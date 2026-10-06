재선충 피해목을 MDF 원료로... 충남·산림청 협약 체결

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사(사진 왼쪽)와 박은식 산림청장이 5일 태안군 근흥면 안기리에서 ‘충남권 소나무재선충병 산업화 방제 업무협약’을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남도 관계자가 주요 참석자들에게 충남도의 재선충 현황을 설명하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충청남도와 산림청의 업무협약 체결 후 양 기관 관계자와 윤희신 태안군수와 김영인 태안군의회 의장 등 주요 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 시연회에서 박수현 도지사(사진 왼쪽부터)와 박은식 산림청장, 윤희신 태안군수가 재선충 호가산 방지를 위한 의견을 교환하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 시연회 현장에서는 기계화 벌채와 피해목 운반, 대용량 훈증 등 산업화 방제 방식이 소개됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 시연회에서는 작업자의 안전을 고려한 기계화 장비를 활용한 재선충 모두베기 작업이 시연됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 시연회에서는 작업자의 안전을 고려한 기계화 장비를 활용한 재선충 모두베기 작업이 시연됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남도가 소나무재선충병 피해목을 산업 자원으로 활용하는 '산업화 방제'를 선도적으로 추진하면서 충남 최대 피해지역인 태안의 재선충 확산 차단에 기대가 모이고 있다.공공 예산과 인력 중심의 방제에 민간의 벌채 능력과 목재 수요를 연결해 피해목을 신속하게 처리하고, 수종 전환을 통해 산림의 회복력을 높이겠다는 구상이다. 충남도가 정책 전환을 이끌고 산림청이 제도와 예산을 뒷받침하며 태안군이 현장 실행을 맡는 협력체계가 성과로 이어질지 주목된다.박수현 충남도지사는 지난 5일 태안군 근흥면 안기리에서 박은식 산림청장과 '충남권 소나무재선충병 산업화 방제 업무협약'을 체결했다.이날 오후 4시부터 6시까지 안기리 384-8번지 일원 임야에서 열린 현장 간담회에는 윤희신 태안군수와 김영인 태안군의회 의장, 최경환·강종국 충남도의원, 최우평 태안군산림조합장을 비롯한 충남 지역 산림조합장, 목재 업계 관계자, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.협약 체결과 충남도 방제 전략 보고에 이어 기계화 벌채, 암롤박스·그물망을 이용한 운반, 대용량 훈증 등 피해목 긴급 방제를 위한 시연이 진행됐다.충남도가 제시한 자료에 따르면 도내 재선충병 발생본수는 2025년 5331그루에서 2026년 13만 9922그루로 약 26배 늘었다. 올해 수치는 지난해 5월부터 올해 4월까지를 기준으로 집계됐으며, 예찰 강화와 감염목 산정 방식 변경도 반영됐다.태안은 3만 4783그루로 충남 시군 가운데 가장 많았다. 보령과 청양, 서천을 포함한 4개 시군에 도내 발생본 수의 92%가 집중됐다. 충남도 방제 예산도 지난해 166억 원에서 올해 현장 자료에 제시된 460억 원으로 크게 증가했다.피해목을 개별적으로 찾아 인력으로 베어내는 방식만으로는 확산 속도를 따라잡기 어렵고 재정 부담도 커진다는 점에서 새로운 방제 체계가 절실한 상황이다.태안의 피해는 산림자원 손실에 그치지 않는다. 바다와 소나무가 어우러진 경관은 태안 관광의 기반이자 군민들의 생활환경이다. 이번 현장 간담회는 이러한 위기를 중앙정부와 충남도, 태안군, 산업계가 함께 해결하는 실행 과제로 끌어올렸다는 의미가 있다.박수현 도지사가 강조하고 전국 광역 단체장들 가운데 처음 도입한 '산업화 방제'는 피해목을 단계적 이용 원칙에 따라 활용하고 민간의 목재 수요와 시장 기능을 방제에 연계하는 방식이다. 목재의 품질과 규격에 따라 제재목이나 보드 원료 등으로 우선 이용하고, 활용성이 낮은 부분은 연료 등으로 사용하는 구조다.충남도는 이번 협약으로 공공 주도 방제에 민간의 벌채 능력을 도입해 피해목을 신속하게 제거하는 새로운 체계를 추진한다고 밝혔다.