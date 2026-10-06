함양 청소년들은 방과 후 갈 곳이 없다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

올해 9월 1일 기준 함양군의 초·중·고에 재학 중인 학생 수는 2310명이다. 함양군의 노인인구 비중이 전체 인구 대비 42.5%에 달하는 반면, 학생 인구는 6.6%에 불과하다. 학교에 다니지 않는 학교밖청소년을 포함해도 지역의 10대 청소년 인구는 매우 적은 수준이다.지역에 청소년이 적다 보니 이들을 위한 인프라도 부족하다. 학생들은 학교 수업이 끝나고 나면 갈 곳이 없다고 호소한다.청소년 이용시설 중 가장 기본이 되는 청소년문화의집이 함양군에는 전무한 실정이다. '청소년활동진흥법' 제11조에는 '시·도지사 및 시장·군수·구청장은 읍·면·동에 청소년문화의집을 1개소 이상 설치·운영해야 한다'고 의무 규정으로 명시하고 있다. 그러나 함양의 경우 11개 읍·면 전체에 청소년문화의집이 단 한 곳도 없다. 청소년문화의집이 없는 지자체는 경남에서 함양군이 유일하다.청소년문화의집에서는 지역 청소년을 대상으로 동아리 활동을 비롯해 청소년 축제와 진로체험, 캠프 등 다양한 문화 활동과 프로그램이 이뤄진다. 지역에 따라 편차가 있지만 이곳에는 북카페, 인터넷카페, 당구장, 탁구장, 노래연습실, 댄스연습실, 보드게임장, VR체험장, 닌텐도·플레이스테이션방 등이 설치돼 있어 아동·청소년 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.반면 주간함양이 지역의 10대 청소년을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답한 179명의 학생 중 과반이 방과 후 가장 자주 이용하는 시설로 '학원(54.7%)'을 꼽았다. 집·학교·학원 이외에 가장 편안하게 시간을 보내는 곳으로는 '편의점(35.2%)'이라고 답했다.설문에 참여한 한 학생은 "학교에서는 학교에 오래 남아 있는 건 안 된다고 하고, 편의점을 주로 이용하다 보니 인스턴트 식품을 자주 먹게 될뿐더러 오래 있을 수 없다"며 "카페는 너무 비싸다"고 토로했다.지역 청소년들은 '여가생활을 즐길 수 있는 공간'과 '무료로 이용할 수 있는 공간'에 대한 요구가 큰 것으로 나타났다. 친구들과 이야기하거나 쉬면서 오래 머물러도 눈치를 보지 않는 곳을 바라는 목소리도 많았다.집 이외에 청소년들이 방과 후 가장 자주 이용하는 시설은 ▲학원(54.7%) ▲편의점(27.4%) ▲함양도서관(14.5%) ▲카페(7.8%) ▲스터디카페(7.8%) 순으로 집계됐다. 대표적인 어린이·청소년 시설인 지역아동센터 이용자는 6.1%, 한들거점센터 내 청소년방과후아카데미 또는 청소년상담복지센터 이용자는 0.6%에 불과했다.집·학교·학원 외에 가장 편안하게 시간을 보내는 곳에 대해서는 ▲편의점(35.2%) ▲카페(20.7%) ▲PC방(20.7%) ▲함양도서관(19%) ▲공원 및 야외공간(16.2%) 등으로 응답했다. 해당 공간을 이용하는 이유(복수응답)는 ▲식사 및 간식 섭취(37.4%) ▲친구들과 교류 및 대화(34.6%) ▲독서 및 공부(29.1%) 순으로, '갈 곳이 없어서 그냥 간다'고 하는 응답자도 26.3%에 달했다.청소년들이 공간을 선택하는 데에 있어 먹고 공부하고 친구를 만나는 목적 이외에, 다른 선택지가 부족하다는 사정도 작용하고 있는 셈이다.집·학교·학원 이외의 장소에서 한 번 머물 때마다 쓰는 비용은 3000~5000원(33.5%)과 3000원 이내(32.3%)라는 응답이 가장 많았다. 6000~8000원을 쓴다는 학생도 18.6%에 달했으며, 1만 원 이상이라는 응답도 10.2%나 됐다.