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26.10.06 09:52최종 업데이트 26.10.06 09:52

서산 대산읍 자원순환시설서 화재

기숙사에 있던 직원 12명, 안전하게 대피... 소방당국, 인원 222명과 장비 40대 동원해 진화중

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화재 현장 모습.
화재 현장 모습. ⓒ 대산읍

서산시 대산읍의 자원순환 관련 시설에서 화재가 발생해 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 진화 작업에 나섰다.

6일 서산소방서와 서산시 등에 따르면 에 따르면, 전날인 5일 밤 11시 59분께 대산읍 독곶리 소재 폐기물 처리업체인 A사의 분쇄 선별동에서 불이 났다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 현장 도착 직후 대응 1단계를 발령하고, 인원 222명(소방 120명, 의용소방대 86명, 경찰 4명 등)과 장비 40대(지휘·조사 3대, 펌프 3대, 탱크 10대, 화학 4대, 무인로봇·방수차 등)를 대거 투입해 진화 작업을 벌였다.

화재현장 모습.
화재현장 모습. ⓒ 대산읍

화재 당시 공장 기숙사에 거주하던 외국인 직원 3명을 포함해 전체 직원 12명은 모두 안전하게 대피하여 현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

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불이 난 건물은 일반철골구조의 연면적 4550㎡ 규모(지하 0층, 지상 1층)로, 내부에 약 1000톤의 폐기물이 저장되어 있어 완전 진화까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

소방당국은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인과 재산피해 규모를 조사할 예정이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#서산시#대산읍#화재#자원순환시설

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