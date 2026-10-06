금강수목원 운영, 관 중심이 아닌 시민 협치로

큰사진보기 ▲지난 10월 1일 촬영한 금강수목원 산책로 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금강수목원 창연정(昌淵亭)에서 내려다본 금강과 건너편 마을 풍경 사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲금강수목원 내 황톳길이 조성된 메타세쿼이아 숲길 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

*글쓴이 : 금강수목원 공공성지키기 네트워크 공동대표

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

최근 충남도와 세종시의 협약으로 다시 문을 연 금강수목원에 수많은 시민의 발길이 이어지고 있다. 80만 평에 달하는 울창한 산림 자원은 충청인의 대체 불가능한 녹색 쉼터다. 뉴욕의 센트럴파크가 100만 평 정도이니 금강수목원은 인근 금강 유역까지 합치면 센트럴파크보다 더 넓다. 그러나 재개장의 반가움 뒤편에는 잡음이 여전하다. 각 지자체의 의사결정 과정이 매끄럽지 못했고, 지자체 간 재정 분담 비율과 운영 주체를 놓고 자치단체장과 의회 간 갈등이 이어지고 있다. 특히 세종시에서는 예산을 부담하면서도 실질적인 운영권이나 미래 비전 수립과정에서 소외되고 있다는 우려가 제기되고 있다.이제는 질문의 방향을 바꾸어야 한다. 금강수목원을 지방자치단체 간의 비용 분담이나 관리 책임의 문제로만 바라볼 것이 아니라, '이 수목원의 진짜 주인이 누구인가'라는 본질적인 물음으로 전환해야 한다. 그 해답은 명확하다. 수목원을 이용하고, 가꾸며, 그 혜택을 누리는 충청 시민이다. 글로벌 선진 도시들과 국내 모범 사례들은 공공이 독점하던 관리 형태에서 벗어나 시민이 직접 주도하는 '공원 협치(Park Governance)'로 나아갈 때 녹지 공간이 비로소 살아 숨 쉴 수 있음을 잘 보여준다.대표적으로 미국 뉴욕의 센트럴파크(Central Park)는 관료 조직의 한계를 극복하고 시민 자율 관리 모델을 안착시킨 전형적인 사례다. 1970년대 황폐해지던 센트럴파크를 살려낸 것은 행정이 아닌 시민들이 자발적으로 설립한 비영리 단체 '센트럴파크 보존협회(Central Park Conservancy)'였다. 이들은 기부금과 자원봉사를 바탕으로 운영 예산의 80~90%를 직접 조달하며 시설 유지와 생태 복원을 주도하고 있다. 영국의 '센트럴 템스 파크웨이'나 유럽 각지의 커뮤니티 파크 역시 '공원의 친구들(Friends of Parks)' 같은 시민 단체가 자원봉사, 녹지 관리, 생태 교육을 주도한다.국내에서도 '서울숲'은 조성 단계부터 5,000여 명의 시민과 기업이 기부와 봉사로 참여했으며, (재)서울그린트러스트에 관리를 위탁하는 민관 협력 파트너십(PPP)을 추진해 국내 공원 협치의 선도적 모델을 보여준 바 있다. 비록 최근 보수 단체장이 취임하면서 행정 효율성을 이유로 직영 관리로 재전환되었으나, 민간 비영리 단체가 보여준 자율성과 프로그램의 창의성은 공원 관리의 새로운 지평을 열었다.또한 충남 태안의 '천리포수목원'은 비영리 재단법인 형태로서 관(官)에 의존하지 않고 민간 전문성과 자립적 운영 구조를 성공적으로 안착시킨 모범 사례다. 밀러가든 개방, 수목원 전문가 양성과정, 후원 회원제 및 가든하우스 운영 등을 통해 자체 재원 기반을 마련하며 세계적 수준의 식물 자원을 보전·관리하고 있다.금강수목원 역시 이와 같은 국내외 선진 사례를 거울삼아 시민 참여형 거버넌스 구조로의 대전환을 시도해야 한다.충남도와 세종시라는 행정 기관 중심의 협약 구도를 넘어, 지역 주민, 환경·생태 전문가, 시민단체가 직접 의사결정에 참여하는 통합 협치 체제를 만들어야 한다. 이를 통해 수목원의 장기적 발전 방향과 프로그램 운영에 시민의 목소리를 직접 반영해야 한다. 행여나 정치인 주변 인사나 퇴직공무원에게 의례적으로 자리를 맡겨 예산과 자원을 낭비하는 온정주의적 인사는 철저히 배제되어야 한다.시민들이 직접 수목 관측, 생태 해설, 숲 가꾸기 봉사, 문화·스포츠 이벤트 기획에 주도적으로 참여하는 구조를 설계해야 한다. 시민 자원봉사단이 직접 가꾸고 보살피는 숲은 단순한 공공시설을 넘어 충청인의 깊은 애향심과 공동체 의식을 함양하는 생태 인큐베이터가 될 것이다.천리포수목원의 사례처럼 다각화된 재원 구조를 마련해야 한다. 지역의 사회적 기업, 마을기업, 협동조합이 수목원 내 카페, 체험 행사, 생태 관광, 숲 체험 교육 등에 적극적으로 참여할 수 있도록 해야 한다. 이는 지역 일자리 창출과 경제 활성화라는 선순환 효과를 가져올 뿐만 아니라, 수목원 자체 운영 예산을 자립할 수 있는 든든한 재정적 기반이 될 것이다.공원은 지자체의 소유물이나 행정의 단순한 관리 대상에 머물러서는 안 된다. 닫혀 있던 금강수목원의 숲길이 다시 열린 지금이야말로 관 중심의 일방적 행정을 탈피할 최적의 기회다. 행정 기관은 소유권과 안전, 기본 인프라 보전이라는 공공적 지원을 담당하고, 수목원 운영과 프로그램은 시민의 자율과 창의에 맡겨야 한다. 충청 시민이 스스로 가꾸고 지켜나가는 금강수목원을 만들 때 행정은 예산을 절감할 수 있고, 시민은 주체적인 참여와 창의적 운영의 보람을 얻을 수 있다. 그렇게 할 때 비로소 금강수목원은 진정한 시민의 숲이자 생태 교육장, 휴식공간, 문화·스포츠가 어우러진 생명력 넘치는 공동체의 터전으로 새로 태어날 것이다.