이 앞에 서는 순간, 잠시 제주로 가시겠습니다

큰사진보기 ▲Towards. 2026. ⓒ 전사랑 관련사진보기

큰사진보기 ▲김보희의 작품 앞에 선 관람객 ⓒ 전사랑 관련사진보기

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큰사진보기 ▲The Days, 2022. ⓒ 전혜빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲Towards, 2026. ⓒ 전사랑 관련사진보기

큰사진보기 ▲Towards, 2025. ⓒ 전사랑 관련사진보기

내가 그린 바다는 본 그대로를 그린 것이 아니다. 보고 싶어 하는 바다를 그렸다. 푸른색 바다. 초록빛 바다. 그림 그릴 때 내가 어떤 바다를 그리고 싶어 하는가가 중요하다.

큰사진보기 ▲Towards, 2026. ⓒ 전사랑 관련사진보기

"엄마, 이 그림은 나도 그릴 수 있을 것 같아."

"이 저녁이 우리를 보는 것 같다".

나이 70에 꿈이 있다. 내가 그림 속에서 표현하고자 하는 자연의 경이로움, 생명의 기운, 평화 같은 것들을 다른 사람과 공유하고 싶다. 내 그림을 보고 위로와 평안을 얻는 사람들이 있다고 한다. 그럴 때마다 그림이란 무엇인가를 생각한다. 아름다움을 느끼는 것이 삶을 어떻게 바꾸는지도 생각한다. 내 그림이 누군가의 삶에 도움이 된다면 좋겠다. 그런 꿈을 간직하고 오늘도 캔버스를 마주한다.

큰사진보기 ▲Towards, 2026. ⓒ 전사랑 관련사진보기

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