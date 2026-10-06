대한민국은#관광시설#복제공장인가

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 ‘선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업’을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?

AD

"하드웨어를 지어놓고 '이 안에서 뭘 해봐'라고 하는 것은 옷을 만들어 놓고 이거에 몸을 맞춰보라는 거랑 비슷한 거죠."

"작더라도 자주 해야 돼요. 해보고 안 되면 어때요. 누구나 다 좋아하는 건 없잖아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

대한민국에는 출렁다리가 259개나 있다. 행정안전부에 따르면 전국 출렁다리는 2019년 166개에서 2025년 259개로 6년 사이 93개가 늘었다. 지난해 말 기준 스카이워크도 53곳이며 이 가운데 21곳은 2020년 이후 만들어졌다. '야놀자 리서치'가 지난해 집계한 관광용 케이블카는 43개, 레일바이크는 25개다. 어느 지역에서 관광객을 모았다는 시설이 나오면 비슷한 시설이 다른 지역으로 퍼지면서 이제 출렁다리나 케이블카 자체를 지역만의 경쟁력이라고 말하기 어려워졌다.한국문화관광연구원의 '전국 출렁다리 현황 및 효과 분석'을 인용한 보도에 따르면 출렁다리의 관광객 유치 효과는 준공 다음 해 정점을 찍은 뒤 감소해 7년이 지나면 사라지는 것으로 분석됐다. 130억 원을 들여 2022년 개통한 강원 양구 상무룡 출렁다리는 안전문제로 통행까지 중단됐다. 관광객을 부르기 위해 만든 시설은 시간이 지나도 유지·관리비를 계속 써야 한다.'야놀자 리서치' 장수청 원장은 지난해 지역관광 활성화 세미나에서 전국 출렁다리 254개와 케이블카 43개, 레일바이크 25개를 제시하며 "관광에서 카피는 공멸을 의미한다"고 지적했다. 지역마다 관광객을 끌어들이겠다며 경쟁력을 만들었는데 결과적으로 어느 지역을 가도 비슷한 시설을 만나는 상황이 됐다는 것이다.전환스튜디오 와월당 이무열 대표 역시 "어디 출렁다리 잘 된다니까 전국에 출렁다리가 생기고 데크가 생긴다"며 같은 문제를 짚었다.시설만 따라가는 것도 아니다. 서울 경리단길이 알려진 뒤 망리단길과 황리단길처럼 '○리단길'이 전국으로 퍼졌고 한 지역에서 성공한 축제와 체험 프로그램도 다른 지역에서 비슷하게 등장했다. 다른 지역에 없는 것을 만들겠다면서 정작 다른 지역에서 잘된 것을 가져오는 일이 반복되고 있다.관광객이 함양까지 오려면 함양이어야 할 이유가 있어야 한다. 군산에서 잘된 근대문화거리를 함양에 만들고 다른 지역에서 인기 있는 출렁다리를 하나 더 놓는다고 그 이유까지 따라오는 것은 아니다. 시설과 프로그램은 가져올 수 있지만 그 지역이 지나온 시간과 그곳에서 살아온 사람들의 역사와 문화까지 가져올 수는 없기 때문이다.이 대표는 "지역다움이 있어야 거기 가는 것"이라고 말했다. 군산과 함양은 역사도 다르고 공간도 다르며 지역에서 살아온 사람들의 생활도 다르다. 이 대표는 이를 공간과 시간이 씨줄과 날줄처럼 엮이면서 지역마다 다른 문화가 만들어지는 것으로 설명했다. 군산에 사람이 몰렸다면 근대문화거리를 똑같이 만드는 것이 아니라 왜 그 지역의 역사와 공간이 관광객에게 경험이 됐는지를 봐야 한다.