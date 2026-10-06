한글에 담긴 하늘·땅·사람, 거꾸로 우산에 담았다

큰사진보기 ▲하늘·땅·사람을 담은 거꾸로 우산세계 비의 날 지정을 제안하며 만든 로고. 한글의 모음 창제 원리인 천지인에서 영감을 얻어, 거꾸로 우산과 물순환, 사람들의 협력을 표현했다. 세계 비의 날은 아직 유엔이 공식 지정한 기념일은 아니다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"수상을 축하드립니다. 한글날에는 세종대왕의 한글에 더해 측우기도 재조명되면 좋겠습니다."

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큰사진보기 ▲한글 모음에 담긴 하늘·땅·사람『훈민정음 해례본』 「제자해」에서 모음의 기본 글자 ㆍ·ㅡ·ㅣ가 각각 하늘·땅·사람을 본떴다고 설명한 구절을 빨간색으로 표시했다. 원문을 발췌해 재구성한 설명 이미지로, 해례본 원본 지면 사진은 아니다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"이런 까닭으로 어리석은 백성이 말하고자 하는 바가 있어도, 마침내 자기 뜻을 제대로 펴지 못하는 사람이 많다. 내가 이를 안타깝게 여겨 새로 스물여덟 글자를 만드니, 누구나 쉽게 익혀 날마다 사용하는 데 편리하게 하고자 할 따름이다."

"세상의 사람들이 마실 물을 구하고자 하여도, 안전한 물이 멀리 있거나 값이 비싸 제때 얻지 못하는 이가 많다. 내 이를 안타깝게 여겨, 가까이 내리는 비를 모아 안전하게 마실 수 있는 길을 널리 알리고자 한다. 누구나 그 방법을 쉽게 배우고 함께 돌보아, 날마다 물 걱정 없이 살아가도록 하고 싶다."

덧붙이는 글 | 빗물 연구를 처음 시작할 때부터 나는 ‘세계 최초로 측우제도를 마련한 나라에서, 빗물관리를 가장 잘하는 나라로 나아가자’는 생각을 품었다. 그 뜻을 담아 로고의 초안을 만들었고, 지난 9월 프놈펜 세계빗물학회에서 처음 선보였다.



그 여정에서 세종대왕은 든든한 ‘빽’이었다. 한글과 측우제도는 백성의 어려움을 헤아리고, 지식을 생활에 활용할 길을 열었다는 점에서 일맥상통한다. 이제 한글의 천지인과 세종의 애민 정신을 담은 거꾸로 우산을 국제물협회(IWA) 포럼에서 소개하고자 한다. 우리 역사와 문화에서 출발한 지혜가 세계의 물 문제를 해결하는 실천으로 이어지기를 바란다. 지역에 깊이 뿌리내린 것이 세계적인 가치를 지닐 수 있음을 이 로고를 통해 보여주고 싶다.

