금천구민 100여 명이 함께 참여한 정조대왕 능행차 행렬

큰사진보기 ▲금천시흥행궁문화제 축하 공연 뮤지컬 '만천명월-격쟁을 허하라'에서 백성들이 정조대왕에게 억울함을 호소하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아이들이 전통문화 체험존에서 '죽마'에 올라 공중 걷기를 즐기고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천시흥행궁문화제 거리무대에 조성한 장터 도화서. 정조대왕 캐릭터를 그릴 수 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천시흥행궁문화제 중 거리무대 저잣거리에서 공연 중인 '삑삑이' , 전래되는 각설이 공연과 비슷하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲시흥행궁전시관에 걸린 '환어행렬도' 시흥행궁의 위치와 모습을 확인할 수 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲시흥행궁전시관에 있는 채제공의 시에 시흥행궁터를 암시하는 결정적인 정보가 들어있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲시흥행궁전시관 옥상전망대에서 볼 수 있는 시흥행궁터로 추정되는 은행나무 사거리. 사진 왼쪽 888년된 은행나무가 시흥행궁의 당산나무 역할을 했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲은행나무 사거리에 있는 888년 수령의 은행나무, 서욿시 보호수로 지정됐다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲정조대왕 능행차 행렬이 문화제 현장 입구에 들어서고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲정조대왕 능행차 재현에서 정조대왕이 말에 탄 모습 ⓒ 이혁진 관련사진보기

4일 2026 금천시흥행궁문화제 현장을 찾았다. 문화제는 1795년 정조대왕의 어머니 혜경궁 홍 씨의 회갑을 기념한 수원화성행궁의 행차와 연회를 기록한 '원행을묘정리의궤'의 시흥행궁 능행차와 백성과의 소통을 재현한 행사이다. 시흥행궁의 역사와 문화적 가치를 되새기는 서울 금천구의 대표적 전통축제이다.이날 백성과 함께 즐긴다는 '여민동락(輿民同樂)'을 주제로 열린 문화제는 오후 1시부터 막을 올렸지만 본격적인 무대는 4시경 문화제 축하공연인 뮤지컬 '만천명월-격쟁을 허하라'를 공연하면서다. 만천명월(萬川明月)은 정조대왕의 호를 일컫는다. '격쟁(擊錚)'은 정조대왕이 시흥행궁 행차 시 백성들이 징과 꽹과리를 쳐서 억울함을 호소케 한 일종의 민원 창구제도이다.시흥5동 주민센터에서 대우당 약국까지 500여 미터 거리의 행사장은 발 디딜 틈 없이 구민들로 가득했다. 뮤지컬을 공연하는 메인무대 앞은 벌써 주민 200여 명이 앉아 기다리고 있었다. 주민들 중에 이 뮤지컬을 지난해 2월 구청 금나래아트홀에서 봤다며 그때의 감동을 다시 느끼기 위해 왔다는 사람도 있었다.뮤지컬은 시흥행궁에 머물던 정조대왕이 백성의 목소리에 귀 기울이는 모습을 감동적으로 그렸다. 아버지 사도세자에 대한 아들의 그리움도 담겼다. 뮤지컬 배우들의 궁중예복의 원색은 빛을 받을수록 은은한 색깔을 띠었다. 구민들은 연신 출연진들의 아름다운 의상을 휴대폰에 담기 바빴다.정조대왕은 백성과 소통에 능했다. 정조가 세종대왕 못지않게 성군으로 칭송되는 것은 백성을 아끼고 가까이했던 '애민정신'이다. 오늘날 뮤지컬로 격쟁이 소환되는 것도 국민의 소리가 제대로 전달되지 않고 있다는 반증이 아닐까. 격쟁은 우리의 현재 모습을 거울로 비춰주고 있었다.메인무대와 별도로 마련된 거리무대는 전통문화를 체험하는 공간으로 인파들로 북적였다. 