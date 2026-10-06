메달이 국위선양? 사이비 신앙에서 벗어날 때다

큰사진보기 ▲2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 곽빈이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 금메달을 목에 걸고 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2022년 12월 18일(현지시간) 리오넬 메시(아르헨티나)가 카타르 루사일 루사일 경기장에서 열린 아르헨티나와 프랑스의 2022년 FIFA 월드컵 결승전에서 승리한 뒤 동료 및 팬들과 함께 축하하며 우승 트로피를 들어올리고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 11월 4일 서울 광화문 교보문고에 노벨문학상 수상자인 작가 한강의 작품으로 특별코너가 만들어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 한국학중앙연구원 명예교수, <한국 교육 제4의 길을 찾다>의 저자

아시안게임이 끝나자마자 이번에는 운동선수에 대한 병역면제 혜택이 논쟁거리로 떠올랐다. 올림픽이나 아시안게임에서 우수한 성적을 거둔 선수에게 병역 혜택을 주는 나라는 우리나라 이외에는 거의 없다.징병제를 채택하고 있는 싱가포르의 경우 2024년 파리올림픽에서 17세 카이트보더 막시밀리안 메더가 동메달을 따자 병역면제를 요구하는 여론이 있었지만, 싱가포르 국방부는 공식적으로 "올림픽 메달을 땄다고 국가 의무를 면제하는 것은 적절하지 않다"고 선언했다. 싱가포르를 비롯하여 많은 징병제 국가에서 국제 대회 참가를 위해 입영 연기와 복무 중단 정도는 허용하고 있다.이런 특혜를 주는 이유는 현행 '병역법'에서 명료하게 밝히고 있다. "국위선양"과 "문화창달"이다. 그런데 정말 올림픽이나 월드컵 축구 등 국제적 규모의 스포츠 대회 성적이 국위를 선양하고 문화창달을 가져올까? 쉽게 말해 해당자들에게 병역 혜택을 줄 정도로 국가 이미지에 긍정적인 영향을 미칠까?2002년 한일월드컵 축구 4강을 우리는 '신화'라 부르고, 국가 이미지 제고에 엄청난 역할을 한 사건으로 기억한다. 시청 앞 광장을 비롯해 전국이 축구 열풍으로 출렁거렸다. 당시에도 선수들에게 병역 혜택을 주자는 주장이 있었다. 2026년 북중미월드컵 축구에서 우리나라는 예선에서 탈락했고, 감독 홍명보는 매국노 취급을 받았고, 축구협회장과 함께 자리에서 내려왔다. 국가 이미지에 먹칠을 했다는 분위기였다.스포츠가 국가 이미지를 개선하고, 좋아진 국가 이미지는 국가 발전으로 이어진다는 믿음, 스포츠 경기에서의 패배는 국가의 위상에 부정적 영향을 미친다고 여기는 묘한 감상 때문에 벌어지는 일이다. 스포츠를 스포츠로 즐기는 것이 아니라 국가 간 경쟁으로 여기는 독특한 문화가 우리에게는 매우 강하다. 심지어는 손흥민이나 이강인이 소속 팀 경기 선발 명단에서 제외되면 마치 우리나라가 모욕을 당한 듯, 내가 모욕을 당한 듯 소설네트워크서비스(SNS)에서 해당 팀 감독을 비난하는 일까지 벌어진다.