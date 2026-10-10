이 앞에 서는 순간, 잠시 제주로 가시겠습니다

나만의 정원을 그리다
간혹 도시에서 벗어나 자신이 꿈꾸던 장소로 이주해 기다렸다는 듯 생명력 넘치는 작품들을 그려내는 화가들이 있다. 컨스터블의 햄스테드, 모네의 지베르니, 호크니의 요크셔가 그러하다. 그리고 여기, 김보희의 제주가 있다. 이들의 공통점은 모두 캔버스에 작가가 매일 마주하는 풍경, 사랑하는 장소를 담았다는 것이다.
이들은 어느 정도의 사회적 성공을 이룬 후 특정 장소에 정착해 '자신만의 공간'을 만들었고 그곳에서 화가 자신에게도 새로운 색채와 작품세계를 만들어냈다. '자신만의 사랑하는 장소'를 그린 작품들은 삶에 대한 에너지와 긍정, 그리고 밝고 온화한 일상적 평온함이 가득하다. 지난 2021년 < EBS 건축탐구 집 >과의 인터뷰에서 김보희 작가도 "환경의 지배를 받는 게 맞는 것 같다"라고 수긍한다.
갤러리 현대에서 진행 중인 김보희(1952~)의 <Towards: There Was Light> 전시에서는 이화여대 교수로 은퇴한 작가가 2003년 제주도에 정착한 이래 일궈낸 회화적 성취를 집약적으로 보여준다. 작가는 새로운 환경에서 자연과 환경을 체화해 자연이 주는 청량함과 생명력을 화폭에 담아왔다. 그에게 풍경화는 단순히 대상의 재현이 아닌, 한 인간이 자연과 공간의 공기를 깊이 들이쉬고 관찰하며 동화된 기록이자, 화가 자신을 조용히 내비치는 거울이 된다.
김보희의 제주는 일상적이지만 동시에 더욱 이국적이고 신비로움을 품고 있다. 평범함 속에 숨겨진 찰나의 꿈같은 순간을 보여줌으로써, 우리는 일상의 기적과 아름다움 앞에 마주한다. 그렇기에 그의 그림 앞에 설 때면 현재 그 자체를 관조할 수 있게 된다.
아침마다 집 앞마당에서 커피를 마시며 반려견 레오와 함께 있는 화가를 상상하면서, 작가는 보는 이를 그 찬란한 제주에 데려다 놓는다. 잠시나마 어떤 의무감에서 벗어난 그 일상적이지만 특권과 같은 평온을 보는 이들에게도 선사한다.
팬더믹 고립 속에 각인된 거대한 초록
김보희의 제주가 대중들에게 각인된 것은 2020년 금호미술관 개인전에서였다. 코로나 시기, 답답한 공간에서 일상을 견디고 있을 때였다. 생명력이 넘치는 식물들, 캔버스에 동양화 색채를 덧입힌 맑고 푸른 색감들을 보며 그제야 깊은 숨이 내쉬어졌었다.
< The Days > 멀티 패널 그림은 바닥에서부터 천장까지 이어 붙인 연속적 작업으로, 아침부터 밤까지의 시간 모두를 담고 이국적 동물들을 배치시켰다.
현실적이지 않은 그림이지만 화폭으로 걸어 들어가면 새소리가 들리고 벌레가 날아들 것 같은, 마스크를 벗고 숨을 쉬면 숲의 향기를 들이켤 수 있을 것 같은 작품이었다. 코로나 시기 진행된 전시 < Towards >는 당시 전시장 앞에 길게 늘어선 관람줄 만큼이나 신선했던 전시였다.
함께 전시를 본 친구는 '김보희'라는 다소 세련된 이름, 감각 있는 색채, 고도의 집중력과 작업량을 보여주는 압도적인 멀티 패널, 그리고 작품 속 차오르는 생명력에 감화되어, 작가가 "젊은 여성 작가 같다"라고 추측했다.
당시만 하더라도 대중에게 생소한 이름이었던 작가는 교수로 은퇴한 70대 작가. 캔버스를 마주할수록, 작품이 주는 청량한 기쁨과 깊은 평온함은 삶의 격량을 살아내고 무서운 생명력으로 예술적 정점을 향해 선 작가에게서 나올 법한 그림이라는 것이 더 수긍이 된다.
< Towards > 시리즈에서 작가의 반려견 레오는 차오르는 생명력과 신선한 잎줄기 틈에서 저물어가고 쇠하는 인생을 대비하여 보여주는 존재다. 그는 힘없이 누워있거나 앉아 있고, 저 멀리 바다를 응시한다. 레오는 작가의 모습이기도 하고, 삶에 지친 관람자 모습이기도 하다.
그의 작품은 집 정원에서 점점 바다로, 제주의 넓은 풍광으로 나아간다. 이런 점에서 전시 제목 'Towards'를 이해해 볼 수 있다. 작가가 시선을 점차 먼 곳으로, 자연으로 뻗어 나아가듯이, 그는 관람자의 시선을 더 멀리 이끈다. 더 자연으로, 푸르고 파란 바다로, 해안으로.
이로써 저물어가는 생명에 대한 막연한 상실감 대신, 자연 그 자체를 바라보며 생명과 삶 자체를 온전히 긍정하고 앞으로 나아갈 힘을 얻는다.
물과 색이 스며든 자리, 제주를 담은 동양적 색채
이제껏 제주를 그린 많은 작가가 있었지만 김보희의 제주가 독특하게 느껴지는 이유는 제주를 담아낸 색채와 무관하지 않다. 동양화 전공인 작가는 기름이 아닌 물을 동양화 물감과 섞어 색을 캔버스에 스며들게 하면서 색을 더 맑고 깊게 표현한다. 캔버스에 여러 겹으로 채색해 자연을 담아낸 작품들은 그래서인지 더 오묘하고 깊다.
