평화를 향한 질주... 강남국제평화마라톤 1만 명 참여

큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회개회사 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회대회 참가비 전액 기부 ⓒ 김성화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회개회식 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회대회 참가국 국기 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회풀코스 주자 달리기 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회김현기 강남구청장과 조셉 힐버트 미8군사령관 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남국제평화마라톤대회마라톤 대회 전 준비운동 ⓒ 김성화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.취재 김성화 이용민 기자

10월 5일(월) 오전 8시, 서울 강남구 삼성1동 주민센터 앞 봉은사로에서 '제23회 강남국제평화마라톤대회'가 열렸다. 1만 명이 참가한 강남국제평화마라톤대회는 달리기를 통해 건강을 증진하고 참가비 전액을 기부하면서 나눔에 동참하는 대회였다.강남구와 미8군사령부가 공동 주최하고 강남구체육회가 주관한 이번 마라톤대회는 풀코스와 하프코스, 10km, 5km 등 네 종목으로 구성됐다. 참가자들은 오전 8시 집결해 개회식을 함께하고, 오전 9시 달리기를 시작했다.올해 23회를 맞은 강남국제평화마라톤대회 개회식은 김영성 추진위원장의 인사말로 문을 열었다. 김 추진위원장은 참가자들에게 안전하고 행복한 달리기를 당부했다. 이어 허대무 강남구체육회장이 "오늘 마음껏 달리시고 좋은 추억 만드시기 바란다"며 대회 개회를 선언하였다.함께 달리는 즐거움과 평화의 의미, 참가자들의 안전을 강조하는 축사가 이어졌다. 조셉 힐버트 미8군 사령관은 "마라톤을 통해 참가자들과 함께할 수 있어 기쁘다"며 특히 '같이 갑시다'라는 구호를 이날 대회에 맞춰 "같이 뜁시다"로 바꿔 인사하며 '우리 함께 달리자'는 의미를 강조하였다.고동진 국회의원은 달리기가 주는 건강의 가치를 언급하며 참가자들을 격려했다. 고 의원은 전날 내린 비로 대회 날씨를 걱정했다며 "우리 모두 같이 뛰고 아무도 다치는 사람 없이 행사를 잘 마무리하시기 바란다"고 당부했다.이재진 강남구의회 의장은 "오늘은 평화를 위해 뛰는 날"이라며 강남구의회 의원 25명도 구민의 평화와 행복을 위해 함께 뛰겠다는 뜻을 밝혔다. 강태선 서울특별시체육회장도 참가자들과 강남에서 함께하게 된 데 반가움을 전하고, 안전하게 스포츠를 즐기며 평화를 위해 달려 달라고 말했다.김현기 강남구청장은 참가자들에게 힘찬 목소리로 "달릴 준비 됐습니까?"라고 소리치며 대회 서막을 열어 분위기를 북돋웠다. 김 구청장은 "강남국제평화마라톤은 달리기 대회이자 강남페스티벌의 축제"라고 소개한 뒤 "참가자들이 축제를 마음껏 즐겨 달라"고 당부했다. 덧붙여서 가을을 대표하는 '천고마비'를 '천고인런'으로 변환한 신조어를 제시하며 "신나게 달려 달라"고 참가자들을 응원했다.이날 10km 코스에 참가한 한 시민은 "평소 달리기를 즐기는데, 이번에는 참가비가 전액 기부된다는 점에 끌려 신청했다"며 "건강을 위한 달리기가 누군가에게 도움도 줄 수 있어 뿌듯하다"고 말했다. 이어서 "기록에 욕심내기보다 함께 달리는 분위기를 즐기며 안전하게 완주하고 싶다"고 덧붙였다.이번 대회는 서로 다른 거리의 네 코스를 통해 참가자들이 각자의 도전 목표에 따라 참가할 수 있도록 구성됐다. 참가자 모두는 '같이 뜁시다'라는 구호를 인사로 주고 받으며 안전하게 완주하기를 서로 응원하였다. 강남국제평화마라톤은 건강 달리기에 더해서 평화와 나눔을 함께 담는 울림과 의미를 더하는 마라톤대회였다.