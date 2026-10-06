조희대, 증인선서 거부 "대법관 제청 증언 요구는 삼권분립 훼손"

큰사진보기 ▲국회 도착한 조희대 대법원장조희대 대법원장이 6일 국회 법제사법위원회에서 열리는 국정감사에 출석하기 위해 국회에 도착하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"저는 대법관후보추천위원회에서 추천한 대법관 후보자들의 자질과 능력을 신중히 검토하고 후속절차를 위해 지속적으로 협의했으나 결국 최종 합의에는 이르지 못한 채 대법관 임명 제청을 했다. 청와대로부터 대법관 후보자를 다시 제청해달라는 공문을 받았다. 그 공문에는 이미 제청된 후보자의 임명 절차를 진행하지 않고 다른 후보자를 임명 제청해달라고 요구하는 구체적인 사유와 헌법적 근거가 명확하게 기재되지 않았고, 공문의 내용만으로 그 취지를 알기도 어려웠다. 저는 이러한 사정에 따라 후속절차를 진행하는 데 어려움이 있다고 판단했다."

조희대 대법원장이 국회에서 "대법원장의 대법관 제청에 대해 증언하도록 요구하도록 하는 것은 삼권분립과 사법 독립의 원칙을 훼손할 염려가 있다"면서 증인 선서를 거부했다. 다만, 앞서 밝힌 입장 정도의 설명만 내놓았다.조 대법원장은 6일 오전 국회 법제사법위원회 대법원 국정감사에 출석했다. 일반 증인으로서의 출석은 거부했지만, 국정감사 관례상 인사말을 하기 위해 국정감사장을 찾았다. 다만, 조 대법원장이 인사말을 한 뒤 자리를 떠나려고 하자, 서영교 법제사법위원장은 일반 증인으로 채택됐다면서 이석을 허가하지 않았다.이후 대법원 관계자들이 일어나서 증인 선서를 하는 동안 조희대 대법원장은 앉아 있었고, 증인 선서도 하지 않았다. 서영교 위원장이 "증인 선서를 하지 않는 것이냐"고 묻자, 조 대법원장은 "(증인) 선서나 증인할 수 없음을 말씀드린다"라고 답변했다. 이 과정에서 국민의힘 의원들이 "독재정권 물러나라" 등의 소리를 지르면서 거세게 항의했다.조희대 대법원장은 앞서 인사말에서 "대법관 공석이 장기화되어 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점을 송구스럽게 생각한다"라고 말했다.이어 "대법원이 온전한 구성을 갖추도록 하여 국민 불편을 줄여야 할 책임을 깊이 인식하고 있다. 우리 헌법은 대법원장의 제청으로 국회 동의를 얻어 대통령이 (대법관을) 임명하도록 규정하고 있다. 이는 대법원장, 국회, 대통령에게 각각의 권한을 부여함으로써 대법관 구성에 관한 권한이 조화롭게 독립적으로 행사되도록 한 것"이라고 밝혔다.조 대법원장은 "이러한 헌법의 취지에 비춰 대법원장의 대법관 제청에 대해 증언하도록 요구하는 것은 삼권분립과 사법 독립의 원칙을 훼손할 염려가 있다. 지난 8월 법제사법위원회의 증인 출석 요구에 같은 취지로 설명드린 바 있다. 이번 국정감사에서도 대법관 제청에 관한 증언을 요구하고 있어 부득이 응하기 어려운 점을 말씀드린다. 다만 헌법적 원칙을 지키면서도 국민과 국회에 필요한 설명을 드릴 책무가 있고, 대법관 제청 문제에 대해 많은 국민들께서 관심을 가지고 계시기에 그 경위를 말씀드리고자 한다"라고 했다.그는 "이는 대법원장 제청권, 국회 동의권, 대통령 임명권이 헌법적 의미에 맞게 존중되어야 한다는 원칙에 따른 것이었다. 대법관 공석을 해소해야할 필요성을 저 또한 느끼고 있다. 헌법 원칙에 따라 대법원 구성이 온전해질 수 있도록 필요한 노력을 하겠다. 궁금해하시는 사항은 대법원장으로부터 위임받은 법원행정처장이 답변드리거나 지적된 사항을 종합하여 제가 마무리 말씀으로 답변드리겠다"라고 했다.현재 조 대법원장은 논란의 중심에 있다. 노태악 대법관 퇴임 6개월여 만인 지난 8월 손봉기 대구지방법원 판사를 이재명 대통령에게 새 대법관 후보로 전격적으로 임명 제청해 논란이 벌어졌다. 청와대와 대법원이 협의를 거쳐 대법관 후보자를 뽑는 게 관례였는데, 이번에는 대법원이 일방적으로 서면으로 임명을 제청해 대통령의 임명권을 무시했다는 비판이 나온 것이다.이후 청와대가 대법관 후보자를 다시 제청해달라고 하자, 조희대 대법원장이 직접 입장을 내고 거부 의사를 밝힘에 따라 파장은 더욱 커졌다. 조 대법원장은 지난달 28일 출근길 취재진을 만나 국정감사 등을 통해 이야기하겠다고 말한 바 있다.