궁지 몰린 산체스 스페인 총리, 조기 총선 '승부수'

큰사진보기 ▲산체스 스페인 총리 [AFP=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] ⓒ AFP=연합뉴스 자료사진 관련사진보기

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전국적인 주거난 항의 시위가 이어지고 있는 스페인에서 조기 총선이 치러진다.페드로 산체스 스페인 총리는 5일(현지시각) 대국민 연설에서 "국민의 지지를 새로 확인하겠다"라며 내년 여름 예정돼 있던 총선을 앞당겨 조기 총선을 치르겠다고 발표했다.산체스 총리는 "이제 스페인 국민들이 자신과 조국을 위해 어떤 미래를 원하는지 결정할 때가 왔다"라며 "당신은 진보를 후퇴시키는 극우 세력에 합류하고 싶은가, 아니면 스페인이 개방성, 사회 정의, 환경적 책임의 보루로 남기를 원하는가, 이 나라가 퇴보하기를 원하는가, 아니면 계속 전진하기를 원하는가"라고 물었다.그러면서 "의회에서 훨씬 큰 진보적 다수를 이뤄야 기득권층의 이익을 극복하고 새로운 사회적 진전을 이룰 수 있다"라고 강조했다.2018년 중도 좌파 사회당을 이끌고 취임한 산체스 총리는 관대한 이민 정책과 팔레스타인을 위한 외교적 노력, 미국과 이스라엘의 이란 전쟁을 비판하면서 국제사회 진보 진영의 주요 인물로 자리매김했다.하지만 부인과 동생, 사회당 고위 인사 등 측근들이 부패 의혹으로 잇달아 수사를 받으면서 궁지에 몰린 상태다.또한 지난 7월 북아프리카 자치도시 세우타로 대규모 이주민이 밀려 들어오는 사태가 벌어지면서 이민 정책에 대한 비판 여론이 높아졌고, 최근에는 87세 노인이 자택에서 강제 퇴거당한 일로 주거난에 항의하는 대규모 시위가 벌어지고 있다.산체스 총리는 2028년까지 임대차 계약 자동 연장, 취약계층 세입자 퇴거 제한, 투기성 자금의 주택시장 진입 금지 등 세입자 보호 법안을 내놓았으나 야권의 반대로 의회에서 부결되면서 사실상 국정 동력을 상실했다.여론도 산체스 총리의 편이 아니다. 로이터통신은 "최근 여론조사 추세를 보면 사회당은 제1야당인 보수파 국민당에 뒤처지고 있다"라며 "조기 총선은 그에게 위험한 도박이 될 것"이라고 평가했다.다만 국민당도 지지율이 30%대로 과반은 아니어서 정권을 탈환하려면 극우 성향인 복스당과의 연정이 불가피하다.그럼에도 산체스 총리가 조기 총선을 결단한 것은 야권이 세입자 보호 법안을 반대한 것에 분노하는 국민적 여론이 진보 진영의 지지로 이어질 것이라는 기대를 안고 승부수를 던졌다는 분석이 나온다.AP통신은 "산체스 총리는 정치 경력 내내 패배가 확실해 보였던 선거도 승리하는 능력을 보여줬다"라며 "이번에는 전국을 뒤흔든 주거난 항의 시위의 기세를 활용해 사회당에 유리한 쟁점으로 선거 구도를 만들려고 한다"라고 전했다.하지만 "산체스 총리의 결정이 역효과를 낳는다면 스페인에 보수파와 극우 연립 정부가 들어서게 된다"라며 "유럽에서 가장 영향력 있는 진보 정부이자 미국의 트럼프 행정부를 강력하게 비판해 온 정부 중 하나가 종말을 맞이할 것"이라고 전망했다.그동안 산체스 총리의 퇴진을 요구해 왔던 국민당과 복스당 등 보수 진영은 기다렸다는 듯 조기 총선을 환영하고 나섰다.알베르토 누녜스 페이호 국민당 대표는 "마침내 스페인 국민들이 스스로 선택할 수 있게 됐다"라며 "부패와 품격 사이의 선택, 쇠퇴와 번영 사이의 선택, 생존에만 급급한 정부와 미래를 내다보는 국가 사이의 선택"이라고 밝혔다.그는 산체스 총리를 겨냥해 "지난 8년으로도 부족했다면, 왜 4년을 더 맡겨야 하나"라며 "이번 선거는 스페인이 산체스와 그가 상징하는 모든 것을 물리치는 선거"라고 강조했다.