이러한 공간을 얼마나 자주 이용하는지 묻는 문항에서는 52.4%가 일주일에 1~2회라고 답했으며, 주 3~4회 이용한다는 응답도 31.8%를 차지했다. 이러한 응답에 비춰봤을 때, 주 2회 3000원씩 쓸 경우 공간 이용을 위해 월 2만4000원 가량을 지출해야 것이다.때문에 지역 청소년들은 친구와 놀 곳이 마땅치 않은 데다, 눈치 보지 않고 비용 부담 없이 사용할 수 있는 공간이 있었으면 한다는 바람을 크게 드러냈다. 설문에 참여한 한 학생은 "카페와 PC방 등은 가격이 비싸서, 돈이 없으면 마음 편히 들어가 머물 곳이 부족하다"고 답했으며, 또 다른 응답자는 "어딜 가든 친구들이랑 떠들거나 오래 있으면 눈치를 주는 것 같아 불편하다"고 토로했다.청소년들은 대부분 한 공간에서 1~2시간 정도 체류하는 것으로 조사됐다. 절반 수준인 46.7%가 이같이 답했으며, 1시간 이내로 공간을 이용한다는 학생도 32.5%로 나왔다. 3시간 이상 체류하는 경우는 20.7%로, 청소년들이 공간 이용에 그리 많은 시간을 보내진 않는 것으로 나타났다.설문에 응답한 청소년 중 80%에 달하는 학생들이 '지역의 카페·상점·기관 등이 일부 자리를 청소년에게 무료로 개방한다면 이용하겠느냐'는 질문에 대해 '이용하고 싶다'고 답했다.청소년을 위해 필요한 공간을 묻는 문항에서는 '게임·놀이·운동·노래 등 여가생활을 할 수 있는 곳'이 35.2%로 가장 높게 나왔다. 이어 ▲무료로 이용할 수 있는 곳(31.3%) ▲어른들 눈치 보지 않고 이용할 수 있는 곳(12.3%) ▲조용히 공부하거나 책을 읽을 수 있는 곳(8.4%) ▲친구들과 대화할 수 있는 곳(8.4%) 순으로 응답했다.청소년을 위해 어떤 공간이 필요하냐는 질문(복수응답)에 대해서는 '무료로 이용할 수 있는 곳(53.6%)'에 대한 바람이 가장 큰 것으로 나타났다. 이밖에 ▲오래 머물러도 눈치를 주지 않는 곳(38%) ▲친구들과 이야기할 수 있는 곳(36.9%) ▲와이파이를 이용할 수 있는 곳(36.9%) ▲음식이나 음료를 먹을 수 있는 곳(29.1%)이라고 답했다.청소년들은 공부와 독서뿐 아니라 다양한 활동을 즐기거나 부담 없이 쉬는 공간도 필요로 했다. 서술형 응답에서는 실내 풋살장과 배드민턴장, 그림을 그릴 공간 등 구체적인 여가활동 장소를 원하는 의견도 나왔다.한편 서술형 응답에서는 공간의 규모와 운영 방식, 이동 여건에 대한 불편도 드러났다. 함양도서관의 좌석이 부족하다는 의견과 함께, 주말이나 방학 때 도시락을 가져가도 먹을 공간이 없다는 지적이 있었다. 무료 와이파이와 물품 보관 공간을 바라는 요구도 나왔다.시설이 함양읍에 집중돼 있어 불편하다는 의견도 있었다. 또한 공간이 마련돼 있어도 필요한 시간에 문을 열지 않거나 버스 막차가 너무 일찍 끊긴다는 불편도 제기됐다.한편 함양군에 현재 추진 중인 청소년 공간은 2028년 신축 개관 예정인 함양도서관과 청소년복합문화센터가 있다.함양도서관은 현 함양교육지원청 주차장 부지에 지상 3층, 연면적 2449.68㎡(741평) 규모로 지어지며 ▲북스텝(계단형 열람석) ▲종합자료실 ▲어린이자료실 ▲동아리실 ▲청소년 전용공간 ▲시청각실 ▲강좌실 ▲자유열람실 ▲야외 독서데크 등을 갖춘 복합문화공간으로 조성된다.농림축산식품부의 농촌협약 공모사업 일환으로 추진되는 청소년복합문화센터는 지상 3층, 연면적 2550㎡(약 770평) 규모로 함양초등학교 인근에 지어진다. 함양군 미래발전담당관 농촌발전담당에 따르면 이곳에는 청소년들을 위한 문화·체험·동아리 활동 공간이 마련될 예정이다.*이 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받았습니다.