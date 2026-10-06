이 대통령, 조국·유시민 반박에 직접 재반박... 내분 지속

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.2 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이재명 대통령의 X 게재글은 검찰개혁의 큰 뜻과 방향에 있어 검찰 조직의 불가역적 변혁을 목적으로 했고 이를 이뤘으며 이 뜻은 대선 공약 이후 바뀐 적이 없다는 것입니다. 조국혁신당 역시 보완수사권과 같은 세부사항에 대해 거듭 입장을 바꾸어 왔음을 이야기하며 처음 논의된 검찰개혁보다 훨씬 더 진전된 결과를 이재명 정부가 지향했음을 밝히고 있습니다. 이에 검찰개혁에 있어 작은 차이에 쇄말적으로 매달리기 보다 이미 불가역적으로 진행된 검찰개혁이 국민의 삶과 민생의 세세한 부분까지 챙길 수 있도록 완성도 높은 완수 과정에 함께 해주기를 요청하는 바입니다."

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이재명 대통령이 유시민 작가, 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 과거 발언을 직접 거론하기까지 하면서 '검찰개혁 강경파'와 선을 긋고 나섰다. 여기에 조국 원장 등이 반발하면서 범여권 내부 갈등은 좀처럼 가라앉지 않는 모양새다.5일 오후 11시 20분경, 청와대 대변인실은 늦은 시각에도 짧지 않은 입장문을 내놨다. 이 대통령이 이날 낮 X(엑스·옛 트위터)에 '조국혁신당은 물론 검찰개혁 주장자 대부분이 공소청에 보완수사권을 주자고 주장했다'고 올린 글을 조국혁신당이 반박하자 이에 재반박하는 내용이었다.청와대의 이례적인 입장 표명에 앞서 이 대통령은 5일 여러 차례 '극단주의'를 경계하는 글을 올렸다. 특히 유시민 작가와 조국 원장을 비판하는 게시물을 인용하기도 했다. 이 대통령은 먼저 "검찰개혁은 검찰에 복수하고 검찰기능을 파괴하려고 하는 것이 아니라 수사와 기소기능을 분리하여 두 기능이 정권에 악용되지 않으면서도 최적으로 잘 작동되게 하려는 것"이라며 유 작가를 비판하는 우상호 강원도지사 인터뷰를 첨부한 지지자의 글을 인용했다.3시간여 뒤, 이 대통령은 이번에는 유 작가의 최근 인터뷰 영상에 '수사-기소 분리가 검찰개혁의 핵심'이라는 조 원장과 김용민 더불어민주당 의원 발언을 함께 거론한 시민의 글을 인용했다. "조국혁신당은 물론 검찰개혁 주장자 대부분이 법무부 내 수사담당 중수청, 기소담당 공소청을 두자고 했다. 공소청에 보완수사권을 주자는 주장과 함께. 그러나 이 정부는 수사기소를 분리하되 법무부와 행안부로 따로 배속시키는 것으로 한걸음 더 나갔다"는 취지였다.이 대통령은 또 노무현 전 대통령의 영상을 공유하며 "노무현 대통령님도 극단주의를 경계하셨군요. 극단주의는 프랑스대혁명 때도 있었고 노무현 시대에도 있었으며 지금도 있고 앞으로도 있을 것"이라고 짚었다. 그는 이후 조 원장의 2025년 8월 인터뷰 영상과 함께 '조국혁신당은 제한된 보완수사권을 인정했다'는 내용의 글도 재게시했다가 삭제했다. 다만 이 직후 청와대는 대변인실 입장문으로 조국혁신당을 사실상 직격했다.조국혁신당은 가만 있지 않았다. 임명희 대변인은 6일 청와대 입장문에 관한 논평을 내고 "조국혁신당이 검찰개혁 선봉장으로서 쌓아온 노력을 입장번복 프레임에 가둬서 정부의 그간 발생했던 검찰개혁 혼선과 억지로 키를 맞추는 것이, 과연 국정 운영과 대통령에게 어떤 도움이 되겠는가"라며 "청와대가 정치적 의도를 관철하기 위해 정치행위에 나선 점에 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.조국 원장 역시 움직였다. 그는 같은 날 페이스북에 본인의 5월과 7월 게시글을 소개하며 "요컨대 공소시효가 임박했거나 사법경찰관리가 정당한 이유없이 보완수사요구에 3회 이상 불응하는 경우 같은 '사법적 비상상황에 한하여 검찰의 보완수사권을 예외적으로 인정할 수 있다는 것이 개인 입장이었지만, 당론이 전면 폐지로 결정난 후에는 이에 따라 검찰의 보완수사요구권을 더욱 강화하고 체계화해야 한다는 입장을 견지했다"고 주장했다.김용민 의원도 페이스북에 "이재명 정부의 검찰개혁은 그동안 논의되던 방안들 중 가장 개혁적인 방안을 중심으로 채택된 것이 맞다"면서도 "저는 중수청을 법무부에 두는 방안이나 검사에게 보완수사권을 남겨두는 방안을 제시한 적 없다"고 반박했다. 그는 "제가 2020년 12월 29일 처음 발의한 공소청법에 검사는 보완수사 요청만 할 수 있도록 밝혔고, 2021년 발의한 중수청법에서는 중수청을 독립된 수사기관으로 설계했다"고 덧붙였다.