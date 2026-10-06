자활근로는 복지일까, 일자리일까

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"하루 8시간 출근해서 일을 하는데 왜 최저임금과 다른가?"

덧붙이는 글 | 이 글은 지역자활센터에서 사례관리 업무를 하며 경험한 현장의 고민을 바탕으로 작성했습니다. 특정 참여자의 사례를 다루지 않았으며, 제도 및 급여 관련 내용은 보건복지부 자활근로사업 안내와 부산광역시가 공개한 2026년 자활근로사업 기준 등을 참고했습니다.

오전 9시가 되면 사람들이 출근한다. 출근을 확인하고 각자 맡은 업무를 시작한다. 누군가는 음식을 만들고, 누군가는 청소를 하고, 누군가는 물건을 포장하거나 배송한다. 정해진 시간이 되면 일을 마치고 퇴근한다. 겉으로 보면 우리가 흔히 생각하는 직장과 크게 다르지 않다. 하지만 이곳은 일반적인 회사가 아니다. 지역자활센터에서 운영하는 자활근로 사업단이다.자활근로를 처음 접하는 사람들은 흔히 이를 '일자리'라고 생각한다. 실제 현장에서 만나는 참여자들도 "일하러 간다", "출근한다"고 말한다. 하는 일만 놓고 보면 그렇게 생각하는 것이 자연스럽다.그런데 조금 더 들어가 보면 자활근로는 일반적인 노동시장과는 상당히 다른 구조를 가지고 있다.보건복지부는 자활근로사업을 '저소득층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성하는 사업'으로 설명하고 있다. 단순히 노동력을 제공하고 임금을 받는 일자리라기보다, 근로를 매개로 자립을 준비하는 사회보장제도의 성격을 함께 갖고 있는 것이다. (보건복지부)그 차이를 가장 쉽게 확인할 수 있는 것이 급여다. 2026년 최저임금은 시간당 1만320원이다. 하루 8시간을 기준으로 하면 일급은 8만2560원이다. 반면 부산시가 공개한 2026년 자활근로 인건비 지급기준을 보면 시장진입형의 급여단가는 하루 6만2080원이다. 여기에 실비 4000원이 별도로 지급된다. 사회서비스형 급여단가는 5만3840원, 근로유지형은 2만9940원이다. 시장진입형과 사회서비스형은 하루 8시간, 근로유지형은 하루 5시간을 기준으로 운영된다.단순히 숫자만 비교하면 의문이 생긴다.그 이유는 자활근로를 바라보는 제도의 성격에 있다. 보건복지부 자활사업 안내는 자활급여를 사회보장제도의 일환으로서 생계보조적 성격을 가진 급여로 설명해 왔다. 이런 이유로 자활근로 참여자는 일반적인 임금근로자와 동일한 방식으로 근로기준법상 근로자성을 인정받는 구조가 아니다. 따라서 자활근로에 참여한다고 해서 일반 사업장에서 근무하는 근로자와 동일한 최저임금과 퇴직급여 체계가 그대로 적용되는 것은 아니다.여기서 자활근로의 독특한 위치가 드러난다. 일을 하지만 일반적인 일자리와는 다르고, 복지제도이지만 단순히 현금이나 서비스를 지원받는 복지와도 다르다.자활 현장에서 일을 하다 보면 이 질문에 대한 답을 단순히 '취업'이라고 말하기 어렵다는 것을 느끼게 된다. 자활센터에 오는 사람들의 사정은 모두 다르다. 오랫동안 일을 쉬어 다시 사회생활을 시작하는 것이 두려운 사람이 있다. 많은 채무 때문에 월급을 받아도 생활이 나아지지 않는 사람이 있고, 건강 문제 때문에 일반 노동시장에서 장시간 근무하기 어려운 사람도 있다. 사람들과 관계를 맺는 것 자체가 어려운 사람도 있고, 주거문제나 가족문제 때문에 취업 준비보다 당장 해결해야 할 문제가 더 많은 사람도 있다. 이들에게 "일자리를 하나 소개해주면 자립할 수 있다"고 말하기는 어렵다.그래서 자활에는 근로만 있는 것이 아니다. 자활근로에 참여하기 전에는 개인의 역량을 확인하고 자립계획을 세운다. 이후에도 상담과 사례관리를 통해 건강, 주거, 금융·채무, 정신건강, 취업 등 필요한 자원을 연결한다. 보건복지부 역시 자활근로 이전 단계에서 개인별 맞춤형 자활경로를 설정하도록 하고 있다. 결국 사업단에서 이루어지는 '일'은 자활의 목적이면서 동시에 수단이기도 하다.매일 정해진 시간에 출근하는 경험, 동료와 함께 일하는 경험, 자신의 힘으로 일정한 소득을 만드는 경험을 통해 다시 사회로 나갈 준비를 하는 것이다. 누군가에게는 이것이 당연한 일상일 수 있지만, 오랜 실업과 질병, 부채, 고립을 경험한 사람에게는 출근을 반복하는 것 자체가 하나의 변화일 수 있다.그렇다고 현재의 자활근로 구조에 질문할 필요가 없다는 뜻은 아니다. 참여자는 실제 현장에서 정해진 시간 동안 업무를 수행한다. 사업단에 따라 상품을 생산하거나 서비스를 제공하고 실제 매출도 발생한다. 참여자 스스로도 자신의 활동을 '복지서비스를 받는다'기보다 '일한다'고 인식하는 경우가 많다. 그런데 제도에서는 이를 일반 노동시장과 다른 사회보장적 근로로 다룬다.바로 이 지점에서 질문이 생긴다. 자활근로는 복지일까, 일자리일까. 아마 둘 중 하나만 선택해서는 자활근로를 제대로 설명하기 어려울 것이다. 자활근로가 일반 노동시장과 같은 일자리라면 현재와 다른 노동조건에 대한 논의가 필요하다. 반대로 자활근로가 사회보장제도라면 왜 '근로'를 통해 사람의 자립을 지원하는지, 그 과정에서 어떤 보호와 지원이 필요한지를 함께 이야기해야 한다.중요한 것은 명칭이 아니다. 자활근로가 복지와 노동의 경계에 놓여 있기 때문에 오히려 우리는 자활의 역할이 무엇인지 다시 물어야 한다. 자활의 목표가 단순히 하루 일당을 지급하는 것인지, 일반 노동시장으로 최대한 빨리 내보내는 것인지, 아니면 한 사람이 다시 자신의 삶을 꾸려갈 수 있도록 준비시키는 것인지 말이다.현장에서 사람들을 만나면서 나는 자활이 마지막 질문에 조금 더 가까웠으면 좋겠다고 생각한다.누군가에게 자활근로는 오늘의 생계를 지키는 복지다. 누군가에게는 다시 일을 시작하는 연습이자 일자리다. 그리고 또 다른 누군가에게는 오랫동안 멈춰 있던 삶을 다시 움직이게 만드는 첫 번째 발판일 수도 있다.그래서 자활근로는 복지인지 일자리인지 묻는 것만큼, 그 경계에 서 있는 사람들에게 어떤 다음 단계가 준비돼 있는지를 묻는 일이 중요하다. 자활이라는 말의 끝에는 결국 '일'이 아니라 '사람의 자립'이 있어야 하기 때문이다.