국제물협회(IWA) 공헌상을 받은 뒤 이런 축하 메시지를 받았다. 한글날에 측우기를 함께 이야기하자는 제안이었다. 메시지를 읽으며 세계 비의 날 지정을 제안하기 위해 만든 로고가 떠올랐다.그 로고에는 거꾸로 우산과 물순환이 담겨 있다. 바탕에는 하늘·땅·사람, 곧 천지인(天地人)의 조화를 생각하는 마음이 있다. 한글날을 맞아 이 그림을 만들게 된 생각과 그 안에 담은 뜻을 소개하고자 한다. 빗물 연구와 실천을 이어오며 나는 세종대왕의 측우제도에서 힘을 얻었다. 그런데 로고의 의미를 돌아보니 한글의 모음 창제 원리까지 든든한 배경이 되어 주고 있었다.천지인이라는 말을 들으면 오래된 철학을 떠올릴 수 있다. 하지만 많은 사람에게는 훨씬 친숙한 기억도 있다. 휴대전화에서 문자를 입력하던 '천지인 자판'이다. 'ㆍ·ㅡ·ㅣ'를 조합해 모음을 만들고, 가족에게 안부를 묻고 친구에게 소식을 전했다. 천지인은 우리가 손끝으로 사용하던 원리이기도 하다.<훈민정음 해례본>에서 글자를 만든 원리를 설명하는 '제자해'를 보면, 모음의 기본 글자에 관한 설명이 나온다. 'ㆍ'의 둥근 모양은 하늘을 본떴다. 'ㅡ'의 평평한 모양은 땅을 본떴다. 'ㅣ'의 서 있는 모양은 사람을 본떴다. 이어 다음과 같이 설명한다. "取象於天地人而三才之道備矣." 하늘·땅·사람에서 형상을 취하여 삼재의 도가 갖추어졌다는 뜻이다. 우리가 매일 사용하는 글자의 바탕에 자연과 인간을 함께 바라보는 관점이 담겨 있다.나는 여기서 영감을 얻었다. 하늘·땅·사람의 관계를 오늘날의 물 문제와 연결해 보여줄 수는 없을까. 그 사이를 오가는 비를 누구나 알아볼 수 있는 모습으로 표현하고 싶었다.우산 위에는 하늘이 있고, 아래에는 땅이 있다. 그 사이에는 우산을 든 사람이 있다. 친숙한 우산 하나에서 천지인을 표현할 실마리를 찾았다. 그리고 우산을 뒤집었다. 보통 우산은 비를 피하는 도구다. 거꾸로 들면 비를 받아 모으는 그릇이 된다. 같은 비를 맞이하는 사람의 행동이 달라진다.빗물을 연구하며 자주 마주친 질문이 있다. 비가 내릴 때는 물이 넘치는데, 비가 그치고 나면 왜 물이 부족할까. 내린 비를 머물게 할 공간과 활용할 방법을 함께 생각해야 한다. 거꾸로 우산에는 비를 소중한 자원으로 맞이하고, 내린 곳에서 모아 활용하자는 뜻을 담았다.로고 위쪽은 하늘, 아래쪽은 땅을 나타낸다. 중앙 기둥은 사람 인(人)을 닮도록 했다. 두 획이 서로 기대는 모습에는 사람들이 협력하고 서로 돕자는 의미를 부여했다. 기둥의 기울기는 지구 자전축의 기울기인 약 23.5도와 같다. 하늘·땅·사람의 관계를 우리가 함께 살아가는 지구와 연결한 것이다. 이는 한글의 모음이 빗물이나 우산을 뜻한다는 주장이 아니다. 한글의 모음 창제 원리에서 영감을 얻어, 오늘날 필요한 물관리의 메시지를 새롭게 표현한 것이다.로고 안에는 작은 물순환을 그려 넣었다. 구름에서 내린 비가 나무와 땅, 작은 연못에 닿는다. 연못은 빗물이 내린 곳에 머무는 공간이다. 땅속으로 향하는 곡선 화살표는 물이 토양의 틈을 따라 스며드는 모습을 나타낸다. 스며든 물은 토양을 적시고 지하수를 보충한다.반대쪽에서는 땅과 식생의 물이 증발과 증산을 통해 대기로 돌아간다. 태양은 이 순환을 움직이는 에너지를 제공한다. 대기로 돌아간 수증기는 조건에 따라 응결해 구름을 이루고 다시 비로 내린다.하늘에서 내린 비를 땅이 품고, 그 물로 생명이 살아가며, 물은 다시 하늘로 돌아간다. 전통적인 천지인 상징에서 영감을 얻었지만, 그림 속 움직임은 물순환으로 설명할 수 있다.'RAIN'의 A 안에는 물방울과 작은 컵도 담았다. 빗물이 적절한 수집과 처리, 관리를 거쳐 사람이 마시는 식수로 이어질 수 있다는 뜻이다.하늘·땅·사람이라는 큰 이야기는 결국 지구촌의 식수 문제 해결의 실마리도 된다.한글날에는 글자의 모양과 함께, 세종이 새 글자를 만든 까닭도 돌아보게 된다. <훈민정음> 서문의 해당 부분을 현대어로 풀면 다음과 같다.원문의 '어린 백성'에서 '어린'은 나이가 어리다는 뜻이 아니다. '어리석은'이라는 뜻의 옛말이다. 이 대목은 백성이 한자를 사용하기 어려워 자신의 말을 글로 표현하지 못하는 처지를 헤아리는 문맥에서 읽어야 한다.내가 주목하는 것은 "안타깝게 여겨"와 "누구나 쉽게 익혀 날마다 사용"하도록 하려는 마음이다. 백성이 겪는 어려움을 살피고, 생활에서 사용할 수 있는 구체적인 수단을 마련한 것이다.측우제도에서도 그런 지향을 읽는다. 지역마다 내린 비를 일정한 기준으로 측정하고 기록하여 농사와 행정에 활용할 길을 넓혔다. 한글과 측우제도는 서로 다른 분야의 유산이지만, 지식을 백성의 삶에 연결했다는 점에서 함께 생각할 수 있다.세종의 마음을 오늘의 식수 문제에 비추어 보면 어떨까. 지속가능발전목표 SDG 6.1은 2030년까지 모든 사람이 안전한 식수를 부담 가능한 비용으로 공평하게 이용하도록 하자는 목표다. 물을 구하는 데 많은 시간과 비용을 쓰거나 안전한 물을 얻기 어려운 사람들의 삶을 바꾸자는 약속이다.이 목표를 위해 빗물박사인 내가 세종의 서문에서 영감을 얻어 글을 쓴다면 이렇게 표현하고 싶다.이는 세종의 실제 말씀이 아니다. 그 애민 정신을 오늘의 상황에 비추어 새롭게 쓴 글이다. 한글을 쉽게 익혀 일상에서 사용하도록 했듯이 물을 얻고 돌보는 방법도 지역 사람들이 배우고 관리할 수 있어야 한다. 필요한 기술을 알려주고, 주민들이 운영에 참여하며, 수질을 확인하고 시설을 꾸준히 관리할 수 있도록 해야 한다.거꾸로 우산에 담고 싶은 마음은 이런 것이다. 비를 받을 그릇과 함께, 그 물을 안전하게 이용할수 있는 지식과 협력을 넓히자는 것이다.세계 비의 날 로고는 9월 3일을 기념일로 제안하고 참여를 넓히기 위한 상징이다. 유엔의 공식 지정을 향한 제안이므로, 아직 유엔이 지정한 기념일의 로고는 아니다. 지난 9월 프놈펜 세계빗물학회에서 이 뜻을 소개했다. 국제무대에서 로고를 설명한 현장과 그곳에서 나눈 이야기는 다음 편에서 전하고자 한다. 이번 한글날에는 그보다 먼저, 그림의 바탕이 된 우리 글자의 지혜와 세종의 마음을 돌아본다.빗물 활동을 하며 나는 종종 "내 뒤에는 세종대왕이 있다"고 말했다. 비를 측정하고 기록한 역사에서 힘을 얻었기 때문이다. 이제는 한글의 모음에 담긴 하늘·땅·사람과, 누구나 쉽게 배워 날마다 사용하도록 한 애민 정신도 함께 떠올리게 된다.한글이 백성의 뜻을 글로 펼칠 길을 열었다면, 오늘의 우리는 누구나 안전한 물을 마실 길을 넓혀야 한다. 작은 점과 두 개의 선에 담긴 하늘·땅·사람. 나는 그 관계를 거꾸로 우산에 담았다. 이번 한글날에는 그 우산을 함께 펼쳐 보자고 제안한다.