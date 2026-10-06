'헤이트 스피치'의 표적이 된 재일조선인 여성의 투쟁

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덧붙이는 글 | 이 기사는 윤일희 시민기자의 개인 블로그와 브런치에도 게재됩니다.

한국 사회의 '자이니치' 담론은 얄팍하다. 이는 한국 사회가 민족성을 중시하는 척하지만 실상 매우 몰역사적임을 드러낸다. 2024년 소명출판이 펴낸 <대담집: 재일 디아스포라의 이야기>는 재일조선인 3세대가 전하는 재일의 삶을 밀도 있게 조명했다. 그럼에도 당시 뭔가 빠져 있다고 느꼈는데 <낯선 집>를 읽으며 그 이유를 깨달았다. 결락된 건 재일조선인 여성의 삶이었다. 이는 마이너한 재일조선인 담론조차 남성 중심의 담론이었음을 자각시킨다.'낯선 집'이라는 책 제목은 1장을 가장 중심에 두고 지어졌다. 이 책을 쓴 저자 조경희는 2001년 한국으로 이주하면서 묘한 정동을 겪는다. 그에게는 조선말일 한국말을 잘 구사하지만 어딘지 어색한 말에 자주 출신을 심문 당한다. 재일조선인이라는 호명이 낯선 한국 사회에 가장 익숙한 명칭인 '재일교포'로 불리기도 하지만, 일면 '말도 제대로 못 하면서 거기서 살지 한국에는 왜 왔느냐'는 식의 눈총을 받는다. 살기 위해 왔는데 그렇다면 이곳은 집이 될 수 없는 것일까. 그의 고민은 "주어진 장소로서의 귀환이나 진정한 집을 찾는 일이 아니라 불완전한 곳을 집으로 만드는 실천"으로 이어질 수밖에 없었을 테고, 이것이 '낯선 집'이 작명된 배경일 것이다.'낯선 집'이라는 이질적인 디아스포라는 저자 역시 재일조선인 여성으로서 살아낸 삶을 반영한다. 일본에서 태어났지만 일본인은 아니라는 차별과 혐오, 그리고 재일조선인이지만 남성 중심의 재일조선인 사회에서 여성으로서 겪은 차별과 배제는 그에게 교차성이라는 남다른 감각을 기르게 했다. 이는 재일조선인 여성들이 일본 사회와 일본 페미니즘을 비판하며 이뤄낸 성취와 밀접히 연관된다.재일조선인은 1992년 이후 '특별영주자' 지위를 갖는다. 이는 일본이 과거 일제의 식민지 침략과 수탈에 대한 책임을 온전히 진 형태의 법적인 지위는 아니었다. 기본적인 복지의 대상으로 포함하기는 하나 정주하는 사람으로서의 정치적 권리(참정권)는 인정하지 않는 조치였다. 살고 있는 곳의 정치인을 뽑을 수 없게 하는 제한은 당연히 반인권적 투쟁의 대상이 돼야 하지만 당시 재일조선인 사회는 분열했다.재일조선인의 참정권 획득이 곧 귀화로 이어질 거라 예단한 총련은 이를 내정간섭이라 비난했고, 애매한 상태의 정주를 지향한 민단은 무심했다. 사는 곳의 정치인을 선택할 권리가 없다면 누가 이들의 삶에 관심을 기울이고 이들의 권리를 신장하려고 노력하겠는가마는, 재일조선인의 참정권은 지금까지도 방치된 채로 있다.귀화를 통해 참정권을 획득하도록 하는 일본의 조치는 재일조선인을 과거 일제 식민주의의 피해자라는 역사적 맥락을 부정하려는 의도로 해석될 수 있다. 이러한 정책 기조는 일본 사회에서 식민주의 과거 청산과 책임이 충분히 논의되지 않았다는 비판과도 맞닿아 있다.1991년 고 김학순의 일본군 위안부 증언이 촉발한 '고노 담화'는 과거 일제 군의 위안부 동원을 인정하는 사과를 이끌어 냈지만, 역으로 일본 사회를 극우로 결집시키는 계기를 만들어 냈다. 