"귀여운 줄 몰랐다"던 엄마가 10년 뒤 깨달은 것

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큰사진보기 ▲아직은 열려 있는 문. 언제까지 이렇게 열려 있을까. ⓒ 백수경 관련사진보기

"너무 귀엽네요."

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"나는 내 아이들 어렸을 때 저렇게 귀여운 줄 모르고, 왜 그렇게 힘들기만 했을까?"

"너무 귀엽네요."

병원 엘리베이터 문이 닫히자, 옆에 서 있던 아주머니가 내 품의 아이를 들여다보며 말했다. 60대쯤 되어 보이는 분이었다. 아이는 그 순간에도 콧물을 줄줄 흘리고 있었다. 두 살, 아이의 생애 첫 독감이었다.독감에 걸린 건 아이만이 아니었다. 밤새 끙끙 앓는 아이를 끌어안고 지내는 사이, 독감은 결국 나에게도 옮았다. 열에 들뜬 아이를 열에 들뜬 엄마가 안고 병원에 가던 날이었다.온몸이 쑤셨고, 아이를 받친 팔은 자꾸만 아래로 처졌다. 흘러내리는 콧물을 닦아 줄 기운조차 없었다.아주머니는 아이에게서 눈을 떼지 못한 채 혼잣말처럼 말을 이었다.나는 웃는 둥 마는 둥 고개만 까딱했던 것 같다. 귀엽다고요? 콧물 범벅인 이 아이가요? 솔직히 그 말이 귀에 들어오지 않았다.아주머니가 오래전에 건너온 그 시간을, 그때 나는 한창 건너고 있었다. 아이가 귀여운 줄도 모르고 그저 힘들기만 하던 시간이었다.아이는 밤낮이 심하게 바뀐 아기였다. 낮에는 업어 가도 모를 만큼 곤히 자다가, 해만 지면 눈이 말똥말똥해졌다. 주변에서는 조금만 버티라고 했다. 백일만 지나면 거짓말처럼 밤에 푹 잔다고, 그게 '백일의 기적'이라고.나는 백일만 손꼽아 기다렸다. 하지만 기적은 오지 않았다. 엄마들 사이에서 우스갯소리로 하는 '백일의 기절', 기적 대신 엄마가 기절한다는 그 말이 꼭 내 이야기였다.돌이 지나도 마찬가지였다. 아이는 밤이 깊게 잠들지 않았고, 겨우 잠든 뒤에도 몇 번씩 깨서 울었다. 간신히 다시 재우고 누우면 또 울음소리가 들렸다. 나중에는 그 소리가 꿈인지 생시인지도 헷갈렸다.몸에 좋다는 건 다 먹었다. 홍삼, 인삼, 마늘즙에 흑염소즙까지. 누가 뭐가 좋다더라 한마디만 하면 귀가 솔깃했다.그런데 체력은 돌아올 기미가 없고 살만 쪘다. 거울 속 부은 얼굴이 낯설었고, 나는 조금씩 우울해졌다.그 시절 나에게 아이는 귀여운 존재이기 전에, 오늘 밤을 무사히 넘겨야 하는 숙제였다. 나는 아이 얼굴보다 시계를 더 자주 봤다. 오늘은 몇 시에 잠들까. 오늘 밤엔 몇 번이나 깰까.올해는 지난 2025년보다 한 달 넘게 이른 9월 11일, 독감 유행주의보가 내려졌다. 또다시 독감 철이다.그날 엘리베이터에서 내린 지 10년이 흘렀다. 콧물 흘리던 두 살 아이는 어느새 열두 살, 곧 중학생이 된다.요즘 나는 아기만 보면 걸음이 느려진다. 유모차에서 발가락을 꼼지락거리는 아기, 엄마 어깨에 얼굴을 묻고 잠든 아기, 엘리베이터에서 낯선 나를 빤히 올려다보는 아기. 그 작은 얼굴들이 어찌나 귀여운지 한참 눈을 떼지 못한다.그러다 아기 엄마의 얼굴을 보면 마음이 짠해진다. 질끈 묶은 머리, 핏기 없는 얼굴, 아기를 받친 팔. 꼭 10년 전의 나 같아서.이제야 그 아주머니의 말이 무슨 뜻이었는지 알 것 같다. 어쩌면 아주머니는 그날 내 아이만 본 게 아니었을지도 모른다. 아이를 안고 겨우 버티고 선 내 모습에서, 오래전 자신의 젊은 날을 떠올렸을지도 모른다.그리고 요즘 나는 열두 살 아이에게 자꾸 미안해진다. 그 작고 귀한 시절을 귀여운 줄도 모르고, 힘들다는 생각만으로 흘려보낸 것 같아서. 그런데 미안한 마음만큼이나 지금의 아이가 너무 귀엽다.키가 훌쩍 자라 아동복은 더 이상 맞지 않고, 엄마 품에 안기기엔 너무 커 버렸는데도 그렇다. 잠든 얼굴에는 아직 두 살 때 얼굴이 고스란히 남아 있다.10년 전에는 아이가 언제 잠드나 시계만 봤다. 이제는 잠든 아이 얼굴을 한참 들여다본다.그러다 문득 겁이 났다. 10년 뒤의 나도 지금을 이렇게 돌아보게 되지 않을까. 스물두 살이 된 아이를 보며 '열두 살 그때 그렇게 귀여운 줄도 모르고, 나는 왜 잔소리만 했을까' 하고 또 후회하지 않을까.그래서 요즘은 일부러 아이를 한 번 더 본다. 도서관에서 빌려 온 책에 코를 박고 있는 모습, 화장에 슬슬 관심을 보이는 모습까지. 곧 방문을 닫고 들어갈 나이라는 걸 알기에, 아직 열려 있는 문틈으로 보이는 지금이 더 귀하다.10년 전 엘리베이터 안의 나에게도 말해 주고 싶다. 아이가 귀여운 줄 몰랐던 게 아니라고. 귀여워할 힘이 남아 있지 않았던 것뿐이라고. 그렇게 버틴 날들도 다 사랑이었다고.언젠가 엘리베이터에서 지친 얼굴로 아기를 안은 엄마를 만나면, 나도 그 아주머니처럼 말을 걸게 될 것 같다.