박수현 지사는 "공공 주도에서 민관 협력 주도 재선충 방제 사업을 도입함으로써 신속함과 동시에 효율성을 추진할 수 있게 되었다"고 강조했다.박 지사는 현장 인사말에서도 피해목 제거 중심의 대응을 목재의 가치를 살리는 방향으로 전환해야 한다는 뜻을 밝혔다. 신속한 처리와 방제 효율 향상, 피해목의 고부가가치 활용, 탄소중립 등을 함께 추구하겠다는 구상이다.충남도가 선도하는 이번 정책의 핵심은 피해목을 처리비용만 발생하는 대상에서 산업 원료로 전환하는 데 있다. 목재 판매와 이용이 벌채·수집·운반을 뒷받침하면 공공의 부담을 줄이면서 처리 속도를 높일 수 있다.박 지사는 벌채 이후에도 태안의 관광 특성과 지역 여건에 맞는 수종을 검토해야 한다고 주문했다. 재선충 대응을 경제림의 가치와 산림 경관, 산불 대응력까지 고려하는 장기적인 숲 전환의 계기로 삼겠다는 의지다.협약에 따라 충남도와 산림청은 산업적 방제 체계 구축과 피해목의 단계적 이용 활성화 등에 협력한다. 원목 형태의 이용을 위한 방제 방식 확대, 공공건축의 목재 활용 촉진, 이동 과정의 예찰·모니터링도 현장에서 협력 내용으로 설명됐다.박은식 청장은 충남에 목재를 단계적으로 이용할 수 있는 산업 시설이 위치해 있다는 점을 성공 가능성의 근거로 들었다. 지역의 산업 생태계를 활용하면 비용을 줄이고 피해목을 신속하게 대량 처리할 수 있다는 판단이다.충남 서해안 산업화 방제에 산림산업정책국과 목재산업과가 역할을 맡도록 했다는 설명도 내놓았다. 병해충 방제에 목재산업의 관점을 접목해 새로운 해법을 찾겠다는 뜻이다. 기관장의 관심과 전담 조직의 지속적인 관리가 방제 성과를 좌우한다는 점도 강조했다.박 지사는 지난 9월 30일 산림청장에게 내년도 방제 국비 200억 원 반영과 도유림·도립공원 항공방제 시범운영, 피해목 적기 처리를 위한 방제특별법 개정 등을 건의했다고 밝혔다. 박 청장은 법 개정 작업과 예산 확보를 추진하고 있다고 답했다.다만 국비 200억 원은 아직 확정된 예산이 아닌 요청액이다. 협약의 실행력을 높이려면 예산 확보와 제도 개선이 구체적인 후속 조치로 이어져야 한다.윤희신 군수는 "푸른 바다와 어우러진 소나무는 우리 태안의 자랑이자 귀한 관광 자산"이라며 재선충 확산으로 군민들과 자신의 마음도 타들어 가고 있다고 밝혔다.피해목을 단순히 베어 폐기하는 데서 나아가 산업 자원으로 재활용하는 방식을 태안군도 적극적으로 시도할 해법으로 평가했다. 산림은 어느 한 기관의 힘만으로 지킬 수 없다며 산림청과 충남도, 산업계, 태안군의 공동 대응도 당부했다.태안군에는 이를 현장 사업으로 연결할 과제가 남았다. 피해지 조사와 산주 협의, 작업로·집재장 확보, 주민 안내, 운반 관리, 벌채 이후 조림 계획까지 체계적으로 추진해야 한다. 산주에게 돌아갈 이익과 비용 부담을 분명히 하고, 경제성이 낮은 피해지도 방제에서 소외되지 않도록 관리할 필요가 있다는 지적이다.이날 시연에서는 굴착기에 부착한 우드쏘우 등을 활용한 기계화 벌채가 소개됐다. 작업 위험이 큰 고사목을 보다 안전하고 신속하게 처리하기 위한 방식이다.암롤박스와 그물망을 결합한 운반은 매개충의 탈출을 막으면서 피해목을 산업 시설로 옮기는 방법이다. 동화기업 측은 아산공장에서 파쇄와 열처리를 거쳐 MDF 원료로 활용할 수 있다고 설명했다. 실제 수요처와 가공시설이 있다는 점은 사업 가능성을 뒷받침한다.대용량 훈증은 현장이나 인근 야적장에서 목재를 대량으로 피복해 방제한 뒤 제재목 등으로 이용하는 방식이다. 가평군 산림조합 측은 일정한 입목 조건과 집재·운반 여건이 갖춰지면 국고보조금 없이 수종 전환 벌채를 추진할 가능성도 제시했다. 다만 필지별 경제성 검증이 필요하며 조림과 관리 비용은 별도로 마련해야 한다.산업화 방제는 피해가 집중된 지역의 대량 처리를 뒷받침하는 수단이다. 예방나무주사와 예찰, 중요 소나무림 보전대책도 병행해야 한다. 경제성이 좋은 목재만 반출되고 나머지 피해목이 남거나, 운반 과정에서 감염원이 확산되지 않도록 관리하는 일이 중요하다.수종 전환 역시 벌채에서 끝나서는 안 된다. 태안의 해풍과 토양, 해안 경관을 고려한 수종 선정과 토사 유출 방지, 조림목의 활착, 장기 관리가 뒤따라야 한다고 전문가들은 조언한다.충남도가 이끌고 산림청과 태안군이 함께 추진하는 산업화 방제는 태안의 재선충 확산을 막을 새로운 기회로 신속한 피해목 처리와 산업적 활용이 건강한 숲 복원으로 이어질 때, 태안에서 시작된 변화는 충남을 넘어 국가적으로 새로운 방제 모델로 자리 잡을 수 있을지 기대를 모으고 있다.