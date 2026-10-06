▲김기재 시장 “체감하는 변화로 더 큰 당진 도약” 취임 100일 기자회견 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲6일 취임 100일 기자회견에 나선 김기재 시장. ⓒ 방관식 관련사진보기

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김기재 당진시장이 6일 열린 취임 100일 기자회견에서 "지나온 100일이 미래를 향한 기반을 다진 시간이었다면, 앞으로는 시민 여러분이 눈으로 확인하고 삶으로 체감하는 구체적인 성과와 변화를 만들어낼 때"라고 강조했다.이날 김 시장은 그간의 주요 성과를 공유하고, '시민이 체감하는 변화'를 중심으로 한 민선 9기 시정 운영 방향을 제시했다.당진시는 지난 100일간 미래산업과 광역교통 분야에서 'AX(인공지능 전환) 선도도시 당진' 비전을 선포하고 안전·산업·행정AX를 중심의 미래산업 육성 방향을 제시했다.또한, 국도 32호선 대체우회도로 건설사업 예비타당성조사 통과, 글로벌 기업 외자 유치 및 AI 데이터센터 투자협약 체결 등 미래 성장 기반을 확충했다.의료 및 민생 분야에서는 200병상 규모 종합병원 건립 충청남도 사전심의 통과, 전통시장 침수 방지 대책 수립, 민생 살리기 50일 비상조치 등을 통해 지역 현안에 적극 대응했다.이어 김 시장은 민선 9기 시정운영계획에서 ▲도약하는 경제·산업 ▲경쟁력 있는 농어촌 ▲모두가 누리는 교육·복지 ▲매력적인 문화·관광 ▲안전하고 편리한 도시·환경 ▲신뢰받는 소통행정 등 6대 분야를 차질 없이 추진하겠다고 약속했다.분야별 주요 사업으로 경제·산업 분야에서는 수소 그린스틸 산업 클러스터 및 충남경제자유구역 송산지구 추진, AI 데이터 기반 제조혁신 허브 구축을 추진한다.농어촌 분야는 탄소중립형·청년자립형 스마트팜과 스마트양식·수산식품 클러스터를 확충할 계획이다.교육·복지 분야는 현대제철 종합병원 적기 개원과 당진형 24시간 소아청소년 진료센터 구축을, 문화·관광 분야는 송산문화스포츠센터와 4·4 독립만세운동 역사공원 확장, 삽교호 체류형 인프라 확충을 추진한다.김기재 시장은 "기업과 투자가 좋은 일자리로 이어지고 의료·교육·교통·문화가 함께 좋아지는 성장의 선순환을 만들어 '더 큰 당진, 거침없는 도약'을 실현하겠다"고 약속했다.