이런 사이비 신앙에서 벗어날 때다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵축구는 좋은 사례가 된다. 1930년 첫 대회 이후 23번의 대회에서 가장 많은 5회 우승을 많이 차지한 나라는 브라질 하나이고, 중남미의 아르헨티나가 3회, 우루과이가 2회씩 우승했다. 4강이 아니라 우승을 여러 번 차지했지만 이들 국가에 대한 세계인들의 이미지가 이후에 좋아졌거나, 국제 사회에서 이들 국가가 차지하는 위상이 높아졌을까?그렇게 보기는 어렵다. 아르헨티나는 월드컵 축구가 시작되기 이전인 1900년대 전반 한때 세계 5위 경제 대국이었지만, 2차 세계대전 이후 무너진 경제는 월드컵 축구대회 우승이 시작된 1978년 이후에도 회복되지 않았고, 정치적 불안은 확대되었다. 1958년에 첫 우승을 차지한 브라질도 다르지는 않다.불과 수개월 전에 있었던 북중미 월드컵에서 4강에 든 나라가 어디인지를 기억하는 사람이 얼마나 될까? 나는 어렴풋이 메시라는 선수 덕분에 아르헨티나가 결승전에서 뛰었다는 사실 하나를 기억한다. 우승 팀이 어디였는지도 기억에 없다. 자료를 찾아보니 4강에는 스페인과 프랑스, 잉글랜드와 아르헨티나가 진출했고, 스페인이 우승을 차지했다.2022년 카타르 월드컵에서는 아르헨티나가 우승국이었지만 기억하는 사람은 얼마나 되고, 그 덕분에 아르헨티나를 좋아하게 되거나, 아르헨티나산 포도주나 해산물에 호감을 느끼게 된 사람은 얼마나 있을까?이탈리아는 2018년 러시아 월드컵과 2022년 카타르 월드컵에 참가하지 못했다. 유럽 지역 예선에서 탈락했기 때문이다. 그렇다고 국가 이미지가 추락했거나, 세계 시장에서 이탈리아 명품 브랜드 구찌, 프라다, 아르마니, 베르사체, 펜디, 벨르가모, 불가리, 람보르기니의 가치가 하락하지는 않았다.2026년 월드컵에 출전해서 가장 국가 이미지 개선 효과를 얻은 나라는 카리브해의 퀴라소와 대서양의 카보베르데였다. 두 나라의 선전은 지구촌 많은 사람들에게 두 나라의 존재와 위치를 알렸다.1988년의 서울올림픽은 세계인들에게 남한과 북한으로 분단된 한반도 상황과 남쪽에 있는 나라가 자본주의 국가 대한민국이라는 것을 알렸다. 물론 이후에도 한동안 스포츠에 관심 없는 사람들에게는 남한과 북한은 여전히 헷갈리는 상태였다. 그래도 올림픽 개최는 대한민국이라는 나라의 존재와 그 문화의 일단을 세계인들에게 알리는 효과를 거두었다. 1980년대 얘기다.그러나 지금의 대한민국은 올림픽이나 아시안게임에서의 성적으로 국가이미지가 영향을 받는 나라는 아니다. 아시안게임에서 사회인 야구팀을 이겼다고 우리나라 야구 수준을 인정받는 것도 아니고, 그들이 받은 금메달 덕분에 국위선양이 이루어졌다는 데 동의할 사람은 없다. 그들에게 병역 혜택을 주고, 포상금을 주고, 연금을 주는 것이 능력이나 기여에 대한 합당한 보상이라고 생각하는 국민도 거의 없다. 다른 종목도 유사하다. 비슷한 실력이지만 선발되지 못해 기회를 얻지 못한 선수들이 흔쾌히 동의할 리도 없다.국민의 큰 관심 대상은 아니지만 예술 분야에서의 병역 혜택은 더욱 흥미롭다. 법령이 정한 특정 음악경연대회에서 일정 순위 이상을 입상하여 국위선양과 문화창달에 기여하면 병역 혜택을 받는다. 