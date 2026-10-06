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26.10.06 12:37최종 업데이트 26.10.06 12:37

평화를 향한 질주... 강남국제평화마라톤 1만 명 참여

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10월 5일(월) 오전 8시, 서울 강남구 삼성1동 주민센터 앞 봉은사로에서 '제23회 강남국제평화마라톤대회'가 열렸다. 1만 명이 참가한 강남국제평화마라톤대회는 달리기를 통해 건강을 증진하고 참가비 전액을 기부하면서 나눔에 동참하는 대회였다.

강남국제평화마라톤대회 개회사
강남국제평화마라톤대회개회사 ⓒ 김성화

강남구와 미8군사령부가 공동 주최하고 강남구체육회가 주관한 이번 마라톤대회는 풀코스와 하프코스, 10km, 5km 등 네 종목으로 구성됐다. 참가자들은 오전 8시 집결해 개회식을 함께하고, 오전 9시 달리기를 시작했다.

올해 23회를 맞은 강남국제평화마라톤대회 개회식은 김영성 추진위원장의 인사말로 문을 열었다. 김 추진위원장은 참가자들에게 안전하고 행복한 달리기를 당부했다. 이어 허대무 강남구체육회장이 "오늘 마음껏 달리시고 좋은 추억 만드시기 바란다"며 대회 개회를 선언하였다.

강남국제평화마라톤대회 대회 참가비 전액 기부
강남국제평화마라톤대회대회 참가비 전액 기부 ⓒ 김성화

함께 달리는 즐거움과 평화의 의미, 참가자들의 안전을 강조하는 축사가 이어졌다. 조셉 힐버트 미8군 사령관은 "마라톤을 통해 참가자들과 함께할 수 있어 기쁘다"며 특히 '같이 갑시다'라는 구호를 이날 대회에 맞춰 "같이 뜁시다"로 바꿔 인사하며 '우리 함께 달리자'는 의미를 강조하였다.

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고동진 국회의원은 달리기가 주는 건강의 가치를 언급하며 참가자들을 격려했다. 고 의원은 전날 내린 비로 대회 날씨를 걱정했다며 "우리 모두 같이 뛰고 아무도 다치는 사람 없이 행사를 잘 마무리하시기 바란다"고 당부했다.

이재진 강남구의회 의장은 "오늘은 평화를 위해 뛰는 날"이라며 강남구의회 의원 25명도 구민의 평화와 행복을 위해 함께 뛰겠다는 뜻을 밝혔다. 강태선 서울특별시체육회장도 참가자들과 강남에서 함께하게 된 데 반가움을 전하고, 안전하게 스포츠를 즐기며 평화를 위해 달려 달라고 말했다.

강남국제평화마라톤대회 개회식
강남국제평화마라톤대회개회식 ⓒ 김성화

김현기 강남구청장은 참가자들에게 힘찬 목소리로 "달릴 준비 됐습니까?"라고 소리치며 대회 서막을 열어 분위기를 북돋웠다. 김 구청장은 "강남국제평화마라톤은 달리기 대회이자 강남페스티벌의 축제"라고 소개한 뒤 "참가자들이 축제를 마음껏 즐겨 달라"고 당부했다. 덧붙여서 가을을 대표하는 '천고마비'를 '천고인런'으로 변환한 신조어를 제시하며 "신나게 달려 달라"고 참가자들을 응원했다.

강남국제평화마라톤대회 대회 참가국 국기
강남국제평화마라톤대회대회 참가국 국기 ⓒ 김성화

강남국제평화마라톤대회 풀코스 주자 달리기
강남국제평화마라톤대회풀코스 주자 달리기 ⓒ 김성화

이날 10km 코스에 참가한 한 시민은 "평소 달리기를 즐기는데, 이번에는 참가비가 전액 기부된다는 점에 끌려 신청했다"며 "건강을 위한 달리기가 누군가에게 도움도 줄 수 있어 뿌듯하다"고 말했다. 이어서 "기록에 욕심내기보다 함께 달리는 분위기를 즐기며 안전하게 완주하고 싶다"고 덧붙였다.

강남국제평화마라톤대회 김현기 강남구청장과 조셉 힐버트 미8군사령관
강남국제평화마라톤대회김현기 강남구청장과 조셉 힐버트 미8군사령관 ⓒ 김성화

이번 대회는 서로 다른 거리의 네 코스를 통해 참가자들이 각자의 도전 목표에 따라 참가할 수 있도록 구성됐다. 참가자 모두는 '같이 뜁시다'라는 구호를 인사로 주고 받으며 안전하게 완주하기를 서로 응원하였다. 강남국제평화마라톤은 건강 달리기에 더해서 평화와 나눔을 함께 담는 울림과 의미를 더하는 마라톤대회였다.

강남국제평화마라톤대회 마라톤 대회 전 준비운동
강남국제평화마라톤대회마라톤 대회 전 준비운동 ⓒ 김성화






덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.취재 김성화 이용민 기자


#강남국제평화마라톤대회#참가비전액기부

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