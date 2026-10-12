효창독립공원 조성, 새로운 접근법 필요

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큰사진보기 ▲임흥순 서울시장, 효창공원 묘역 방문 (1959-11-18)임흥순 서울시장(왼쪽 세번째)이 임정요인 묘역 앞에서 효창운동장 부지 일대를 시찰하고 있다. ⓒ 서울기록원 관련사진보기

큰사진보기 ▲효창운동장 기공식에 참여한 임흥순 시장효창운동장 기공식에 참여한 임흥순 서울시장(가운데 왼쪽, 1959-11-27). ⓒ 서울기록원 관련사진보기

큰사진보기 ▲복원 전 임청각일제가 철로를 놓으며 행랑채와 부속건물 등 50여 칸을 철거, 오랜 기간 훼손돼 있었다. 철도가 다니던 당시 임청각. 보물 제182호로 지정돼 있다. ⓒ 안동시 관련사진보기

큰사진보기 ▲효창공원 묘역 앞 효창운동장묘역 앞에 자리한 효창운동장. 녹지공간이 조성돼 있는 현재 모습과 달리, 효창공원 묘역 일대는 오랜 기간 폐허처럼 방치돼 있었다. 1966년 즈음. ⓒ 홍소연 전 백범김구기념관 자료실장 관련사진보기

유네스코가 올해를 '김구 탄생 150주년 기념해'로 지정하면서 전 세계가 백범을 기리고 있다. 문화의 힘을 통한 행복, 평화, 인류애를 주창한 그의 삶이 인류 보편적 관점에서도 가치를 인정 받은 것이다.전 세계에 영향을 미치는 한국문화를 보며 각계 각층에서 백범을 거론한다. 하지만 그런 백범의 묘역이 문화시설 운동장(Stadium) 때문에 몸살을 앓는 건 아이러니다. 묘역이 있는 용산 효창공원 앞으로 효창운동장이 자리해 늘 문제시 됐기 때문이다.1949년 7월 백범이 효창공원에 안장된 후 그의 묘역은 삼의사, 임정요인 묘역과 함께 민심을 결집시켰다. 효창공원으로 모이는 민심을 경계한 이승만 정권은 친일파 임흥순을 서울시장에 내세워 묘역 앞에 효창운동장을 짓는다.임흥순은 친일단체 동민회에서 활동하며 3.1운동으로 고조된 독립운동 열기를 차단하고 조선임전보국단에 참여해 1940년대 일제 침략전쟁을 지원하는 등 반민족행위가 명백한 자였다. 효창운동장을 건립할 때에도, 건립 후에도 줄곧 철거 대상에 꼽혀 온 역사적 배경이다.이에 이재명 대통령은 올 1월 국무회의에서 "효창공원을 국립공원화하는 방안을 마련하라" 지시했고 국가보훈부가 주민설명회 개최 등 논의를 이어가고 있다.하지만 알려진 바에 따르면 '운동장을 철거하지 않고 개방성을 높여 공원과 연결해 운용한다'는 방침으로, 운동장 존치를 전제로 논의가 진행 중이다.현재 안동에서는 석주 이상룡 선생의 생가, 임청각 복원이 진행 중이다. 독립운동가 11명을 배출한 독립운동의 산실로, 일제는 마당 한가운데를 가로지르는 철로를 놓아 이곳의 가치를 훼손했다. 다른 시설물이 놓이며 독립운동의 상징적 공간이 훼손 당했다는 점에서 효창공원-효창운동장과 구조상 같은 문제를 안고 있었다.철로가 문제였기 때문에 국가철도공단이 관여해 철로를 제거했고 국가유산청, 경상북도, 안동시가 복원을 진행하는 토대를 마련할 수 있었다.물론 효창공원 묘역 주변으로는 운동장 뿐 아니라 원효대사 동상, 대한노인회 청사, 반공탑 등 여러 시설물이 혼재해 있어 이해관계가 더욱 복잡하다.하지만 독립운동 단체 관계자 대다수는 효창공원의 역사성을 되살리기 위해서는 "운동장 입지 문제를 해결하는 게 처음이자 마지막"이라 입을 모은다. "효창운동장이 가장 먼저 지어져 묘역을 훼손했고, 다른 시설물은 이후에 추가된 부차적 요소에 불과하다"는 부연이다.효창공원은 해방 후 독립운동가 묘역을 우리 땅에 처음으로 조성한 곳이다. 관련해 백범김구선생기념사업협회 정수용 부회장은 지난 2월 18일 <한겨레> 기고에서 "대한민국 헌법 전문이 명시한 '대한민국 임시정부의 법통'이 효창원에서 비로소 구체적인 공간으로 구현되었다"고 강조했다.이어 "효창공원 국립묘지 승격과 효창운동장 이전 문제는 단순한 도심 공원이나 체육 시설 활용을 둘러싼 논쟁이 아니"라면서 "국가가 어떤 역사를 기억하고 어떤 가치를 헌법의 근간으로 삼을 것인가를 묻는 근본적인 질문"이라고 설명했다.이처럼 효창공원이 갖는 역사성과 상징성이 크기에, 참여정부와 문재인 정부에서도 효창공원 재구조화 논의를 추진한 바 있다. 하지만 국가보훈부(당시 국가보훈처)가 관할했던 앞선 시도는 결국 운동장 입지 문제를 해결하지 못했다.국가보훈부가 두 차례나 논의를 담당했으나 운동장 입지 문제를 해결하지 못했다면, 같은 방식을 답습하지 않고 다른 시각에서도 문제를 검토해 보는 새로운 접근이 필요하다.임청각 복원이 국가유산청 뿐 아니라 국가철도공단이 함께 관여해 철로를 없애고 복원 토대를 마련했다는 사례를 참고한다면, 운동장 입지가 결정적 문제인 효창공원은 문화체육관광부가 함께 논의해 볼 여지가 있다.김구 탄생 150주년 기념해를 맞이한 올해, 친일파가 독립운동가 묘역을 훼손하며 만든 효창운동장이 존치해도 독립공원 조성이 의미를 가질 수 있는지, 한국문화를 대변한다는 백범의 묘역이 문화시설로 훼손당하고 있는 아이러니를 어떻게 극복할 것인지라는 질문이 한국사회에 던져져 있다.