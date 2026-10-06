"세상사 다시 살펴보니, 꿈 같아"... 시월의 공주 갑사 여행

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지난 5일 이른 아침, 공주 갑사로 가는 길에 비가 내리는가 싶더니, 구름이 사라지고 햇살만이 쨍쨍하다. 한참을 달리자 공주 들판이 보이고 황금물결로 출렁인다. 길목마다 잘 익은 감들이 주렁주렁. 유료 주차 후 갑사로 오르는데, 벌써 구경을 마치고 내려오는 사람들도 보인다. 수필가 이상보의 "갑사로 가는 길"은 동학사에서 계룡산 남매탑을 거쳐 갑사로 가는 길을 택하였는데, 필자는 갑사를 거쳐 계룡산 계곡 따라 용문폭포까지 걸었다.갑사는 우리나라 명산, 계룡산 서쪽 자락에 자리 잡고 있다. 백제 구이신왕 원년(420년) 아도화상에 의해 창건된 절로, 선조 30년(1597) 정유재란 때 소실된 사찰을 재건하여 현재에 이른다. 갑사는 "춘 마곡, 추 갑사"라 할 정도로 가을에 절경을 이룬다.무엇보다 갑사에는 특이한 탑이 있다. 공우탑(功牛㙮). 갑사의 중건 과정에 얽힌 전설에서 비롯된 탑이다. 당시 주지 스님의 꿈속에 황소가 나타나 절을 지어주겠다고 약속한다. 그날 이후, 한 마리의 소가 나타나 매일 공사에 필요한 목제를 등에 싣고 왔다고 한다. 절이 완공되는 날, 애석하게도 소가 갑자기 죽자 소의 공을 기르고자 탑을 세운 것이란다.대적교(大寂橋)를 지나 자연관찰로를 따라 걷다 보면, 대적전 앞에 커다란 배롱나무가 있다. 꽃은 졌지만, 자태만은 시선을 끈다. 배롱나무는 껍질이 없다. 절에서 배롱나무를 자주 볼 수 있는 것은 수행자들이 배롱나무처럼 세속을 벗어버리고 수행에 정진하라는 의미이기도 하다. 배롱나무는 원래 100일 동안 피는 붉은 꽃이라 하여 백일홍나무로 부르다가, 한국어 음운현상으로 배기롱나무를 거쳐 배롱나무로 부른다.갑사 주변엔 보물로 지정된 철당간(鐵幢竿)이 있다. 당간은 깃발을 달아 사찰의 영역을 표시하고 부처님의 공덕을 기리는 신성한 장소임을 알리는 깃대이다. 갑사 철 당간은 통일 신라 중기 문무왕 20년(680)에 만들어진 것으로 추정된다. 보기 드문 원통형 철제 장대이다. 당간의 원래 높이는 28단(약 20미터)이었으나, 고종 36년(1899)에 벼락을 맞아 일부가 파손되었다. 현재는 20단(15미터 정도)만 남아 있지만, 찾는 사람들이 없어 아쉬웠다.특히 갑사에는 <월인석보> 목판본이 보관되어 있다. 책으로 찍어낸 우리나라 유일 판본이다. 세조 5년(1459) <월인석보>는 <월인천강지곡>와 <석보상절>을 종합하여 편찬한 불경 언해본이다. <월인석보>는 한글 창제 직후 국어 어휘와 문법, 음운을 상세히 보여주어 국문학적 자료로도 평가받는다. <월인석보>는 15세기 당시 글자와 말을 그대로 보존하고 있어 한국어 변천사에도 귀중한 자료로 알려진다.갑사 대웅전 옆 진해당에 유독 사람들이 몰려 있다. 대웅전 시주를 위해 시주 물을 사기 위해서이다. 사실 진해당은 일제강점기(1919.3.12.) 때 계룡초등학교(당시 계룡공립보통학교) 개교(開校) 터이기도 하다. 지금도 학교로 사용한 흔적이 남아 있다.필자는 갑사를 지나 계룡산 용문폭포까지 걸었다. 갑사에서 계룡산 계곡 탐방로를 따라 약 20분 정도 걸어 올라가자 용문폭포가 보인다. 기대의 찬 마음으로 올랐건만, 쏟아지는 폭포수와는 거리가 멀었다. 폭포수 앞 너럭바위엔 "용문폭(龍門瀑)"이란 글씨가 커다랗게 새겨있다.용문이란 중국 황하 상류의 급류 계곡 이름에서 유래된 것으로 물고기가 폭포를 거슬러 올라가면, 용이 된다는 전설에서 나온 것이라고 한다. 용문폭포 바로 밑 맑은 물이 가득한 소에는 피라미들이 꼬리를 흔들며 먹이 질에 여념이 없다. 그들도 언젠가 폭포수를 거슬러 올라 승천하는 등용의 꿈을 꾸고 있지 않을까.용문폭포를 뒤로하고 내려오는데, 계곡 물소리가 청아하다. 가던 길을 멈추고, 너럭바위에 앉아 주변을 살핀다. 이끼 낀 바위가 작은 돌멩이에 기대어 있다. 한 걸음 더 가 보니, 바위 틈새로 거미줄 몇 가닥이 처져 있다. 마치 바위가 거미줄에 의존한 채, 자리하고 있는 듯하다. 바위는 그렇게 주변환경과 어울려 계곡물 소리 벗 삼아 세월을 보내고 있었다.바위에 기생한 이끼도 폭포수처럼 비를 기다리고 있건만, 하늘엔 비 내릴 기미가 없다. 도토리 나뭇잎이 낙엽 되어 계곡물 따라 흘러간다. 다른 나뭇잎들도 바람 따라 여행을 떠날 채비다. 사람들은 갑사를 품은 계룡산으로 찾아들었건만, 나뭇잎들은 바람 따라 물길 따라 계곡을 벗어나려 하네.갑사 대웅전 기둥에 걸려 있는 주련이 생각난다. "각래한세간 유여몽중사(却來閑世間 猶如夢中事)". "세상사를 다시 살펴보니, 꿈속의 일과 같다"는 의미이다. 나뭇잎 떨어지는 소리에 무상과 세상의 허망함 그리고 자연의 순리를 느낀다.내려오는 길에 잠시 찻집에 들렀다. 차가 나오길 기다리면서 시월의 갑사 여행을 되새겨본다. 비우니 채워지는 여행이랄까. 차향으로 채운 마음으로 자연관찰로를 따라 계속 걸었다. 갑사로 오를 때 보지 못한 새로운 생태계가 펼쳐진다. 계절마다 다른 야생화의 모습을 볼 수 있다고 한다.산죽이 바람에 바스락거린다. 도토리 떨어지는 소리에 놀라 뒤돌아보니, 다람쥐가 도토리를 껴안고 있다. 황매화 푸른 잎도 넘실거린다. 내년 봄에 매화를 닮은 황매화가 필 무렵, 다시 공주 갑사에 가리라.