어린아이들은 이름도 생소한 '죽마'를 타고 공중 걷기의 재미를 느끼고 윷놀이 점괘를 보기도 했다. 또 다른 아이들은 장터 도화서에서 정조대왕의 캐릭터를 그리며 축제 분위기에 빠져들었다.내 또래 노인들은 시흥행궁 혜민서에서 수지침을 맞거나, 묵향당에서 서예가협회 회원들이 그려주는 그림과 글씨를 얻기도 했다. 나는 전통혼례 포토존에서 40여 년 전 전통혼례를 올리던 시절을 잠시 떠올렸다. 이어 고리 던지기와 유사한 '숑숑고리' 던지기 시합을 동행한 아내와 겨루기도 했다.사실 거리무대에서 남달리 시선을 사로잡은 것은 저잣거리의 '삑삑이' 공연이다. 각설이 공연과 비슷한 것으로 구경꾼들은 남녀노소가 따로 없었다. 둥그렇게 자리한 관람객들은 삑삑이가 발걸음을 뗄 때마다 내는 삑삑이 소리에 웃고, 시시각각 달리하는 삑삑이 얼굴과 표정에 배꼽을 잡았다.한편 금천구는 시흥행궁 복원을 위한 역사적 조명에 일찍이 관심이 많았다. 구의 정체성을 확립하고 시흥행궁터를 되찾는 작업이다. 시흥행궁은 1795년 을묘년 정조대왕이 수원화성 행차 때 유일하게 묶었던 '임시궁궐'로 역사와 문화적으로 매우 의미 있는 공간이다.금천구는 2017년 학술대회를 열고 1872년 제작된 시흥현 지도를 통해 시흥행궁터가 지금의 시흥 5동 은행나무 시장 일대라는 것을 밝혀내고, 이어 2022년 인근 시흥 5동 주민센터 6층에 '시흥행궁 전시관'을 개관했다.시흥행궁 전시관에는 사료를 바탕으로 금천구에 설립한 시흥행궁의 역사적 배경과 기록을 소개하고 시흥행궁 모형을 전시하고 있다. 특히 수원에서 창덕궁으로 돌아가는 장면을 그린 '환어행렬도'를 전시해 당시 시흥행궁 위치와 백성들의 일상을 소상히 살필 수 있도록 했다.필자는 문화제가 열리기 한 달 전 전시관에 들러 시흥행궁의 환어행렬도를 확인한 후 전망대에 올라 시흥행궁터로 추정되는 은행나무 사거리를 직접 조망했다. 실제 888년 수령의 은행나무 세 그루가 당산나무로 시흥행궁터 주변을 지키고 있는 것도 확인했다. 이러한 사실은 정조 능행차를 수행한 채제공의 저서 번암집에 실린 '시흥현'이라는 시도 뒷받침하고 있다.이날 문화제의 하이라이트는 역시 정조대왕의 시흥행궁에서의 능행차 행렬이다. 2016년 수원화성행궁 능행차 행렬이 서울시와 수원시, 금천구가 협력해 재현됐지만 이날 문화제 능행차는 금천구 단독으로 시흥행궁 주변에서 재현됐다. 주목할 것은 이번 능행차를 준비하면서 정조대왕과 혜경궁 홍 씨 등 왕족 배역을 구민 100여 명이 맡아 문화제 주제인 여민동락의 의미를 살렸다는 점이다.오후 5시 금천구청을 출발한 정조대왕 능행차 행렬이 5시 30분 문화제 행사장 입구 300여 미터 앞에 나타나자 길가 양쪽의 주민들이 일제히 환호성을 질렀다. 행차가 행사장에 더욱 다가서자 구민들의 환호는 절정에 다다랐다. 정조대왕의 어머니 혜경궁 홍 씨를 태운 가마가 앞장서고 그 뒤에 정조대왕이 따랐다. 대열에는 대왕의 누이들과 말을 탄 채제공 등 대신들도 보였다. 행렬은 200여 미터, 취타대까지 포함하면 출연진은 족히 300명이 넘었다.과거 1795년 당시 화성행궁 능행차는 6500여 명의 규모였다고 전한다. 어떻게 이러한 일이 가능했을까. 정조대왕의 야망과 집념을 엿보게 한다. 곱게 차려입은 출연진의 화려한 궁중예복들의 행렬에 한시도 눈을 뗄 수 없었다. 외국인들이 우리 한복을 예찬하고 매력에 빠지는 이유가 분명해 보였다.이날 문화제는 주민 모두의 큰 잔치마당이었다. 행사장은 구민들의 박수갈채가 끊이지 않았다. 특히 능행차 행렬을 구경하는 구민들의 표정에는 우리 전통문화와 정조대왕에 대한 자부심과 존경심이 가득했다. 능행차 행렬이 끝난 후 잠시 정적이 흘렀다. 서서히 어둠이 깔리기 시작했다. 이어 행궁의 밤을 밝히는 무대가 구민들을 기다리고 있었다. 문화제가 거의 끝나갈 무렵 구민들은 이구동성으로 "오늘 금천구에 정조대왕이 재림한 것 같다"라고 말했다.