서울의 것을 지역에 가져오는 것뿐만 아니라 농촌이 다른 농촌의 성공사례를 그대로 따라가도 지역은 비슷해진다. 출렁다리와 케이블카부터 축제와 체험프로그램까지 같은 기준으로 채워간다면 관광정책이 오히려 지역의 차이를 지우게 된다."함양에는 관광할 게 없다"는 말도 다른 각도에서 볼 수 있다. 이무열 대표는 "지역에는 버릴 게 없다. 잠재성이 있고 그거를 현실성으로 만들어주는 게 기획자의 역할이다"라며 함양이 가진 자원을 아직 충분히 드러내지 못한 것일 수 있다고 말했다.대형 쇼핑시설이나 유명 포토존, 케이블카 같은 일반적인 관광 기준으로 지역을 보면 함양에는 없는 것이 많다. 이무열 대표는 "반대로 지리산과 농촌의 생활, 오래된 마을, 지역의 음식과 농사를 짓는 사람처럼 지역이 이미 가지고 있는 것을 활용해서 특정 '누구'에게 새로운 '어떤' 경험이 될 수 있는지를 생각하면 사람들을 모을 수 있다"고 설명한다.도시에서 멀다는 조건도 마찬가지다. 행정에서는 접근성이 떨어진다는 것을 관광의 약점으로 본다. 하지만 앞선 기획에서 보도한 '과감한 인생'도 서울에서 왕복 10시간 가까이 걸리고 유명 관광지가 부족한 경북 영양의 조건을 감추지 않았다. 아무도 잘 모르는 곳까지 찾아간다는 것을 오히려 여행의 이유로 만들었다.이 대표는 "모든 사람을 만족시키는 관광 콘텐츠를 만들 필요는 없다"며 "같은 사람도 가족과 떠날 때와 혼자 떠날 때 원하는 여행이 다르고, 사람마다 재미를 느끼는 지점도 다르다. 함양에 무엇이 부족한지를 채우는 것보다 함양이 이미 가진 것을 어떤 사람이 좋아할지 먼저 찾는 방법도 있다"고 설명했다.지역에서 평범하게 살아온 주민들의 일상 역시 그 가운데 하나다. 지역 사람에게는 일상인 농사와 음식, 오래된 마을의 이야기가 특별하지 않을 수 있지만 외부에서 온 사람에게는 함양에서만 만날 수 있는 경험이 될 수 있다. 함양에는 이야기를 담을 수 있는 아이디어가 필요하다.남계서원 선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업에서도 건물을 먼저 완성한 뒤 '여기서 무슨 프로그램을 하지'라고 고민하면 프로그램 역시 이미 만들어진 공간에 맞출 수밖에 없다. 이 대표는 이를 옷에 비유했다.이 대표는 "관광에서 하드웨어와 소프트웨어의 비중을 굳이 나눈다면 3:7이 될 것"이라며, "하드웨어를 짓더라도 먼저 프로그램을 시험해보고 사람이 실제로 어떻게 공간을 사용하는지 확인한 뒤 필요한 시설을 만드는 방법도 있다"고 말했다.남계서원 역시 같은 장소에서 여러 경험을 만들 수 있다. 서원을 둘러보고 문화재 설명을 듣는 프로그램만 생각하면 방문할 이유는 한정된다. 반대로 누구와 함께 그곳에서 무엇을 하고 어떤 이야기를 나눌지를 바꾸면 같은 남계서원도 다른 경험이 된다.이 대표는 소프트웨어의 장점으로 계속 뻗어나갈 수 있다는 점을 들었다. 이야기 하나가 식당으로 이어질 수도 있고 트래킹과 체험, 다른 사람을 만나는 프로그램으로 이어질 수도 있다. 그는 "소프트웨어는 확장을 시켜준다"고 말했다. 한 번 지은 건물은 쉽게 바꾸기 어렵지만 그 안에서 무엇을 할지는 계속 달라질 수 있는 것이다.시설부터 만드는 방식은 실패했을 때 되돌리기도 어렵다. 프로그램은 몇 차례 운영해보고 반응이 없으면 바꾸거나 없앨 수 있지만 수십억 원을 들여 만든 건물은 관광객이 오지 않아도 그대로 남는다. 그러면 무작정 소프트웨어 콘텐츠를 만들면 되는 것일까? 그건 아니다. 우리 함양에는 '어떤' 소프트웨어 콘텐츠가 필요할까?소프트웨어가 되는 관광 콘텐츠를 누가 만들 것인지도 중요하다. 