이때부터 책동된 '보통의 나라'로의 이동은 '일본인 우선(Japanese First)'이라는 새로운 '배외주의'를 주창하게 했다.'보통의 나라'란 무엇일까. 과거 일제가 조선을 비롯한 동아시아를 식민화하며 식민인들을 탄압하고 착취하고 학살한 역사를 삭제하고 예전의 제국으로 회귀하겠다는 선언이 아닌가. '보통의 나라'가 내포한 배타주의와 제노포비아와 네이티비즘이 결합된 '배외주의'가 급부상하며, 부부 성별제 반대, 낙태 반대, 동성혼 반대 등 여성 혐오를 적극 가시화했다.이러한 일본의 반지성뿐 아니라 한국 사회 내부의 역사 부정 역시 짚고 넘어가지 않을 수 없다. 일본의 극우가 정립된 후 한국 사회에서도 뉴라이트 세력이 결집한 것은 우연이 아닐 것이다. 이들은 권위주의 역사관을 바탕으로 시장만능주의, 엘리트주의, 분단국가주의를 주창하며, 일제의 식민화로 조선이 발전했으며 일본군 위안부 강제 동원은 거짓이라고 주장하고 있다. 이는 일본 역사수정주의자들의 몰역사적 주장과 일치한다. 몰역사적 주장이 역사를 비틀고 현재를 탈역사화하게 두어서는 안 되는 책임이 우리 모두에게 있는 것이다.이러한 '일본군 위안부는 날조'라고 주장하는 역사수정주의의 타깃으로 재일조선인 여성이 떠오른 것은 우연이 아니었다. 재일조선인 여성과 '일본군 위안부'는 동일한 존재가 아니지만, 치마저고리를 입고 다니는 조선민족학교 여학생들이 과거 식민지 조선 여성으로 과잉 상징화되며 심각한 혐오와 모멸의 대상이 되었다. 배외주의와 백래시가 동시 확산되며 '혐한'과 재일조선인 여성 혐오가 극단으로 치달았지만 일본의 페미니즘은 적절히 대처하지 못했다. '일본군 위안부' 문제가 조선인 혐오와 무관하다고 여겼기 때문이다.이는 "나의 몸과 권리는 국가에 속하지 않는다"는 일본 페미니즘 주장을 통해 확인할 수 있듯, 일본 페미니스트들이 과거 일제 식민주의 피해자인 '일본군 위안부'를 일본인으로서의 책임감을 가지고 바라보지 않았음을 드러낸다. 일본의 식민주의에 근거한 '혐한'을 몸으로 겪으며 살고있는 재일조선인 여성들이 이들의 탈정치적 태도를 납득할 수 있었을까.'혐한'의 격랑 속에 1991년 일본군 위안부 문제로 '정대협'의 윤정옥이 일본을 방문한다. 이때 이 문제에 적극 개입하고 연대하려는 재일조선인 여성들이 우리여성네트워크(이하 여성넷)를 결성한다. 김영희, 박윤남, 김훈자, 김부자, 박라미, 야마시타 영애 등 영민한 '재일조선인' 여성이 주축이 된 '여성넷'은 반식민주의 반인종주의 운동 내부의 여성차별과 남성중심주의를 비판하며 여성 내부의 차이를 극복하려는 포스트 페미니즘을 수용한다."민족 문제로 여성성을 무화시키는 재일조선인 남성, 여성 문제로 민족성을 무화시키는 일본 여성 모두 재일조선인 여성에게 지배와 억압의 가해자"라는 인식으로 확장된 문제의식은 재일조선인 여성을 교차성과 반혐오의 주체로 우뚝 서게 만들며 침체된 일본 페미니즘을 깨운다.재일조선인 여성의 각성은 재일조선인 사회에서는 여자로 차별받고 일본인에게는 인종으로 차별받으며 고투한 고귀한 성찰이었다. 이 여성들을 지켜보고 지지하고 연대해온 재일조선인 여성 중 한 사람이 이 책의 저자일 것이다. 지금껏 접해보지 못한 재일조선인 여성에 대한 지성적 성찰과 '혐한'이 재일조선인 여성에게 미친 영향에 대한 치밀한 분석과 '일본군 위안부' 운동을 통해 이루어낸 포스트식민주의페미니즘의 성취 등 재일조선인 여성의 삶을 관통하는 교차성 투쟁의 유산을 만나는 일은 기쁘고 매우 값지다.