시설과 집 사이, 우리 의료에는 '중간'이 없다

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.

큰사진보기 ▲경기도 시흥시 신천연합병원 백재중 록향의료재단 이사장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"집에서 생활할 수 있도록 받쳐주는 의료와 돌봄이 부족하고 병원에서 바로 집으로 돌아가기 어려운 사람에게 회복할 시간을 주는 단계도 부족하기 때문에 결국 시설이 가장 쉬운 선택지가 되는 거예요"

"조금만 훈련하면 회복될 수 있는데 훈련을 안 하고 그냥 가서 눕혀놓으면 영영 회복되지 못할 수도 있는 거예요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

경남 함양군은 전체 인구 3만 6000여 명 가운데 노인 인구가 1만 5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까.주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.앞선 평창 취재에서는 통합돌봄을 위한 의료가 주민이 쓰러지고 눕기 전에 시작돼야 한다는 이야기를 들었다. 파주의 연세송내과에서는 몸이 약해져 병원에 가기 어려워진 뒤에도 의료가 집으로 찾아가면 주민이 자신의 생활을 이어갈 수 있다는 가능성을 확인했다.그러나 예방을 잘해도 누구나 어느 순간 크게 아프거나 넘어져 병원에 입원할 수 있다. 치료가 끝난 뒤 바로 집으로 돌아갈 수 있다면 문제가 없지만 혼자 걷거나 생활할 정도로 회복되지 않았다면 큰 문제다. 집에서 돌볼 가족이 없다면 요양병원이나 요양원 외에 선택할 수 있는 게 없어진다.고령자가 빠르게 늘고 있는 함양에서도 언젠가 더 많은 주민이 이런 갈림길에 서게 된다. 쓰러지기 전 건강을 관리하고, 몸이 약해진 뒤에는 의료가 집으로 찾아가는 것만큼 병원에 다녀온 사람이 다시 살던 집으로 돌아올 수 있게 하는 과정도 필요하지 않을까.경기도 시흥시 신천연합병원의 백재중 록향의료재단 이사장은 바로 이 지점에서 우리 의료와 돌봄에 '중간'이 빠져 있다고 말했다. 평창이 '쓰러지지 않게 하는 의료'를, 파주가 '집에서 계속 살아가게 하는 의료'를 보여줬다면 이번 기사에서는 '병원에 간 사람을 어떻게 다시 집으로 돌려보낼 수 있는 의료'를 고민해본다.백재중 이사장이 몸담은 신천연합병원은 처음부터 지역사회 안에서 의료의 역할을 찾으며 시작했다.신천연합병원의 전신인 신천연합의원은 1986년 서울대 의대 사회의학연구회 출신 의사 세 명이 공동으로 문을 열었다. 당시 시흥은 서울에서 밀려난 철거민들이 자활공동체를 만들던 곳이었다. 의원으로 시작한 의료기관은 병원과 종합병원으로 커졌지만 백 이사장은 지금도 "설립 토대는 사회의학"이라고 설명한다.백재중 이사장은 의대생이던 시절부터 사회의학에 집중했다. 1988년 백 이사장이 의대생이던 시절, 여러 대학의 의대생과 약대생, 간호대생을 모아 '건강의집'을 만들었다. 구로 은강교회에서 주말 진료를 시작했고, 탁아소, 야학, 파업 사업장으로 방문 진료도 나갔다.이들은 산재, 직업병 예방 교육도 진행했다. 뿐만 아니라 그는 그의 저서 <의료 협동조합을 그리다>에서 의료의 공공성과 주민 참여, 1차의료에서 협동조합의 역할을 살폈고 <자유가 치료다>에서는 정신장애인을 병원에 격리하기보다 지역에서 살아가게 한 이탈리아 정신보건의 변화를 다뤘다.<지원주택과 의료>에서는 노인과 장애인, 정신장애인이 지역에서 살기 위해 주거와 의료가 어떻게 만날지를 살폈고 2025년에는 <일본의 재택의료-살던 곳에서 계속 살아가기>를 펴냈다. 같은 해 <제주 4·3과 의료인들>에서는 국가폭력과 감염병, 의료공백 속에서 의료인이 어떤 역할을 했는지도 짚었다.신천연합병원도 병원 안에 록향사회의학연구소를 두고 꾸준히 사회의학을 실천하고 있다. 최근에는 '마을과 돌봄' 등을 주제로 세미나를 이어가며 백 이사장이 연구소장을 함께 맡고 있다.지역을 향한 의료는 실제 환자를 보는 과정에서 더 구체적으로 드러났다. 신천연합병원의 '작은별 프로젝트'가 대표적이다.소아과에서 비만이나 건강문제로 찾아온 아이를 진료하다 보니 약을 주는 것만으로 해결되지 않는 문제가 보였다. 방임이나 불안정한 가정환경이 있고 제대로 된 식사를 하지 못하거나 상담과 운동이 함께 필요한 아이들이 있었다.신천연합병원은 지역 내 교육기관과 상담기관 등 다양한 기관들을 함께 연결했다. 도움이 필요한 아이가 발견되면 건강상태와 생활을 함께 살피고, 상담이 필요하면 상담을 붙이고, 운동이 필요하면 지역 운동시설과 이어줬다. 필요한 비용을 지원하기 위해 기부금으로 별도 기금도 마련했다. 병원이 중심이 돼서 지역에서 한 아이에게 필요한 도움을 모으는 역할을 맡았다.난민과 미등록 이주민, 국가폭력 피해자를 위한 의료지원도 이어졌다. 