[주장] 검찰개혁의 연착륙을 바란다

큰사진보기 ▲서울 중구 수표동 중대범죄수사청(중수청)과 서울지방중대범죄수사청이 입주한 르네스퀘어 빌딩. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공소청공소청이 2일 출범했다. 서울 서초구 서울중앙지방공소청에 깃발이 휘날리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 중부대학교 교수이며 국무총리실 검찰개혁추진단 자문위원으로 활동한 바 있습니다.

지난 7월 31일 검사의 보완수사권을 전면 폐지하는 형사소송법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 10월 2일에는 1948년 출범 이후 78년간 유지되어 온 검찰청이 폐지되고, 기소와 공소유지를 전담하는 공소청(법무부 소속)과 중대범죄 수사를 전담하는 중대범죄수사청(행정안전부 소속, 이하 '중수청')이 출범했다. 이로써 이재명 정부의 국정과제 3번 '수사와 기소 분리를 통한 검찰개혁 완성'이 제도적으로 구현됐다.필자는 문재인 후보의 대선공약으로서 검찰개혁을 설계하는 작업에 간접적으로 참여했고, 문재인 정부에서는 법무검찰개혁위원으로 활동했다. 그러나 그 개혁은 결국 실패로 귀결되었다. 국회가 어렵게 만든 법률은 이른바 '검수원복'의 시행령 하나로 무력화되었고, 그 대가는 윤석열 정부 3년의 무도한 검찰통치로 고스란히 돌아왔다. 작년 8월부터 다시 검찰개혁 논의에 뛰어들었던 것도 바로 그 참담한 실패를 되풀이하지 않기 위해서였다.역설적이게도 검찰개혁을 여기까지 밀고 온 가장 강력한 동력은 윤석열 전 대통령과 한동훈 무소속 의원이었다. 검찰권을 정치의 수단으로 삼은 그들의 행태가 그동안 검찰 권력을 '나와 상관없는 일'로 여겼던 국민 다수로 하여금 통제받지 않는 검찰 권력의 실체를 목도하게 만들었다고 본다.이번 검찰개혁은 고비의 연속이었다. 중수청을 법무부와 행정안전부 중 어디에 둘 것인가, 중수청에 법률가와 비법률가를 나누어 현대판 신분제로 보이는 '수사사법관'을 둘 것인가, 형사소송법을 어떻게 개정할 것인가, 그리고 마지막까지 쟁점이 되었던 검사의 보완수사권을 남겨둘 것인가. 지난 1월 처음 입법예고된 정부안은 '검찰청의 간판갈이에 불과하다'는 거센 비판에 직면하기도 했다.그 고비마다 어떤 길로 갈 것인지를 결정한 것은 결국 국민이었다. 윤석열 탄핵과정에서 응원봉을 들었던 민주시민들의 목소리가 정부안을 바꾸었고, 국회의 입법을 이끌었다고 해도 과언이 아니다. 필자와 뜻을 같이한 동지들은 그 과정에서 불쏘시개 역할을 했을 뿐이며, 김용민·박은정·서영교 의원, 추미애 지사를 비롯한 많은 분들도 다르지 않았을 것이다. 때로는 정부와 다른 목소리를 냈고, 그 목소리가 거칠게 들린 순간도 있었다. 그러나 이재명 정부도, 이들도 (방법론에서는 이견이 있었을지언정) 검찰개혁의 성공을 바랐던 마음은 같았을 것이다. 그 누구에게도 사심이 있었을 것으로 생각하지 않는다.결과적으로 이번 검찰개혁은 이재명 대통령이 구상했던 검찰개혁의 최대치를 넘어섰다. 