 아니라 공무원이 불편한 게 맞다고 생각한다"고 밝혔다.그러면서 "당장은 어렵겠지만, 지역 시민들의 요구에 따라 추가 신설 청이나 지청이 만들어질 가능성은 있다"며 "제도권 내에서 장기적인 계획을 갖고 고민해야 한다"고 덧붙였다.