작가는 채색작업에 대해 "동양화에서 나오는 색감과 아크릴과는 또 다른 색감"이 있으며, "아크릴은 그걸 표현 못하고 내 마음에 안 드는 색깔이기 때문에" 동양화 물감을 선호한다고 밝힌 바 있다('KIM BOHIE the Days', 제주현대미술관 전시 도록(2022. 8. 9 - 10. 30), 제주도립미술관 발행, 2022).
채색 안료가 화면 표면에 두껍게 얹히는 아크릴 계열과 달리, 겹겹이 옅게 쌓아 올린 동양화 물감은 밑색을 은은하게 투영시키며 제주의 대기와 해풍이 지닌 투명한 깊이감을 형성한다. 수 많은 생명을 품고 있는 바다처럼, 겹겹이 옅게 쌓아 올린 채색물감의 밑색이 우러나오는 이 독보적 질감은 제주의 온화하고도 맑은 대기를 감각하게 한다.
미술사학자 윤난지는 저서 <살아있다: 새 밀레니엄을 연 미술가들>에서 1980년대 김보희의 작품을 비평하면서, 작가가 사용한 청색 '울트라 마린'에 주목했다. 그는 "바다가 상징하는 자연의 무한한 너비와 깊이, 그에 대한 그리움을 담은 색채가 그림 속으로 들어오게 된다"고 해석했다.
자연에 대한 동경은 김보희 작가 초기 작업부터 관통해온 본질이었으나, 제주도에 정착하면서 결정적 변화를 맞이한 것 같다. 자연은 작가가 관조하는 '대상'이 아닌 온몸과 마음으로 감각하는 공기처럼 관객을 끌어당긴다.
작가는 자신의 그림 에세이 <평온한 날>에서 고백한다.
내가 그린 바다는 본 그대로를 그린 것이 아니다. 보고 싶어 하는 바다를 그렸다. 푸른색 바다. 초록빛 바다. 그림 그릴 때 내가 어떤 바다를 그리고 싶어 하는가가 중요하다.
푸르고 초록 빛의 바다는 작가가 나아가고자 하는 가장 순수하고 맑은 이상적 블루인 셈이다. 그 맑음에 흠뻑 잠긴 채 바라보고 있는데 열 살 아들이 말한다.
"엄마, 이 그림은 나도 그릴 수 있을 것 같아."
대학 시절, 내 기숙사 방에 걸려 있던 로스코 프린트화를 보고 옆 방에 살던 영국인 친구도 같은 말을 했던 게 생각났다. 그러고 보니 바다를 그린 < Towards >시리즈는 로스코(Mark Rothko)의 색면화를 닮기도 했다. 로스코의 색면화가 내면 깊은 곳으로 침잠하는 깊고 고독한 색이라면, 이 작품은 투명한 물과 대기로 자유롭게 확장하는 색의 향연이다.
70대 화가가 간직한 꿈
<EBS 건축 탐구- 집>(2021년 1월 방송)에서 작가 부부의 일상은 캔버스 연장선 상에 있다. 부부는 제주의 집을 나서, 남편이 정성스레 가꾼 정원을 지나 산책길로, 마침내 바다로 향한다. 마침 해가 지기 시작하고 저무는 노을을 바라보며 노부부가 나누는 대화는 깊은 여운을 남긴다.
"이 저녁이 우리를 보는 것 같다".
황혼은 해가 환하게 비출 때도 아니고 그렇다고 완전히 진 것도 아니다. 아찔하게 찬란한 순간은 아니지만, 지는 해를 바라보는 시간이야말로 신비롭고 존재자체에 감사할 수 있는 때가 아닌가. 제주의 황혼을 그린 < Towards >는 여행지에서 맞는 해 질 녘처럼 따뜻하고 몽환적이다.
작가는 살 날이 얼마 남지 않았음을 받아들이고 "더 부지런히 살아야겠다"라고 다짐한다. 작가는 그림 에세이 <평온한 날>에서 그는 70의 꿈에 대해 말한다.
나이 70에 꿈이 있다. 내가 그림 속에서 표현하고자 하는 자연의 경이로움, 생명의 기운, 평화 같은 것들을 다른 사람과 공유하고 싶다. 내 그림을 보고 위로와 평안을 얻는 사람들이 있다고 한다. 그럴 때마다 그림이란 무엇인가를 생각한다. 아름다움을 느끼는 것이 삶을 어떻게 바꾸는지도 생각한다. 내 그림이 누군가의 삶에 도움이 된다면 좋겠다. 그런 꿈을 간직하고 오늘도 캔버스를 마주한다.
자연의 경이로움, 생명의 기운, 자연의 아름다움을 공유하고 누군가의 삶에 도움이 되고 삶. 김보희의 꿈은 오늘도 이뤄지고 있는 것 같다.
김보희 개인전 < Towards: There Was Light >
갤러리 현대, 10월 18일까지, 무료
참고
김보희, 『KIM BOHIE the Days』, 제주현대미술관 전시 도록 (2022. 8. 9. - 10. 30.), 제주도립미술관 발행, 2022.
김보희, 『Kim Bo Hie: 자연이 되는 꿈』, 학고재갤러리 전시 도록 (2017), 서울: 학고재, 2017.
김보희, 『평온한 날』, 마음산책, 2023.
윤난지, 『작가는 살아있다: 새 밀레니엄을 연 미술가들』, 한길사, 2025.
https://kimbohie.com/article/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=121658945&t=board
http://www.forbeskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=330498
https://www.harpersbazaar.co.kr/article/78706
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