현재 전 세계에서 열리는 35개 대회, 95개 부문에서 1위 또는 2위를 차지한 경우 해당한다. 정명훈이 1974년 차이콥스키국제음악콩쿠르 피아노 부문 2위를 차지해 최초의 예술인 병역특례 대상자가 되었다.같은 예술인데 음악에 버금가는 영역인 미술 분야에서 뛰어난 재능을 지닌 사람이 해외 유명 전시회에 출품하거나 초청받아 전시회를 열어도 병역 혜택을 받을 수는 없다. '병역법'에서 미술은 음악보다 귀하지 않다. 문학은 물론 고려 대상도 아니다. 국위선양이나 문화창달에 왜 음악의 특정 분야나 체육만 해당할까?만일 작가 한강이 징집 대상 남자였으면 노벨문학상을 받았어도 입대해야 했다. 노벨문학상이 국위선양이나 문화창달에 기여하는 정도가 올림픽이나 음악경연대회 입상보다 못할까? 현재의 법률 아래서는 노벨과학상을 받아도 병역 혜택을 받을 수 없다.역대 최연소 노벨 과학 분야 수상자는 1915년 25세에 노벨 물리학상을 받은 영국인 로런스 브래그다. 'X선에 의한 결정구조 분석'으로 수상하였다. 만약 브래그가 대한민국에서 태어났다면 25세 이전에 군에 입대해야 했고, 과학자로서의 성취를 이루지 못했을 가능성이 크다. 최연소 노벨평화상 수상자는 2014년 17세에 수상한 파키스탄의 아동권리운동가 말랄라 유사프자이였다. 천재 과학자가 20대 초반에 과학 분야 노벨상을 받아도 군에 입대해야 하는 반면, 일본 사회인 야구팀과의 대결에서 힘겹게 이긴 야구 선수 모두는 병역 혜택을 받는 것이 대한민국의 현실이다.음악 분야 병역 면제 대상에서 이해하기 어려운 것은 모든 악기가 해당하지는 않는다는 점이다. 피아노, 바이올린 첼로로부터 시작해서 지휘와 작곡 등 다양한 장르가 해당한다. 그러나 같은 악기임에도 색소폰, 아코디언, 만돌린, 하모니카 등은 인정되지 않는다. 클래식기타는 인정되지만 통기타는 인정되지 않는다. 드럼이나 베이스와 같은 대중음악 분야 악기도 인정되지 않는다. 성악은 해당하지만, 대중가요는 아니다. 방탄소년단(BTS) 사례다.국악의 경우에도 가야금, 거문고, 아쟁, 피리, 대금, 해금은 되지만 그 이외의 악기 연주로 명인 반열에 오른 사람도 병역 혜택 대상이 아니다. 국악 분야 성악에서도 정가, 민요, 판소리만 해당한다. 창이나 타령 등은 대상이 아니다. 무용은 인정된다.그래서 병역특례 제도를 기준으로 보면 예술에도, 악기나 음악 장르에도 귀천이 존재하는 것이 대한민국이다. 병역이 기피 대상이어야 한다는 말은 아니지만 20대 청년 대부분에게는 2년이라는 복무 기간이 아깝게 느껴지는 것이 받아들여야 할 현실이다. 20대 남성들에게는 자기 능력이 잠시 멈추는 시간이다.20대에 자기 능력으로 병역 혜택을 받는 데서 과학이나 미술은 안 되고, 체육이나 음악은 되는 것이 형평성에 맞는지, 음악의 장르에 따라, 악기에 따라 귀천이 나누어지는 것이 합리적인지 따져볼 일이다. 요즘 많은 청소년의 장래 희망에서 과학자가 사라진 현실, 많은 청소년이 프로게이머를 포함한 스포츠 선수와 연예인을 꿈꾸는 현실과 무관하지 않아 보인다.현행 체육 예술 분야 병역 특혜 제도는 폐지되는 것이 마땅하다. 병역 면제를 받기 위해 땀을 흘리는 청년들을 바라보며 응원하는 것은 전혀 유쾌하지 않다. 청소년들이 다양한 꿈을 꾸고, 서로의 꿈을 존중하고, 모든 청소년의 꿈이 공정하게 인정받는 평화로운 대한민국이 되었으면 좋겠다.