송전탑 '검토' 단계부터 시민 의견 묻는 독일... "늦어 보여도 더 빨라요"

대규모 전력을 수도권으로 공급하기 위한 초고압 송전선로 건설계획이 발표되면서 전남·전북·충북·충남·경기 등 전국 각지에서 반대 움직임이 확산되고 있다. 특히 국내 송전선로 입지와 노선 결정 권한이 사업자인 한국전력 중심으로 운영돼 계획 수립 과정에서 정보 공개와 주민참여가 제한적이라는 지적이 지속적으로 제기돼왔다.



송전선로 경과지역 주민 대다수는 사업 추진 이후 뒤늦게 계획을 인지하거나 노선 선정 과정에 대해 충분히 설명을 듣지 못하고 의견을 내지 못하는 사례가 반복되면서 사회적 갈등 또한 커지고 있다.



이에 주간함양·진안신문·충북일보는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 전북특별자치도를 비롯해 충북, 경남 등 광역을 넘는 지역언론 협력 기획취재를 진행하고 있다. ‘주민 동의 없는 초고압 송전선로 갈등, 지역 언론이 해법을 묻다’ 기획 시리즈를 통해 주민 참여를 기반으로 한 전력망 구축 모델을 검토하고, 지역 분산형 전력 시스템 전환 정책 방향을 모색해 본다.

큰사진보기 ▲독일 에너지정책 싱크탱크 ‘아고라 에네르기벤데’ 염광희 선임연구원 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"과거에 10년 동안 그냥 억누르려고 했는데 안 됐거든요. 시민들의 의견을 듣는 것이 사실은 더 빠릅니다. 늦어지는 것처럼 보이지만 결과적으로는 더 빠른 거죠."

"송전망이 이 지역을 지난다면 군에서 주민들에게 '이런 계획이 있으니 와서 꼭 들으세요'라고 알려줘야 합니다."