난민 심사 과정에서 고문이나 총상 흔적을 의학적으로 확인하고 선감학원 피해자의 정신적 후유증을 살펴 의견을 내는 인권클리닉도 그 중 하나다.고령화가 진행되면서 신천연합병원의 지역의료도 노인의 생활공간으로 넓어졌다. 병원 안에서는 전 병상을 간호·간병통합서비스로 운영하고 병원 밖에서는 가정간호를 한다.여러 요양원의 촉탁진료도 맡고 있으며 경기도와 시흥시의 지원을 받아 찾아가는 돌봄의료센터를 운영해 재택환자를 직접 찾아갔다. 입원실과 요양시설, 집을 각각 따로 보지 않고 주민이 머무는 곳에 따라 의료를 이어가려 한 것이다. 문제의식은 더 나아가 퇴원 이후로 확장됐다.급성기 병원은 수술과 치료가 끝나면 환자를 계속 입원시킬 수 없다. 하지만 퇴원이 곧 회복을 뜻하지는 않는다. 골절 수술 뒤 혼자 걷기 어렵거나 오랜 입원으로 근력이 떨어진 노인에게는 다시 일상생활을 할 수 있도록 몸을 회복하는 시간이 필요하다.가족이 매일 돌볼 수 있다면 집으로 갈 수도 있지만 그렇지 못하면 요양병원이나 요양원이 현실적인 선택지가 된다. 백 이사장은 이 사이에 '중간집'이 필요하다고 강조했다.한국의 노인 돌봄은 이미 병원과 시설에 상당 부분 기울어 있다. OECD가 2025년 발표한 자료를 보면 2023년 기준 OECD 34개국의 장기요양 병상은 65세 이상 인구 1000명당 평균 41개였다. 대부분은 주거형 장기요양시설에 있었고 병원에 있는 장기요양 병상은 1000명당 평균 3개에 그쳤다.하지만 한국은 전체 장기요양 병상의 52%가 병원에 있다. OECD 국가 가운데 그리스 68%에 이어 두 번째로 높은 비율이다. OECD는 한국의 전체 병상 수가 인구 1000명당 12.6개로 회원국 평균 4.2개의 세 배에 이르며 최근 병상 증가에도 장기요양 병상이 상당 부분을 차지했다고 분석했다.요양병원에 입원한 환자들이 반드시 높은 수준의 의료가 필요해서 입원한 것은 아니라는 연구도 있다. 국민건강보험공단 건강보험연구원이 2022년 7월부터 1년간 요양병원 입원환자 55만7678명을 분석한 결과 26.9%가 입원기간 중 한 번 이상 '선택입원군'으로 분류됐다. 입원기간 내내 선택입원군이었던 환자도 15.6%였다.대한민국 노인의 시설화는 그렇게 꾸준히 심화되고 있다.백 이사장이 말하는 '중간집'은 급성기 치료는 끝났지만 바로 집에서 생활하기 어려운 사람이 일정 기간 의료와 집중적인 재활을 받으며 집으로 돌아가는 것을 목표로 하는 중간단계다.그는 일본 사례를 들었다. 병원에서 급성기 치료를 마친 뒤 바로 집으로 돌아가기 어려운 노인은 일정 기간 재활을 받고 걷기와 일상생활 능력을 회복한다. 3개월 정도 집중적으로 재활하고 더 필요하면 기간을 늘려볼 수 있다. 그 뒤에도 집에서 살기 어렵다고 판단될 때 시설을 선택할 수 있다는 설명이다.'중간집'의 목적은 집이다. 치매가 심하거나 지속적인 의료와 돌봄이 필요한 주민에게는 시설이 필요하겠지만, 문제는 회복 가능성이 있는 사람까지 집으로 돌아갈 기회를 충분히 갖지 못한 채 장기시설로 가는 경우다.백 이사장은 한국 노인의 생활 선택지가 사실상 혼자 집에서 버티거나 시설로 가는 두 방향에 가까워졌다고 지적했다. 병원과 집 사이에도 중간이 부족하고 집에서 가족이 돌보다 지쳤을 때 잠시 맡길 단기보호도 충분하지 않다. 백 이사장이 중간집을 강조하는 이유는 사람의 상태에 따라 돌아갈 수 있는 길을 여러 단계로 만들자는 것이다.백 이사장은 인터뷰에서 함양은 물론 인근 도시에서도 자신이 말하는 형태의 중간집을 쉽게 찾기 어렵다며 결국 가족이 감당하지 못하면 시설로 갈 가능성이 커진다고 설명했다.함양에 부족한 모든 서비스를 한꺼번에 새로 만들 수는 없다. 백 이사장은 "지역에서 이미 의료를 하고 있는 병원이나 의원, 의료사협 같은 곳 가운데 지역의 역할을 맡을 곳이 있다면 지방자치단체가 공익적인 일을 할 수 있도록 지원할 필요가 있다"고 말했다.이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.<글 싣는 순서>① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)④ 파주/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)⑤ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)⑥ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료⑦ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)⑧ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할⑨ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