대통령은 지난 9월 18일 기자회견에서 원래 구상했던 최대치는 법무부 안에서 수사를 담당하는 기관과 소추를 담당하는 기관을 나누는 것이었다고 밝히면서, 실제로는 그 이상으로 진척되었다고 평가한 바 있다. 즉, 검사는 이제 수사를 할 수 없고, 중수청은 법무부 밖에 놓이게 된 것이다.이제 제도는 완성되었다. 다만, 법률의 취지를 현장에서 구체화해야 할 시행령(수사준칙, 공소청 직제 등)은 여전히 미흡하다. 그러나 필자는 이를 대통령의 '연착륙' 의도로 이해하고 싶다. 78년간 유지되어 온 형사사법체계를 한꺼번에 뒤바꾸는 대전환 앞에서 현장의 충격을 최소화하려는 고민으로 읽는 것이다.그렇다면 지금 필요한 것은 대통령의 검찰개혁 이행에 대한 신뢰와 지지다. 제도의 완성은 끝이 아니라 새로운 시작이고, 그 시작이 성공하려면 신뢰와 지지가 뒷받침되어야 하기 때문이다. 만약 이번 검찰개혁이 실패한다면, 작게는 형사사법시스템이 후퇴하고, 노무현 대통령이 그토록 염원했던 정의가 이기는 역사가 후퇴하며, 크게는 대한민국 전체가 뒷걸음치게 된다. 그에 비하면 이재명 정부의 정치적 성패는 부차적인 문제에 다름아니다.그럼에도 아직도 이 개혁이 실패하기를 기원하는 이들이 있는 듯하다. 현장의 작은 혼선 하나하나를 개혁 실패의 증거로 부풀리고, 과거로 돌아가자는 목소리를 높이는 이들이다. 이들을 기억해 두었다가, 학계든 정치권이든 실무든 다시는 형사사법의 미래를 설계하는 자리에 서지 못하게 해야 한다.예나 지금이나 세상은 아주 조금씩 변한다고 한다. 수사와 기소를 분리하고 78년 된 국가기관을 폐지하는 이 정도의 거대하고 과감한 개혁이 국회의 입법이라는 평화적 절차에 따라 이루어졌다는 것은 기적에 가깝다. 혁명으로도 해내기 어려운 일이다. 하지만 제도의 안착은 시간을 요한다. 지금은 지켜볼 때다.초대 중수청장 후보자로 지명된 김지용 후보자를 둘러싸고 범여권 내부의 논란이 적지 않다. 그러나 이제 국회 인사청문회 절차로 넘어갔으니 차분히 지켜보자. 청문회 결과와 여론을 지켜보고, 그 결정에 따르면 된다. 임명된다면, 그때부터 그가 개혁의 취지에 맞게 중수청을 이끄는지 매의 눈으로 지켜보면 될 것이다.분명한 것은 누가 초대 중수청장이 되더라도 새로운 제도가 하루아침에 안착하고 현장에 스며들 수는 없다는 점이다. 18년간의 경찰 실무와 초대 자치경찰위원회 실무책임자로서의 경험에 비추어보건대, 제도보다 더디게 바뀌는 것이 사람의 인식이다. 이제 수사를 책임져야 하는 경찰도, 새로운 수사기관으로 탄생한 중수청 수사관도, 기소를 책임지는 검사도 새로운 제도를 수용하려는 특별한 마음가짐이 요구된다. 제도 변화를 수용하려는 국민의 인식 전환도 필요하다.이제 대통령을 믿어보자. 미흡하면 더 잘하면 되고, 부족하면 또 보충하면 된다. 그래도 안 되면 새로운 제도를 현장에서 100% 이행할 최고 정책결정권자를 다음 선거에서 잘 선택하면 된다. 만약 새로운 기관들이 과거 검찰의 잘못된 행태를 답습한다면, 그때도 주저없이 제2, 제3의 개혁을 추진하면 될 일이다.가을이 왔다고 온 산이 한꺼번에 단풍 드는 것은 아니다. 산 정상에서부터 물들기 시작해 중턱을 거쳐 산자락 아래에까지 서서히 내려온다. 가을 단풍처럼 검찰개혁의 연착륙을 바란다.