* 이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

독일에서는 송전탑이 어느 마을을 지날지 결정한 뒤 주민에게 설명하는 것이 아니라, 송전망이 정말 필요한지를 검토하는 단계부터 계획을 공개하고 의견을 받는다. 필요성이 인정되면 경로를 검토하고 마지막 단계에서 구체적인 선로와 공사 방법을 확정한다. 독일 에너지정책 싱크탱크 '아고라 에네르기벤데(Agora Energiewende)'의 염광희 선임연구원이 설명한 독일 송전망 결정 구조다.아고라 에네르기벤데는 2012년 설립된 비영리 에너지·기후정책 싱크탱크다. 염 박사는 베를린자유대학교에서 정치학 박사학위를 받고 청와대 기후환경비서관실 행정관 등을 거쳐 2020년부터 아고라에서 한국의 에너지 전환과 기후정책을 연구하고 있다.염 박사는 지난 7월 31일 독일 베를린 아고라 사무실에서 공동취재단과 만나 "시민들의 의견을 듣는 것이 늦어지는 것처럼 보이지만 결과적으로는 더 빠르다"고 말했다. 그가 말하는 '주민 수용성'은 주민을 설득해 찬성하게 만드는 것과는 거리가 있다. "반대하는 사람이 잘못한 건 아니잖아요. 송전선로가 싫을 수 있는 거잖아요." 송전망의 필요성이 경과지역 주민의 희생을 당연하게 여기는 것은 아니라는 얘기다.독일의 송전망 계획은 크게 '필요성 → 경로 → 최종노선 확정'으로 구체화된다. 송전망 운영사업자(TSO)가 향후 전력수요와 재생에너지 확대 등을 분석해 망개발계획(Netzentwicklungsplan)을 만들면 연방네트워크청(BNetzA)의 검토와 의견수렴을 거친다. 국가적으로 필요한 송전망은 연방수요계획에 반영하고, 이후 연방전문계획에서 경로를 좁힌 뒤 계획승인절차에서 실제 선로와 공사 방법 등을 확정한다.먼저 'A와 B를 잇는 송전망이 필요한가'를 따지고, 필요성이 인정되면 어느 지역을 지날지 검토한 뒤 정확한 노선을 정하는 순서다. 염광희 박사는 "사업자가 A지역에서 B지역까지 송전선을 짓겠다는 계획을 내면 중앙 감독기관은 대안 경로가 있는지를 검토해야 한다"며 "다른 대안이 있다면 여러 개의 안을 시민에게 공개하고 토론해야 한다"고 말했다.독일에서 국가적으로 필요한 송전망은 연방수요계획법(BBPlG)에 반영된다. 의회가 법률을 통해 기점과 종점 간 송전망의 필요성을 확정하고 이후 경로와 최종 노선을 좁혀간다. 염 박사는 한국의 장기 송변전설비계획이 한전의 제안과 전기위원회 심의를 중심으로 확정되는 구조를 짚으며, 보다 투명하고 민주적인 통제와 실질적인 주민 의견수렴이 필요하다고 지적했다. 독일처럼 의회가 법률로 개별 송전망의 필요성을 확정하는 구조와는 차이가 있다는 것이다.한국의 제도도 변화하고 있다. 국가기간전력망법은 기본계획에 '사회적 수용성 제고'를 포함하고 계획 수립·변경 때 공청회를 거쳐 의견을 수렴하도록 했다. 다만 법에 절차가 있다는 것과 주민이 계획을 충분히 알고 실질적으로 참여하는 것은 다른 문제다.주민 참여의 전제는 정보공개다. 독일 연방네트워크청은 온라인 지도를 통해 개별 송전망 사업의 노선과 길이, 인허가 진행 단계 등을 확인할 수 있도록 하고 있다. 염 박사는 현장에서 실제 사업을 지도에서 찾아 보여주며 "독일도 2010년대 이후 계속 보완해 온 것"이라고 설명했다. 쟁점은 의견수렴 절차의 유무보다 주민이 얼마나 이른 단계부터 충분한 정보를 갖고 결정 과정에 참여하느냐다.독일이라고 주민 반대가 없는 것은 아니다. 송전망을 둘러싼 갈등과 소송은 지금도 이어지고 있다. 염 박사는 오히려 그렇기 때문에 절차가 중요하다고 강조했다.계획 단계에서 시간을 아끼더라도 주민 반발과 소송으로 사업이 장기간 멈춘다면 더 많은 시간을 잃는다는 것이다. 주민 참여는 충분한 의견수렴과 대안 검토를 거쳤다는 절차적 정당성을 확보하는 장치이기도 하다.그렇다고 주민에게 송전망 건설의 '거부권'을 주는 것은 아니다. 다른 대안이 없고 필요성이 인정되면 사업은 추진될 수 있다. 대신 사업자는 왜 그 노선이어야 하는지를 소명해야 한다. 염 박사는 "대안 경로가 없다는 것을 증명해야 한다"며 "송전선로 노선이 우회할 경우 비용이 크게 늘거나 다른 환경 피해가 더 커질 수 있다는 점 등을 제시해야 한다"고 설명했다.'보상'에 대한 접근도 달랐다. 염 박사는 사업 동의를 얻기 위한 돈과 실제 피해에 대한 보상을 구분해야 한다고 봤다. 갈등 초기에 보상 얘기부터 하면 이후 감정싸움이 될 수 있다는 것이다. 송전선으로 토지나 부동산 가치 등에 피해가 발생하면 객관적인 평가를 거쳐 보상하되, 돈을 먼저 제시해 사업 동의를 얻는 것과는 구분해야 한다는 설명이다.염 박사는 개별 보상을 넘어 송전망 경과지역 지자체에 대한 수수료와 송배전 비용의 투명한 공개, 지역별 차등요금제 등 제도적 개혁도 필요하다고 제안했다. 송전망의 혜택을 받는 지역과 부담을 떠안는 지역 사이의 비용과 편익을 어떻게 나눌 것인지까지 수용성의 문제로 봐야 한다는 것이다.결국 주민 수용성은 모두가 찬성할 때까지 기다리거나 보상으로 반대를 없애는 데 있는 것이 아니라, 다른 선택지를 검토하고 그 과정을 공개해 주민이 의견을 낼 기회를 보장하는 것에 가깝다.염광희 박사는 한 걸음 더 나아가 송전망 갈등의 해법을 주민 참여와 보상에서만 찾을 필요는 없다고 봤다. 대규모 발전소에서 만든 전기를 장거리 송전망으로 보내는 기존 구조에서 벗어나 지역에서 생산한 전력을 지역에서 소비하는 '지산지소'와 분산형 전력체계도 함께 검토해야 한다는 것이다.독일에서는 소비자가 가격과 전원 구성을 비교해 전력상품을 선택할 수 있고 발전사업자와 기업 간 전력구매계약(PPA)도 활용된다. 염 박사는 한국에서도 분산에너지 제도를 활용해 지역 내 전력거래를 확대할 여지가 있다고 설명했다.대규모 전력수요처가 최대 수요만큼 항상 공급받는 것을 전제로 망을 짓는 방식도 다시 생각해볼 수 있다고 했다. 피크 시간대 자체 발전·저장설비 등을 활용하는 '유연접속계약' 같은 대안이다.산업 입지를 결정하는 순서도 짚었다. 염 박사는 "전력 공급을 충분하게 해주는 데는 시간이 필요하다. 발전소도 지어야 되고 망도 구축해야 한다"며 산업시설을 먼저 유치한 뒤 필요한 전력을 공급하기 위해 송전망 건설을 서두르는 방식은 갈등을 키울 수 있다고 지적했다.어느 마을로 송전선을 보낼지를 정하기에 앞서 지역에서 생산·소비할 수 있는 전력은 없는지, 수요를 조절할 방법은 없는지, 산업 입지와 전력망 계획은 맞물려 있는지부터 따져봐야 한다는 얘기다. 이 과정에서 염 박사가 강조한 또 하나의 주체는 지방자치단체다. 염 박사는 찬반 입장 못지않게 주민에게 계획을 알리고 참여시키는 역할이 중요하다고 봤다. 주민이 충분한 정보를 토대로 이해득실을 따져 스스로 판단할 수 있게 해야 한다는 것이다.그는 "지방자치단체가 송전망 건설을 찬성·반대하라는 뜻이 아니다"라며 "시민들이 참여할 수 있도록 알리는 과정에서 지자체가 적극적으로 나서야 한다. 그래야 나중에 물리적인 충돌도 줄일 수 있다"고 말했다.독일의 제도가 송전망 갈등을 없앤 것은 아니다. 주민이 참여해도 반대는 남고 의견이 받아들여지지 않을 수도 있다. 차이는 결정의 순서와 과정에 있다. 결정이 끝난 뒤 주민에게 이해를 구하는가, 결정되기 전부터 필요성과 대안을 공개하고 의견을 낼 기회를 주는가 하는 문제다. 여기에 '어느 마을로 송전선을 보낼 것인가'뿐 아니라 '그 송전선을 꼭 그만큼 지어야 하는가'까지 질문한다.염광희 박사가 말하는 독일의 주민 수용성은 결국 주민을 마지막에 설득해야 할 '갈등 상대'가 아니라 처음부터 결정 과정에 들어오는 '정책의 주체'로 보는 데서 출발한다.공동취재팀 (주간함양 임아연 기자, 진안신문 류영우 기자, 충북일보 이진경 기자)