이무열 대표는 지역축제에서 주민들은 전을 부치거나 야시장을 운영하고, 정작 무대의 중심은 외부에서 데려온 유명 공연팀이 차지하는 모습을 예로 들며 "사업이 끝난 뒤 외부 사람은 떠났는데 지역에는 음식 판매와 행사 보조 경험만 남는다면 다음 해에도 다시 비슷한 프로그램을 외부에서 가져와야 한다"고 지적했다.외부 전문가를 쓰지 말자는 것은 아니다. 새로운 프로그램을 처음 만들 때는 외부 전문가인 기획자와 예술가의 도움을 받을 수 있고, 다른 지역의 경험도 참고할 수 있다. 다만 사업이 끝난 뒤에도 지역에서 다음 프로그램을 만들어볼 사람이 한 명이라도 남는 것과 행사 기간 동안 사람만 동원됐다 끝나는 것은 다르다.이 대표는 지역 축제에서부터 작은 실험을 자주 해보는 방법을 제안했다. 수십억 원을 들인 관광시설 하나에 성공 여부를 걸기보다 지역 안팎의 사람들이 작은 프로그램을 만들어 직접 관광객에게 보여주고 반응을 보는 것이다. 잘된 것은 다시 하고 안 된 것은 접으면 된다.소프트웨어 관광 콘텐츠는 행사가 끝난 뒤 무엇이 남았는지도 따져봐야 한다. 관광객 몇 명이 왔고 프로그램을 몇 회 운영했는지는처럼 쉽게 셀 수 있는 이런 숫자만으로는 사업이 실제로 지역에 어떤 변화를 남겼는지 알기 어렵다. 행사 기간에는 많은 사람이 오가고 프로그램도 쉼 없이 돌아갔지만, 사업비가 끊기는 순간 프로그램도 멈추고 이를 다시 움직일 사람이 없다면 다음 해에는 또 처음부터 새로운 사업을 시작해야 한다.이무열 대표는 이를 매년 예산을 쓰고 끝나는 '소모되는 사업'과 사람과 경험, 콘텐츠가 다음 사업으로 이어지는 '확충되는 사업'으로 나눠 설명했다. 올해 만든 프로그램을 내년에 다시 고치고, 올해 참여했던 사람이 다음 프로그램의 운영자나 기획자가 되며, 하나의 콘텐츠에서 발견한 이야기와 사람이 또 다른 콘텐츠로 이어져야 한다는 것이다. 그래야 사업을 거듭할수록 지역 안에 경험과 관계, 이야기가 함께 쌓인다.이런 축적은 어떤 공간이 사람들에게 반응을 얻었는지, 어떤 이야기가 지역의 매력을 잘 보여줬는지, 누가 실제로 프로그램을 만들고 운영할 수 있는지를 보여준다. 단순한 행사 실적으로는 보이지 않는 변화다. 처음에는 외부의 도움으로 시작한 프로그램도 여러 해 이어지면서 주민이 직접 운영할 수 있고, 한 번 만든 콘텐츠도 매년 조금씩 다듬어 그 지역을 대표하는 자산으로 키울 수 있다.그렇게 쌓인 것들이 결국 그 지역만의 색깔, '지역다움'을 만든다. 그렇다면 해마다 축제와 관광 콘텐츠에 26억 원이 넘는 예산을 사용하는 함양군에는 지금 무엇이 남고 있을까. 행사가 끝난 뒤에도 이어지는 사람과 콘텐츠가 있는지, 지난해의 경험이 올해의 사업을 더 나아지게 만들고 있는지 돌아볼 필요가 있다. 매년 새로운 것을 만드는 것보다 중요한 것은, 지난 사업이 다음 사업의 밑바탕이 되고 있는지를 확인하는 일이다.<글 싣는 순서>① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 참 유교잖아?③ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편④ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠⑤ 행정이 무책임한 관광정책을 펼칠 때, 지자체 최초 파산신청 유바리시⑥ 산골짜기에 자기탐색을 위해 모이는 청년들, 히가시카와 Compath⑦ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?* 이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.